Placements Mackenzie annonce un changement au sein de l'équipe des stratégies multi-actifs

TORONTO, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui un changement au sein de son équipe des stratégies multi-actifs (l'« équipe »).

Todd Mattina, vice-président principal, économiste en chef et cochef de l'équipe, a décidé de quitter Placements Mackenzie le 19 janvier 2023 afin d'évoluer vers d'autres opportunités. Nelson Arruda, vice-président principal et cochef de l'équipe depuis 2019, continuera de diriger l'équipe. Aucun changement ne sera apporté aux processus de placement de l'équipe.

« Je tiens à remercier Todd de sa contribution et lui souhaite tout le succès possible dans ses futures activités, » a déclaré Steve Locke, vice-président principal et chef des placements, titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs, Mackenzie. « Sous la direction de Nelson, les vingt professionnels en placement qui constituent notre équipe des stratégies multi-actifs continueront à appliquer leurs processus de placement rigoureux à la gestion des fonds dont ils sont responsables. Nous continuerons à nous consacrer à offrir des solutions ayant recours à des catégories d'actif et à des stratégies traditionnelles et alternatives pour répondre aux besoins des investisseurs. »

À compter du 19 janvier 2023, M. Arruda et l'équipe continueront à gérer les fonds suivants :

Mackenzie (y compris les séries Banque Laurentienne) Mackenzie FuturePath (Placements PFSL du Canada) Portefeuille équilibré Symétrie Portefeuille à revenu fixe canadien FuturePath Portefeuille revenu prudent Symétrie Portefeuille équilibré à revenu fixe mondial FuturePath Portefeuille prudent Symétrie Portefeuille équilibré mondial neutre FuturePath Portefeuille revenu fixe Symétrie Portefeuille équilibré d'actions mondiales FuturePath Portefeuille croissance Symétrie Portefeuille d'actions mondiales FuturePath Portefeuille d'actions Symétrie Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie FuturePath Portefeuille croissance modérée Symétrie Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie FuturePath Portefeuille FNB équilibré Mackenzie Portefeuille de croissance de revenu mensuel Mackenzie FuturePath Portefeuille FNB prudent Mackenzie

Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie

Portefeuille FNB croissance Mackenzie

Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie

Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie

Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie

Fonds global macro Mackenzie

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

FNB de répartition prudente Mackenzie

FNB de répartition de croissance Mackenzie



Par ailleurs, M. Arruda et l'équipe continueront de réaliser la répartition de l'actif pour la gamme de fonds équilibrés de Mackenzie et à fournir des services de gestion des placements pour la clientèle institutionnelle.

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 186,6 milliards $ au 31 décembre 2022. Mackenzie offre des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients individuels et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils est d'environ 249 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

