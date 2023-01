Les biopsies liquides vont changer le cours du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer chez les enfants et éliminer le recours aux biopsies chirurgicales douloureuses





MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - D'excellentes nouvelles en vue pour le dépistage, le diagnostic et le traitement des tumeurs cancéreuses solides chez les enfants! Une brillante équipe de scientifiques du Programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) et de l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) travaille au développement des biopsies liquides pour déterminer si une masse suspecte est cancéreuse et identifier le type exact de cancer pédiatrique. Ce simple test sanguin ou urinaire éliminerait le recours aux douloureuses biopsies chirurgicales ou à l'aiguille. La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants vous invite à venir en apprendre plus sur cette recherche innovante qui pourrait changer la donne en matière de cancer pédiatrique.

QUAND : Le jeudi 12 janvier 2023, à 13 h

OÙ : Hôpital de Montréal pour enfants, 1001, boul. Décarie, Atrium P.K. Subban, S1

Les médias pourront faire des entrevues avec le Dr Janusz Rak, chercheur, la Dre Nada Jabado, clinicienne chercheuse et oncologue pédiatrique, et le parent d'un enfant atteint d'un cancer, en plus de visiter le laboratoire du Dr Rak.

La recherche est dirigée par le Dr Janusz Rak, chef de file mondial de la recherche en nanotechnologie sur les nouveaux biomarqueurs (l'étude de la biologie des maladies). Son travail fait progresser les connaissances mondiales sur les biopsies liquides, qui sont extrêmement prometteuses pour les enfants atteints de tumeurs cancéreuses. Il s'agit des formes les plus mortelles de cancers pédiatriques, avec un taux de mortalité de 20 à 40 % chez les enfants et les adolescents qui en sont atteints.

Les avantages des biopsies liquides sont nombreux :

Elles sont pratiquement indolores et sans risque.

Elles pourraient servir à dépister le cancer, permettant à l'équipe médicale de détecter la maladie plus tôt. Pour la plupart des cancers, un diagnostic précoce augmente les chances de survie.

Elles peuvent être utilisées pour déterminer si une masse suspecte est cancéreuse.

Elles peuvent aider les médecins à déterminer le type de cancer et le meilleur plan de traitement.

Elles peuvent être répétées à plusieurs reprises pour s'assurer que le traitement de l'enfant est efficace; si ce n'est pas le cas, le médicament peut être immédiatement changé.

En comprenant parfaitement la biologie des tumeurs, l'équipe du Dr Rak sera en mesure de mettre au point des traitements anticancéreux personnalisés pour les enfants.

