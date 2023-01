Le Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules et La Société des ponts Limitée annoncent un partenariat stratégique pour améliorer les technologies de transport transfrontalier





Signature d'un protocole d'entente pour étudier les déplacements et le transit de marchandises à la frontière



TORONTO, 10 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour répondre aux besoins changeants de l'écosystème de l'automobile et de la mobilité de l'Ontario, le Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules (ROIV), par l'entremise du Centre d'innovation de l'Ontario (CIO), et La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) travailleront en synergie en vue d'améliorer les déplacements et le transit de marchandises à la frontière. Cette collaboration répondra également à la nécessité de trouver, de mettre à l'essai et d'adopter de nouvelles technologies et des solutions pour tous les secteurs.

Le ROIV, par l'intermédiaire du CIO, et la SPFL ont signé un protocole d'entente (PE) pour renforcer leur collaboration. Le PE examinera les possibilités d'aider les personnes et les marchandises à passer la frontière de façon sécuritaire et efficace en tirant parti de technologies automobiles novatrices et de solutions de mobilité.

L'Ontario et les États-Unis partagent une frontière qui facilite la plus importante relation commerciale internationale transfrontalière en Amérique du Nord. Non seulement cette frontière est essentielle aux chaînes d'approvisionnement et au transit de marchandises des deux côtés de la frontière, mais elle fait également partie du quotidien des personnes vivant dans les localités frontalières.

« Grâce au Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules, notre gouvernement aide à créer et à implanter de nouvelles technologies automobiles et des solutions de mobilité, déclare Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. En tant que voisins, l'Ontario et les États-Unis entretiennent une relation particulière. La collaboration entre le ROIV et la SPFL tirera parti de cette relation pour renforcer la chaîne d'approvisionnement et pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois pour les deux champs de compétence. »

« Les progrès technologiques en matière de transport ont le potentiel de rendre les déplacements et le transit de marchandises encore plus sécuritaires, efficaces et écologiques, déclare Caroline Mulroney, ministre des Transports et des Affaires francophones. L'Ontario et le Michigan partagent une frontière essentielle aux déplacements et au transit de marchandises. En collaborant avec le ROIV et la SPFL, nous pouvons bâtir un réseau de transport qui adopte des solutions de mobilité novatrices afin de favoriser la croissance et la prospérité des deux côtés de la frontière. »

ROIV du gouvernement de l'Ontario tire parti de la technologie et des entreprises ontariennes novatrices pour accroître l'efficacité, le commerce et les passages à la frontière. Le partenariat avec La Société des ponts fédéraux Limitée s'appuiera sur le partenariat de l'Ontario avec l'état du Michigan pour offrir aux entreprises l'occasion d'innover et de résoudre des problèmes concrets qui permettront d'assurer une circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à nos postes frontaliers. L'Ontario compte plus de 300 entreprises et organisations à l'avant-garde des technologies de véhicules connectés et autonomes.

« La SPFL est ravie de collaborer avec le ROIV à bâtir cette relation, qui alimentera la prochaine génération de mobilité et de transit des marchandises à notre frontière, déclare madame Natalie Kinloch, première dirigeante de la SPFL. Notre mission, qui consiste à maintenir une infrastructure sécuritaire et efficace à la frontière, nous oblige également à explorer les besoins futurs des voyageurs et des transporteurs, afin de nous assurer que le Canada dispose d'infrastructures, d'équipement et de processus rigoureux et prêts pour l'avenir. »

En 2019, le transit de marchandises aux quatre ponts a été évalué à plus de 115 milliards de dollars canadiens. Ces passages soutiennent directement et indirectement des milliers d'emplois des deux côtés de la frontière. En vertu du présent protocole d'entente, la création d'occasions de recourir à de nouvelles technologies et à des innovations favorisera encore plus la commercialisation de solutions technologiques de mobilité intelligentes, stimulera le commerce et appuiera une croissance économique forte et fiable en Ontario.

À propos de La Société des ponts fédéraux Limitée :

La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est une société d'État mère dont les activités sont indépendantes du gouvernement fédéral. La Société, dont le siège social est situé à Ottawa, veille aux intérêts fédéraux canadiens à quatre ponts internationaux traversant la province de l'Ontario et les états de New York et du Michigan, à savoir le pont international de Sault Ste. Marie, le pont international Blue Water à Point Edward, le pont international des Mille-Îles à Lansdowne et le pont international de la voie maritime à Cornwall. Se renseigner sur https://pontsfederaux.ca/

À propos du Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules (ROIV) :

Le ROIV est une initiative du gouvernement de l'Ontario dirigée par le Centre d'innovation de l'Ontario (CIO) qui vise à renforcer la position de l'Ontario en tant que chef de file nord-américain en matière de technologies automobiles de pointe et de solutions de mobilité intelligentes comme les véhicules connectés, les véhicules autonomes et les technologies de véhicules électriques ou à faibles émissions de GES. Grâce à des ressources comme le soutien de la recherche et développement (R et D), le perfectionnement des talents et des compétences, l'accélération des progrès technologiques, le soutien technique, le soutien aux entreprises et les terrains de démonstration, le ROIV offre un avantage concurrentiel aux entreprises ontariennes de technologies automobiles et de solutions de mobilité.

