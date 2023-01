OPEX® améliore sa technologie de triage par automatisation des entrepôts afin d'y intégrer la lecture RFID





OPEX® Corporation, leader mondial en matière d'automatisation de nouvelle génération depuis près de 50 ans, élargit les capacités de sa technologie de pointe Sure Sort® Warehouse Automation pour y intégrer la lecture d'identification par radiofréquence (RFID) afin de répondre aux besoins des clients et accroître vitesse et efficacité opérationnelles.

Système de tri évolutif, fiable et à haut débit, Sure Sort est depuis longtemps une solution d'automatisation des entrepôts privilégiée par les centres de distribution, les points de vente et les fournisseurs de logistique tiers à la recherche d'une gestion des commandes, d'un cross-docking et d'une logistique inverse rentables et précis.

OPEX a ajouté l'option des capacités de lecture RFID pour répondre aux besoins croissants des clients, en particulier les fabricants de vêtements et les détaillants. Les codes barres se cachent parfois dans les vêtements et demandent une manipulation supplémentaire de l'opérateur, ce qui ralentit les opérations. Étant donné que la RFID utilise des ondes radio, la lecture ne nécessite pas de connexion visuelle. En dehors du secteur de l'habillement, la lecture RFID est très répandue dans le traitement des téléphones portables et des produits pharmaceutiques, pour ne citer que quelques applications.

« L'élargissement de la technologie RFID n'est qu'un exemple de plus de la manière dont nous adaptons nos valeurs et nos principes d'écoute et de réactivité aux besoins des clients », a déclaré Alex Stevens, président d'OPEX Warehouse Automation. « C'est un autre outil formidable dans notre portefeuille croissant de technologies et de solutions d'automatisation d'entrepôt modulaires et flexibles ».

Avec des coûts de main-d'oeuvre et des défis de la chaîne d'approvisionnement sans cesse croissants, la demande de technologies d'automatisation des entrepôts plus réactives n'a jamais été aussi cruciale. Les véhicules de livraison robotisés Sure Sort, les iBOT®, traitent rapidement et avec précision jusqu'à 2 400 articles à l'heure avec seulement trois opérateurs, et se rechargent au fur à mesure qu'ils se déplacent dans le système.

OPEX sera présent au salon NRF 2023 qui se tiendra au Javits Center à New York, du 15 au 17 janvier. Le mur de mise en place automatisé Sure Sort se trouvera sur le stand OPEX numéro 769. Les participants pourront assister à une démonstration en direct et rencontrer des experts en automatisation pendant le salon.

Riche de plusieurs générations d'expertise industrielle et d'une expérience qui a fait ses preuves dans le développement de capacités d'automatisation de premier plan et d'ingénierie avancée, OPEX repense constamment la technologie de l'automatisation pour aider ses clients à résoudre leurs plus grands défis commerciaux. Depuis près de cinquante ans, OPEX est un partenaire de confiance qui collabore étroitement avec ses clients pour développer des solutions personnalisées et évolutives.

À propos d'OPEX

OPEX Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération qui fournit des solutions uniques et innovantes pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. Avec son siège social à Moorestown, New Jersey, États-Unis, et ses installations à Pennsauken, New Jersey, à Plano, Texas, en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie, OPEX compte plus de 1 600 employés qui réinventent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives afin de relever les défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

