La plateforme FarEye est désormais disponible sur SAP® Store pour une visibilité au niveau des colis





FarEye annonce aujourd'hui que sa plateforme FarEye, qui offre une visibilité en temps réel sur les expéditions du premier au dernier kilomètre, est désormais disponible sur SAP® Store, le marché en ligne pour SAP et les offres partenaires. FarEye est l'un des premiers partenaires SAP offrant une visibilité au niveau des colis, en plus d'une visibilité au niveau de l'expédition, offrant aux clients la capacité de suivre les commandes sur tous les kilomètres du parcours de la commande.

FarEye a établi un partenariat SAP en 2021. Les produits modulaires de FarEye ? Ship, Track, Route, Execute et Experience ? sont orientés tout au long du parcours de la commande et sont inclus dans la plateforme FarEye pour exécuter efficacement la livraison du dernier kilomètre. Intégrée au SAP Business Network for Logistics, la plateforme de FarEye aide les entreprises à offrir une expérience client cohérente et supérieure.

"Nous partageons un objectif commun avec SAP, celui d'aider les entreprises à livrer leurs produits avec une rapidité, une efficacité et une précision accrues", déclare Suryansh Jalan, président de FarEye. "Grâce à l'intégration de notre plateforme FarEye au SAP Business Network for Logistics, les entreprises qui utilisent les solutions SAP sont désormais en mesure de suivre et d'orchestrer leurs commandes au niveau des colis individuels et de les visualiser au sein du réseau, et leurs consommateurs finaux bénéficieront également du même niveau de visibilité et de contrôle dans leur livraison, ce qui peut renforcer la satisfaction et la fidélisation des clients."

La visibilité au niveau des colis est importante car elle offre de la transparence non seulement aux consommateurs finaux, mais aussi aux différents acteurs responsables de chaque étape du mouvement du colis. Avec une visibilité au niveau des colis, les parties prenantes peuvent obtenir une visibilité granulaire qui est nécessaire pour établir la connexion nécessaire entre la commande, l'expédition et chaque colis dans l'ensemble des opérations complexes de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour le consommateur final, qui attend de la visibilité sur son colis en cours d'acheminement, la fonctionnalité "tour de contrôle" de FarEye offre aux détaillants une visibilité tout au long de la livraison afin qu'ils puissent gérer les attentes des consommateurs, notamment pour estimer et communiquer l'heure et la date exactes de la livraison.

Disponible sur store.sap.com, SAP Store offre une expérience client numérique simplifiée et connectée pour trouver, tester, acheter et renouveler plus de 2 200 solutions de SAP et de ses partenaires. Les clients peuvent y trouver les solutions SAP et les solutions validées par SAP dont ils ont besoin pour développer leur activité. Et pour chaque achat effectué via SAP Store, SAP plantera un arbre.

FarEye Technologies, Inc. est partenaire du programme SAP® PartnerEdge®. Le programme SAP PartnerEdge fournit des outils d'activation, des avantages et un soutien pour permettre la création, rapide et rentable, d'applications de haute qualité et disruptives axées sur des besoins spécifiques de l'entreprise.

À propos de FarEye

La plateforme de gestion des livraisons de FarEye transforme celles-ci en un avantage concurrentiel. Les entreprises de vente au détail, de commerce électronique et de logistique externalisée utilisent la combinaison unique de FarEye, entre orchestration, visibilité en temps réel et expériences client de marque, pour simplifier la logistique complexe du dernier kilomètre. La plateforme FarEye permet aux entreprises d'accroître la fidélité et la satisfaction des consommateurs, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. FarEye compte plus de 150 clients dans 30 pays et cinq bureaux dans le monde. FarEye, le premier choix pour le dernier kilomètre.

