Départ de Sophie Brochu : les syndicats inquiets





MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec consternation que les syndicats d'Hydro-Québec affiliés au SCFP ont appris le départ de la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu.

« Nous ne sommes pas rassurés par l'impact que ce départ pourrait avoir sur les négociations concernant le nouvellement de la convention collective touchant plus de 15 000 salarié(e)s de cette importante société d'État. On a hâte de voir la réaction du ministre Pierre Fitzgibbon qui a la responsabilité d'Hydro-Québec dans son portfolio », de dire Dominic Champagne, président du secteur Énergie au SCFP.

Le départ de Sophie Brochu après seulement trois ans en poste fait craindre qu'une influence politique ait pu jouer un rôle dans sa décision.

« Une période d'instabilité s'ouvre et cela devrait inquiéter l'ensemble des Québécois et Québécoises. Hydro-Québec est une entreprise clé pour la nation. Nous l'avons vu durant la période des fêtes avec le nombre effarant de pannes qui ont affecté la population tout entière », de rajouter Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

