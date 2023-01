Le leader mondial de gestion de talents WilsonHCG acquiert Personify afin d'élargir ses solutions en soins de santé et en sciences de la vie





WilsonHCG, un chef de file mondial de la gestion de talents, a annoncé l'acquisition de Personify, un fournisseur primé d'externalisation du processus de recrutement (RPO). Personify se spécialise dans les secteurs des sciences de la vie, des soins de santé, de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques, ainsi que dans d'autres secteurs qui connaissent de graves pénuries de compétences.

Personify, leader sur ses principaux marchés, fournit des services de recherche de cadres et de recrutement en marketing, parallèlement à ses solutions RPO. Basée à Raleigh, en Caroline du Nord, l'entreprise fournit à des clients du monde entier des solutions flexibles de gestion des talents.

« Personify est l'un des plus grands fournisseurs au monde de RPO en matière de santé et des sciences de la vie. Cette expansion permet donc une croissance continue tout en consolidant notre position de leader mondial dans l'acquisition de talents », déclare John Wilson, chef de la direction de WilsonHCG. « Ce partenariat associe deux entreprises guidées par leur mission et désireuses d'aller au-delà des attentes clients. Personify est une entreprise soucieuse comme nous de ses employés et de ses clients, et c'est la raison pour laquelle cette acquisition devient si passionnante. Ensemble, nous allons établir de nouvelles normes dans l'écosystème de la gestion des talents. »

Ryan Carfley, président et chef de la direction de Personify : « Nous sommes très heureux de rejoindre WilsonHCG. Je connais John depuis de nombreuses années et admire les réalisations novatrices de WilsonHCG dans le secteur des RPO. La synergie entre nos cultures m'enthousiasme en raison de l'impact qu'elle aura sur notre clientèle et sur notre secteur. Ce partenariat accélère notre accès à de nouveaux marchés et, ensemble, nous deviendrons le fournisseur mondial de solutions en matière de talents dans les domaines des soins de santé, de la biotech, des sciences du vivant de la vie et bien d'autres encore ».

WilsonHCG a réalisé deux acquisitions en 2022. En octobre, la société a acquis Tracking Talent, un fournisseur de solutions de gestion de talents basé en Afrique du Sud. En mars, la société a acquis Claro Analytics, une plateforme leader de la veille du marché du travail.

À propos de WilsonHCG

WilsonHCG est un leader mondial primé de solutions de gestion de talents. En tant que partenaire stratégique, la société aide certaines des marques les plus admirées au monde à mettre en place des fonctions exhaustives pour la gestion de talents. Grâce à une présence mondiale dans plus de 65 pays et sur six continents, WilsonHCG offre une gamme complète de services configurables, notamment l'externalisation du processus de recrutement (RPO), la recherche de cadres, le recrutement de personnel auxiliaire et le conseil en gestion de talents.

TALENT. tm est plus qu'une solution, c'est notre identité.

https://www.wilsonhcg.com/

À propos de Personify

Personify (www.personifysearch.com) est une société d'externalisation du processus de recrutement primée et reconnue au niveau mondial. Son approche du recrutement multicanal associe l'expertise sectorielle à l'analyse des données afin de fournir des solutions d'acquisition de talents de nouvelle génération. Personify transforme les approches traditionnelles et réactives d'acquisition de talents en systèmes progressifs et proactifs pour fournir des talents à la demande. La solution RPO unique de Personify s'adapte aux besoins de recrutement des clients, tout en atténuant les risques associés aux modèles fixes d'acquisition de talents et en réalisant des économies par rapport aux agences tierces.

