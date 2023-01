Osisko annonce des livraisons préliminaires records pour le quatrième trimestre de 2022 et fournit une mise à jour corporative





MONTRÉAL, 10 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de fournir une mise à jour sur ses livraisons, ses produits, sa marge monétaire et sur les progrès récents de ses actifs pour le quatrième trimestre de 2022. Tous les montants inclus dans ce communiqué sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE (T4) DE 2022

Osisko a gagné approximativement 25 023 onces d'équivalent d'or1 attribuables au cours du quatrième trimestre de 2022, pour un total d'approximativement 89 367 onces d'équivalent d'or en 2022, représentant des livraisons trimestrielles et annuelles records pour la Société.

Osisko a enregistré des produits préliminaires, issus des redevances et des flux, de 61,9 millions de dollars durant le quatrième trimestre et des coûts des ventes préliminaires (excluant l'épuisement) de 4,7 millions de dollars, résultant en une marge monétaire2 trimestrielle record d'approximativement 57,2 millions de dollars (ou 92 %).

Pour l'exercice 2022, les produits préliminaires, issus des redevances et des flux, ont atteint un niveau record de 217,8 millions de dollars et les coûts des ventes préliminaires (excluant l'épuisement) sont estimées à 16,1 millions de dollars, résultant en une marge monétaire2 annuelle record d'approximativement 201,7 millions de dollars (ou 93 %).

Au 31 décembre 2022, la position de trésorerie d'Osisko s'élevait à environ 90,5 millions de dollars, après avoir remboursé, en totalité, les débentures convertibles de 300 millions de dollars le 31 décembre 2022 et avancé 50 millions de dollars US à SolGold plc (« SolGold ») dans le cadre du financement par redevance annoncé précédemment sur la propriété cuivre-or de calibre mondial Cascabel. La facilité de crédit renouvelable de la société a été utilisée à hauteur d'environ 150 millions de dollars à la fin de 2022, avec un montant supplémentaire de 400 millions de dollars pouvant être utilisé, en plus de la disposition accordéon non engagée d'un montant maximum de 200 millions de dollars.

Sandeep Singh, président et chef de la direction d'Osisko, a commenté : « 2022 a été une année exceptionnellement positive pour Osisko. Nous avons connu des trimestres successifs de records en termes d'onces d'équivalent d'or gagnées, de produits et de marges monétaires, nous avons ajouté des actifs de calibre mondial à un portefeuille déjà de grande qualité, nous avons profité de la volatilité des marchés pour racheter 1,7 million d'actions ordinaires pour 22,1 millions de dollars, nous avons réactivé les paiements de flux de la mine Renard, nous avons simplifié les affaires de la Société avec la déconsolidation d'Osisko Développement Corp., repositionnant Osisko en tant qu'entreprise entièrement axée sur les redevances et les flux de métaux, et nous avons continué à renforcer et à diversifier notre conseil d'administration.

« Nos onces d'équivalent d'or gagnées, d'une année sur l'autre, ont augmenté de 12 % en 2022, mais ont été légèrement moins élevées que la limite inférieure de nos prévisions de 90 000 onces. Ceci s'explique en partie par le fait que la mine Eagle travaille toujours à l'obtention d'une production stable et que la mine Mantos est confrontée à des retards dans la phase d'accroissement de production liée à l'expansion de son usine. Cette croissance additionnelle se répercutera sur les trimestres à venir et nous prévoyons une hausse significative des livraisons de ces deux mines à l'avenir. Le ratio plus élevé or-argent, observé principalement aux deuxième et troisième trimestres, a également réduit les onces d'équivalent d'or gagnées d'environ 1 550 onces en 2022 par rapport aux attentes.



« Notre base d'actifs continue de surperformer grâce à de nombreuses expansions, à l'accroissement de la durée de vie des mines et au remplacement des réserves et des ressources minérales, et nous sommes impatients de continuer à mettre en valeur la profondeur et la qualité de notre base d'actifs tout au long de 2023. »

Osisko fournira tous les détails financiers et relatifs à la production par la publication de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2022 après la clôture des marchés le jeudi 23 février 2023, suivi d'une conférence téléphonique le vendredi 24 février à 10h00 HE. De plus amples détails sont fournis à la fin de ce communiqué.

PROGRESSION RÉCENTE DES ACTIFS ET ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS À VENIR

CSA (flux argentifère de 100% - assujetti à la clôture de la transaction)

Le 28 décembre, Osisko a annoncé qu'Osisko Bermuda Limited (« OBL ») a conclu une entente exécutoire révisée avec Metals Acquisition Corp. (« MAC ») en lien avec le flux argentifère précédemment annoncé sur la mine CSA en production (« CSA »), située en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. La modification clé de l'entente révisée est une réduction potentielle du montant du dépôt initial payable par OBL à la clôture, de 90 millions de dollars US à 75 millions de dollars US pour 100 % de l'argent payable pour la durée de vie de la mine. Entre 2019 et 2021, la production annuelle d'argent (Ag) payable de la mine CSA a atteint en moyenne ~431 000 onces, soit ~5 700 onces d'équivalent d'or3 par année (en fonction du cours des métaux le 22 décembre 2022).

De plus, OBL a conclu un accord de financement de réserve avec MAC, une mise à jour de l'option de flux cuprifère précédemment annoncée. OBL peut fournir un dépôt initial allant jusqu'à 75 millions de dollars US pour un flux cuprifère sur CSA, que MAC peut utiliser, en tout ou en partie, pour financer tout manque à gagner dans le financement par capitaux propres requis pour compléter l'acquisition de la mine. Si la totalité du dépôt est prélevée, OBL aura le droit de recevoir 3,0 % du cuivre payable jusqu'au 5e anniversaire de la date de clôture (le « premier seuil du flux »), puis 4,875 % du cuivre payable jusqu'à ce que 33 000 tonnes métriques aient été livrées au total (le « deuxième seuil du flux »), et ensuite 2,25 % pour la durée de vie restante de la mine. Entre 2019 et 2021, la production annuelle de cuivre de CSA a atteint en moyenne ~43 000 tonnes métriques. En fonction des niveaux de production historiques, le nombre moyen d'onces d'équivalent d'or4 livrables dans le cadre du premier seuil du flux et du deuxième seuil du flux serait compris entre ~5 700 et 9 300 onces par année (sur la base des prix des matières premières le 22 décembre 2022).

La clôture de l'acquisition est prévue en 2023, sous réserve que MAC obtienne un financement suffisant pour l'acquisition.

Mise à jour sur Canadian Malartic

(Redevance de 5 % NSR sur la fosse à ciel ouvert et redevance de 3-5 % en souterrain)

Le 4 novembre, Mines Agnico Eagle Ltée (« Agnico Eagle ») a annoncé une offre contraignante visant à acquérir la participation de Yamana Gold Inc. (« Yamana ») dans ses actifs canadiens, y compris l'autre moitié de la mine Canadian Malartic (« Canadian Malartic »). La consolidation de Canadian Malartic donnerait à Agnico Eagle le contrôle opérationnel pendant la période de développement restante du projet souterrain Odyssey et offrirait la possibilité de monétiser la capacité de traitement supplémentaire future de la mine, étant donné les opérations étendues et la position de terrain stratégique d'Agnico Eagle dans la région. En plus de la redevance de 3 à 5 % sur le rendement net de fonderie (« NSR ») d'Odyssey, des frais de traitement de 0,40 $ par tonne sont payables à Osisko sur le minerai traité provenant de toute propriété qui ne faisait pas partie de la propriété Canadian Malartic au moment de la vente de la mine en 2014.

Le 26 octobre, Agnico Eagle a indiqué que les activités de construction et de développement du projet souterrain Odyssey respectent l'échéancier. Les activités de fonçage de puits devraient commencer en janvier 2023, et la production précommerciale issue de la rampe d'accès d'Odyssey Sud est attendue en mars 2023. Au troisième trimestre de 2022, dix foreuses au diamant étaient actives en surface et quatre autres étaient active sous terre. Un programme de forage élargi est axé sur le forage intercalaire à Odyssey Sud, sur le forage d'exploration des zones internes d'Odyssey, et sur le forage intercalaire et d'extension à East Gouldie. Une récente intersection à Odyssey Sud a retourné 5,7 grammes par tonne (« g/t ») d'or sur 21,8 mètres à 367 mètres de profondeur. À East Gouldie, le forage au coeur du gisement continue de retourner de larges intersections à haute teneur, avec des résultats récents incluant 4,6 g/t d'or sur 50,7 mètres à 1 537 mètres de profondeur. Le forage d'extension à l'ouest d'East Gouldie continue de tester le prolongement ouest et de combler l'écart entre East Gouldie et la zone Norrie, avec une récente intersection de 4,2 g/t d'or sur 12,8 mètres à 1 331 mètres de profondeur, dans une zone située à environ 100 mètres au-dessus de la zone Norrie et 670 mètres à l'ouest des ressources minérales actuelles d'East Gouldie (Figure 1).

Lors d'une conférence à Toronto en novembre, Agnico Eagle a souligné que les récents forages à Odyssey ont permis d'étendre le gisement East Gouldie vers l'ouest d'environ 670 mètres et à l'Est en profondeur d'environ 500 mètres, à plus de 1 700 mètres des ressources minérales actuelles, ce qui démontre un potentiel important de croissance des ressources minérales. Les récents forages suggèrent la connexion potentielle du gisement East Gouldie et de la zone Norrie, latéralement (Figure 1). La présentation a souligné que, bien qu'il s'agisse encore d'une phase conceptuelle, il existe un potentiel de production annuelle supplémentaire de 150 000 à 250 000 onces d'or à partir de l'extension Odyssey (ouest ou est), en se basant sur l'hypothèse d'un deuxième puits produisant 10 000 à 15 000 tonnes par jour à une teneur allant de 2,5 g/t à 2,75 g/t d'or (lien).

Figure 1 : Mine Canadian Malartic ? coupe longitudinale est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/693a19f5-8515-4a5c-8985-0e8cd5bf276b

Expansion Mantos Blancos (flux argentifère de 100 %)

Le 31 octobre, Capstone Copper Corp. (« Capstone ») a annoncé que les activités d'accroissement de production du projet de désengorgement du concentrateur de Mantos Blancos (« PD-CMB ») se sont poursuivies au cours du troisième trimestre et que l'accent a été mis sur l'obtention de la stabilité opérationnelle des systèmes auxiliaires tels que les systèmes électriques et de gestion des résidus. L'accroissement de production a été plus lent que prévu initialement, mais le débit d'usinage continue de s'améliorer et l'usine a atteint un débit moyen supérieur au niveau de conception pendant 20 des 27 jours de fonctionnement prévus en octobre.

La livraison d'argent affiné à OBL dans le cadre du flux argentifère a lieu environ deux mois après la production à la mine Mantos Blancos. Par conséquent, Osisko prévoit commencer à profiter pleinement de l'expansion au début de 2023.

Dans le cadre de la phase II du PD-CMB, Capstone analyse la possibilité d'augmenter le débit de l'usine à 10,0 millions de tonnes par année (de 7,3 millions de tonnes par an) en utilisant les broyeurs à boulets et équipements de traitement sous-utilisés existants. Capstone évalue également la possibilité de prolonger la durée de vie de la production de cathodes de cuivre. L'étude avancée d'ingénierie de base devrait être publiée dans la première moitié de 2023, et la demande d'analyse détaillée d'impact environnementale a été soumise en août 2022.

Mise à jour Victoria Gold (redevance de 5 % NSR)

Le débit de production de 2022 à Eagle a été affecté par une phase d'accroissement de production plus lente que prévu vers un régime stable, principalement en raison d'une disponibilité mécanique du circuit de concassage et de transport plus faible que prévu. La principale raison de cette disponibilité mécanique inférieure a été la défaillance de la courroie de transmission du convoyeur à la fin du troisième trimestre, qui a entraîné près de trois semaines d'arrêt. Grâce à l'amélioration au niveau du personnel et des protocoles d'exploitation et de maintenance, la production d'or devrait être plus élevée en 2023.

Le forage au cours des deux dernières années s'est concentré sur le test des zones situées sous et à côté de la fosse actuelle d'Eagle. Les résultats ont étendu la minéralisation jusqu'à 850 mètres de profondeur (auparavant 350 mètres de profondeur) et 500 mètres à l'ouest, latéralement. Un nouveau rapport technique, comprenant une mise à jour de l'estimation des ressources minérales, est attendu tôt en 2023 pour Eagle et le gisement de Raven.

Seabee (redevance de 3 % NSR)

Le 12 décembre, SSR Mining Inc. (« SSR ») a annoncé des résultats d'exploration de Seabee comprenant le forage de développement des ressources minérales à proximité de la mine, adjacent aux infrastructures souterraines actuelles du complexe minier de Santoy, ainsi que les activités à l'échelle régionale sur la propriété de Seabee. Les activités d'exploration à l'échelle régionale comprenaient notamment le forage des cibles Porky Main et Porky West, les résultats obtenus à ce jour ayant révélé de larges intersections de minéralisation près de la surface, potentiellement exploitables à ciel ouvert à l'avenir.

D'autres travaux d'exploration à l'échelle régionale ont permis de délimiter la cible Shane, qui demeure ouverte latéralement et qui est adjacente à la route Santoy qui relie la mine à l'usine de traitement Seabee. Les résultats obtenus à Shane comprennent 54,3 g/t d'or sur 4,6 mètres. Étant donné le nombre de cibles potentielles à Seabee, SSR prévoit étendre à nouveau son programme d'exploration à la mine en 2023 afin de faire progresser de manière agressive ces opportunités vers un développement potentiel.

Island Gold (redevance de 1,38-3 % NSR)

Le 29 novembre, Alamos Gold Inc. (« Alamos ») a annoncé les résultats des forages d'exploration en surface et souterrains à la mine Island Gold, lesquels ont permis d'étendre davantage la minéralisation aurifère à haute teneur dans Island West, Island East et en profondeur (figure 2), et de mettre en évidence l'important potentiel de croissance, non seulement latéralement et en profondeur, mais aussi dans les structures sous-parallèles nouvellement définies. La majorité des intersections de forage mises en évidence se trouvent à l'intérieur des claims d'Osisko soumis à des redevances NSR de 2 % ou 3 %, ce qui représente une redevance NSR plus élevée que la production actuelle. En date du 25 novembre, un total de 28 174 mètres de forage directionnel en surface, 17 984 mètres de forage d'exploration souterrain et 9 707 mètres de forage d'exploration en surface à l'échelle régionale ont été complétés à la mine Island Gold.

À Island West, la minéralisation à haute teneur a été étendue à 225 mètres à l'ouest des réserves et ressources minérales existantes. Dans les zones Island West Hanging Wall, une minéralisation aurifère à haute teneur a été recoupée dans des zones subparallèles nouvellement définies de l'éponte supérieure (zones B, G et G1). Ces zones subparallèles se trouvent à proximité des infrastructures souterraines existantes et représentent une opportunité importante d'ajouter des réserves et des ressources minérales près de la mine. À Island East Lower, la minéralisation aurifère à haute teneur s'est étendue en aval de l'imposant bloc de ressources minérales présumées à haute teneur dans la partie inférieure d'Island East, qui contenait 2,0 millions d'onces (3,96 millions de tonnes à 15,48 g/t d'or) au 31 décembre 2021. Sur Island Main, la minéralisation aurifère à haute teneur s'est étendue sur 160 mètres sous les ressources minérales présumées (MH30-02), ce qui représente l'une des intersections les plus profondes à ce jour, à une profondeur verticale de 1 666 mètres. Cela souligne l'opportunité significative d'ajouter des réserves et des ressources minérales à haute teneur, le gisement étant ouvert latéralement et en profondeur sur les 2 kilomètres actuellement définis.

Figure 2 : Island Gold ? coupe longitudinale mettant en évidence les résultats des forages d'exploration est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1765ab40-642f-46c6-811e-c95fe46aeb4f

Lamaque (redevance de 1% NSR)

Le 5 décembre, Eldorado a publié sa mise à jour de l'estimation des ressources et réserves minérales, dont la date d'entrée en vigueur est le 30 septembre 2022. Les réserves minérales prouvées et probables de Lamaque comprennent 4,3 millions de tonnes de 6,62 g/t d'or pour 985 000 onces, ce qui représente une baisse de 10 % d'une année sur l'autre (ou une augmentation de 7 % nette de l'épuisement annuel).

Eldorado prévoit dépenser ~55 % de son budget d'exploration de 2022 (44 à 48 millions de dollars) au Canada. Environ 112 000 mètres de forage sont prévus en se concentrant sur des opportunités n'ayant jamais été explorées au sein des propriétés Lamaque/Bourlamaque, y compris une galerie d'exploration et la conversion des ressources minérales à Ormaque, et la conversion des ressources minérales de C6 et C7 à Lower Triangle. Eldorado consacre 28 000 mètres de forage à la propriété Bourlamaque où Osisko détient une redevance NSR de 2,5 %.

Projet aurifère Windfall (redevance de 2-3% NSR)

Le 8 décembre, Minière Osisko inc. (« Minière Osisko ») a annoncé qu'elle avait signé un protocole d'entente avec Miyuukaa Corp. (« Miyuukaa »), une société en propriété exclusive de la Première Nation Crie de Waswanipi, relativement à la construction des installations de transport proposées et au transport de l'énergie hydroélectrique vers le projet Windfall. Miyuukaa financera, construira, possédera et exploitera une ligne de transmission exclusive de 69 kV qui transportera l'hydroélectricité vers le projet Windfall en minimisant l'empreinte environnementale.

Le 28 novembre, Minière Osisko a franchi une étape positive pour le projet aurifère Windfall, au Québec, avec la publication des résultats de l'étude de faisabilité soulignant une production moyenne annuelle de 306 000 onces d'or à une teneur moyenne après dilution de 8,1 g/t d'or, une VAN après impôt de 1,2 milliard de dollars à un taux d'actualisation de 5 % et un TRI de 34 %. Minière Osisko prévoit l'achèvement de l'étude d'impact sur l'environnement et le début du processus d'obtention des permis au premier trimestre 2023. Les plans de financement du projet devraient être annoncés au cours du premier semestre de 2023 et la décision de production devrait être prise au début de 2024.

Le 18 octobre, Minière Osisko a annoncé un nouveau programme d'exploration régional sur son projet aurifère Urban-Barry situé dans la région de l'Abitibi au Québec. Le programme, qui débutera au début de l'année 2023, se concentrera en grande partie sur des zones situées à l'extérieur du gisement aurifère Windfall et débutera par 10 000 mètres de forage, ainsi que par des levés géophysiques de polarisation provoquée. Les cibles d'exploration proches du gisement comprennent une zone d'exploration à fort potentiel identifiée à 1,5 kilomètre à l'est-nord-est du gisement Windfall et sur des indices précédemment identifiés, notamment Golden Bear et Fox, qui sont parallèles au gisement principal Windfall.

Projet aurifère Cariboo (redevance de 5 % NSR)

Le 3 janvier 2023, Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement » ou « ODV ») a annoncé les résultats d'une étude de faisabilité sur le projet aurifère Cariboo (« Cariboo »). Les résultats ont mis en évidence un projet évolutif avec un scénario de base produisant en moyenne environ 163 695 onces d'or annuellement sur une durée de vie de la mine de 12 ans (1,87 million d'onces d'or cumulées) à une teneur moyenne en or de 3,78 g/t après dilution. La production initiale (« phase 1 ») pour les trois premières années prévoit une exploitation de 1 500 tonnes par jour produisant environ 72 501 onces d'or par année. Parallèlement, le développement souterrain progressera pour faire passer les opérations à 4 900 tonnes par jour au cours de la quatrième année, augmentant ainsi la production annuelle à environ 193 798 onces d'or par année en phase 2. Le projet offre un TRI de 20,7 % et une VAN après impôts de 502 millions de dollars à un taux d'actualisation de 5 % et un prix de l'or de 1 700 $ US l'once. L'étude de faisabilité s'est basée sur des réserves minérales prouvées et probables initiales de 16,7 millions de tonnes à une teneur moyenne de 3,78 g/t d'or pour un total de 2,03 millions d'onces d'or.

ODV reste sur la bonne voie pour compléter le processus d'évaluation environnementale au début du deuxième trimestre 2023 et prévoit de recevoir les permis définitifs d'ici la fin de 2023, avec une production initiale prévue en 2024.

Projet Tintic (flux de métaux de 2,5 %)

Le 30 novembre, Osisko Développement a annoncé les résultats d'échantillonnage de son programme d'exploration souterraine en cours à sa mine d'essai Trixie (« Trixie »). Les résultats d'analyse de 702 échantillons de copeaux, provenant de 177 fronts de taille, comprennent un résultat à haute teneur de 4 757 g/t d'or et 528 g/t d'argent sur 1,22 mètre. Environ 7 315 mètres de forage de surface à circulation inverse et 1 274 mètres de forage souterrain au diamant ont été réalisés jusqu'au 15 novembre 2022, ce qui, avec les résultats de l'échantillonnage continu des fronts de taille et de l'échantillonnage accumulé, soutiendra la réalisation d'une estimation initiale des ressources minérales prévue pour le premier trimestre de 2023.

Gisement AK (redevance de 2 % NSR)

Le 26 octobre, Agnico Eagle a annoncé qu'une évaluation était en cours afin de déterminer si le gisement Amalgamated Kirkland (« gisement AK » ou « AK ») pouvait constituer une source de minerai pour sa mine Macassa. Lors d'une récente conférence à Toronto, Agnico Eagle a souligné le potentiel du gisement AK à produire de 30 000 à 50 000 onces d'or à partir de 2024.

La rampe d'exploration du gisement AK a été achevée au troisième trimestre 2022. Un programme de forage intercalaire souterrain est en cours, avec 9 983 mètres réalisés dans 75 trous d'ici la fin du troisième trimestre de 2022. Les résultats récents du forage intercalaire à AK comprennent une intersection clé de 30,7 g/t d'or sur 3,6 mètres à 64 mètres de profondeur. Le potentiel d'expansion supplémentaire du gisement AK est en cours d'évaluation, car l'élimination des limites de propriétés suite à la fusion avec Kirkland Lake simplifie le ciblage et l'exploration de l'extension Est du gisement.

Upper Beaver (redevance de 2 % NSR)

Le 26 octobre, Agnico Eagle a indiqué que le travail se poursuit sur l'ingénierie d'un puits d'exploration, et sur la possibilité d'utiliser l'équipement et l'infrastructure existants du camp de Kirkland Lake afin de réduire les dépenses en capital et les coûts d'exploitation du projet Upper Beaver. Plusieurs scénarios de développement pour Upper Beaver sont en cours d'évaluation.

Lors d'une récente conférence à Toronto, Agnico Eagle a souligné la possibilité pour Upper Beaver de produire de 150 000 à 250 000 onces d'or dès 2027. Upper Beaver abrite actuellement des réserves minérales prouvées et probables de 7,9 millions de tonnes à 5,43 g/t d'or pour 1,4 million d'onces, des ressources minérales mesurées et indiquées de 3,6 millions de tonnes à 3,45 g/t d'or pour 403 000 onces et des ressources présumées de 8,7 millions de tonnes à 5,07 g/t d'or pour 1,4 million d'onces.

Cascabel (redevance NSR de 0,6 %)

Le 23 novembre, SolGold a annoncé que des investisseurs, dont Jiangxi Copper (Hong Kong) Investment Company Limited (« Jiangxi »), ont investi 36 millions de dollars US dans la société. Après le financement, Jiangxi détient environ 6,3 % des actions en circulation de SolGold. Jiangxi Copper Company Limited, la société mère de Jiangxi, est l'un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre raffiné. L'investissement renforce le bilan de SolGold et signifie un autre appui solide pour SolGold et le projet Cascabel.

SolGold entreprend actuellement un processus de révision stratégique visant à maximiser la valeur, incluant une analyse des alternatives de financement, la cession d'actifs non essentiels et/ou la vente directe ou indirecte d'une participation dans Cascabel, ainsi que des possibilités de réduire les risques du projet et les coûts, et d'améliorer la viabilité économique générale du projet.

Marimaca Copper (redevance de 1 % NSR)

Le 15 décembre, Marimaca Copper Corp. (« Marimaca ») a annoncé une intersection de sulfure primaire à haute teneur dans le trou MAD-22. Le trou de forage complet a recoupé 240 mètres à 1,01 % de cuivre total (« CuT ») depuis la surface dans deux zones distinctes d'oxyde et de sulfure primaire. Les faits saillants en matière de sulfure comprennent 92 mètres à 2,11 % CuT sur 140 mètres, dont 22 mètres à 5,27 % CuT sur 204 mètres (Figure 3). Alors que les forages précédents dans les cibles géophysiques en aval-pendage, identifiées en 2020 et 2021, ont recoupé des sulfures mixtes et secondaires supplémentaires en profondeur, MAD-22 représente la première intersection significative de sulfure primaire à ce jour et pourrait représenter une structure d'alimentation primaire à haute teneur, tel qu'interprété dans le modèle géologique de Marimaca pour le gisement.

Le 7 novembre, Marimaca a annoncé qu'elle avait conclu une entente d'option sur l'eau afin de garantir l'approvisionnement futur en eau nécessaire au projet de cuivre de Marimaca. L'option permettra à Marimaca de faire avancer l'obtention des permis et les études techniques finales du projet, y compris les études sur les canalisations d'eau qui sont déjà en cours.

Le 13 octobre, Marimaca a annoncé une mise à jour des ressources minérales pour le gisement d'oxyde de Marimaca (« GOM »), qui a démontré une croissance significative des ressources minérales par rapport à l'estimation de 2019, et pourrait soutenir un taux de production potentiel plus élevé que celui décrit dans l'ÉÉP de 2020. La mise à jour a mis en évidence une croissance de 98 % des ressources minérales mesurées et indiquées à 139,6 millions de tonnes à 0,48 % CuT (0,30 % de cuivre soluble (« CuS »)) pour 665 000 tonnes de cuivre contenu et une croissance de 92 % des ressources présumées à 82,7 millions de tonnes à 0,39 % CuT (0,16 % CuS) pour 323 000 tonnes de cuivre contenu. Compte tenu de l'augmentation des ressources minérales, Marimaca analysera des scénarios de production de cathodes de cuivre de 50 000 tonnes et de 60 000 tonnes par année, contre 36 000 tonnes par année en moyenne dans l'ÉÉP de 2020. Une étude de faisabilité définitive sur le GOM est prévue pour la seconde moitié de 2023 ou le début de 2024.

Figure 3 : Marimaca ? Coupe transversale est-ouest en direction nord, mettant en évidence le trou MAD-22 au sein d'une anomalie magnétique modélisée est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e67f9a14-d960-461c-b9ba-ea818d34828e

Hermosa (redevance de 1 % NSR)

Le 24 octobre, South32 Limited (« South32 ») a annoncé que l'étude de faisabilité pour le gisement Taylor reste en bonne voie de soutenir une décision d'investissement finale au milieu de l'année 2023. Les dépenses en capital pour la croissance au projet Hermosa étaient de 46 millions de dollars US au cours du trimestre terminé en septembre 2022, 290 millions de dollars US étant prévus en dépenses pour l'année fiscale 2023. L'assèchement est un élément critique de l'échéancier qui permettra d'accéder aux gisements Taylor et Clark. South32 a progressé dans le forage des deux premiers puits d'assèchement et dans la construction de la deuxième station de traitement des eaux, laquelle devrait être mise en service au cours du trimestre se terminant en juin 2023.

La phase de sélection de l'étude de préfaisabilité de Clark devait être terminée d'ici la fin de 2022. Après le troisième trimestre, South32 a commencé la phase deux des tests métallurgiques et la collecte d'échantillons en vrac pour soutenir la production de l'usine pilote du gisement de Clark à partir de la mi-2023. South32 continue d'évaluer les options pour accélérer le développement de Clark, le tout supporté par la décision du gouvernement des États-Unis d'invoquer la loi sur la production de défense pour la production de minéraux critiques, y compris le manganèse, et les discussions en cours avec des clients potentiels et des utilisateurs finaux de manganèse de qualité batterie.

Patriot Battery Metals (redevance de 2 % NSR sur le lithium)

Le 19 décembre, Patriot Battery Metals Inc. (« Patriot ») a publié les résultats d'un test métallurgique qui a démontré une récupération de 79 % pour un concentré de 5,8 % de Li 2 O en utilisant uniquement la séparation en milieu dense.

Le 13 décembre, Patriot a rapporté les résultats de douze trous provenant de la pegmatite CV5. La redevance NSR d'Osisko couvre la majorité des gîtes de pegmatite connus sur la propriété. Les résultats ont révélé certaines des plus hautes teneurs individuelles en lithium à ce jour et comprennent 113,4 mètres à 1,61 % Li 2 O, dont 38 mètres à 2,17 % Li 2 O. Le forage se poursuit afin d'étendre la minéralisation vers l'est-nord-est, laquelle est flanquée de plusieurs lentilles secondaires, sur une longueur d'au moins 2 200 mètres. La minéralisation reste ouverte dans toutes les directions, sur d'importantes épaisseurs et avec de fortes teneurs sur la longueur actuellement définie. Un programme de forage d'hiver/printemps devrait débuter au début du mois de janvier, avec trois foreuses déjà sur place, et deux autres foreuses qui devraient être mobilisées au début du mois de février. Les principaux objectifs du programme de forage sont de mieux délimiter l'étendue de la pegmatite CV5 et de réaliser des forages intercalaires pour améliorer le modèle géologique et atteindre un niveau confiance satisfaisant envers les ressources indiquées, lesquelles sont nécessaires afin de soutenir une étude de préfaisabilité ultérieure. Une première estimation des ressources minérales est prévue pour le premier semestre de 2023.

WKP (redevance de 2 % NSR)

Le 13 décembre, OceanaGold Corporation (« Oceana ») a annoncé les résultats de son programme de conversion des ressources minérales 2022 à Wharekirauponga (« WKP »). Depuis l'estimation des ressources minérales de mars 2022, 5 829 mètres ont été forés à WKP, visant principalement la conversion des ressources dans la zone EG Vein, en plus de 679 mètres supplémentaires soutenant les études géohydrologiques et géotechniques. Les résultats devraient renforcer la confiance dans la continuité géologique et la teneur du gisement.

La conversion des ressources minérales et le forage d'extension se poursuivent, avec environ 2 500 mètres prévus pour le premier semestre de 2023, appuyant une étude de préfaisabilité qui devrait être achevée vers la fin de 2023. Une ressource indiquée de 1,1 million d'onces d'or a été déterminée comme étant la cible de taille de ressource optimale pour définir les plans de développement initiaux pour les travaux d'étude du projet.

Tocantinzinho (redevance de 0,75 % NSR)

Le 22 novembre, G Mining Ventures (« GMIN ») a fourni une mise à jour sur le projet Tocantinzinho (« TZ ») au Brésil, soulignant que le projet respecte l'échéancier selon le budget anticipé pour une production commerciale prévue pour la seconde moitié de 2024. L'ingénierie détaillée est terminée à 43 % et l'approvisionnement global du projet a progressé à 73 %.

Le 18 octobre, GMIN a annoncé les résultats du forage de délimitation à TZ. Le programme a confirmé la continuité de l'or à haute teneur dans la zone de la fosse principale (largeur continue de près de 200 mètres et jusqu'à une profondeur de 400 mètres), a confirmé que la minéralisation s'étend sous l'enveloppe de la fosse existante et a augmenté les zones de définition à exploiter pendant la pré-production. Les faits saillants confirmant un noyau à haute teneur comprennent 193,6 mètres à 1,48 g/t d'or, dont 12,8 mètres à 4,59 g/t d'or, et 144,7 mètres à 1,70 g/t d'or, dont 13,7 mètres à 2,41 g/t d'or. Les principales intersections à l'extérieur de l'enveloppe de la fosse définie dans l'étude de faisabilité comprennent 72,1 mètres à 1,05 g/t d'or, dont 14,8 mètres à 3,45 g/t d'or.

Regulus Resources (redevance jusqu'à 1,5 % NSR sur AntaKori)

Le 22 décembre, Regulus Resources Inc. (« Regulus ») a annoncé un investissement stratégique de 15 millions de dollars US par Nuton, une entreprise de Rio Tinto. Cet investissement renforce le bilan de Regulus et représente un autre appui solide au projet AntaKori. À la clôture, Nuton détiendra une participation d'environ 16,5 % dans Regulus. Regulus et Nuton entreprendront conjointement des essais de lixiviation de sulfure de cuivre à AntaKori en utilisant les technologies de Nuton. Les technologies de Nuton ont le potentiel de traiter les sulfures de cuivre contenant de l'arsenic avec moins d'impact sur l'environnement et les ressources en eau que le traitement traditionnel par concentrateur.

ADDITIONAL HIGHLIGHTS

1) Agnico Eagle a annoncé que les travaux ont commencé au projet de mine à ciel ouvert d'Akasaba West en septembre 2022 avec la mobilisation de l'entrepreneur principal et le début des activités de défrichage (redevance de 2,5 % NSR).

2) Western Copper and Gold a annoncé que Rio Tinto a exercé son droit de prolonger certains droits en vertu de l'accord sur les droits des investisseurs (redevance de 2,75 % NSR).

3) First Majestic annonce une forte production au troisième trimestre à la mine Ermitaño et la poursuite des améliorations apportées à l'usine pour accroître le taux de récupération (redevance de 2 % NSR).

4 Taseko Mines a annoncé que le débit trimestriel de l'usine de Gibraltar était le plus élevé depuis son expansion et qu'elle voyait un potentiel d'augmentation continue (flux argentifère de 75 %).

5) Osisko Développement a annoncé la vente de 7 358 onces d'or provenant du traitement de l'empilement de minerai de San Antonio en 2022, et 1,1 Mt à une teneur moyenne de 0,58 g/t d'or a été placée sur la zone de lixiviation. ODV attend de recevoir du gouvernement mexicain les permis de changement de vocation des terrains et d'évaluation environnementale, tout en poursuivant ses efforts de traitement des stocks de minerai.

6) Highland Copper a annoncé la sélection de G Mining Services pour préparer une ÉÉP sur un scénario combiné pour les projets Copperwood et White Pine (redevance de 1,5 % NSR et redevance de 100 % NSR sur l'argent).

7) Métaux Osisko annonce un forage de définition à Pine Point comprenant 9 mètres à 10,51 % de zinc et 3,52 % de plomb, 11,5 mètres à 9,37 % de zinc et 4,99 % de plomb et 12 mètres à 25,80 % de zinc et 6,84 % de plomb (redevance de 3 % NSR).

8) Group6 a annoncé une mise à jour des paramètres économiques du projet de la mine de tungstène de Dolphin, y compris une augmentation de 8 % de la VAN, qui passe de 231 millions de dollars australiens à 300 millions de dollars australiens, et une première production de concentré de tungstène prévue pour le premier trimestre 2023 (redevance de 1,5 % GRR).

9) Shanta Gold continue d'obtenir des teneurs élevées en or sur le projet West Kenya, notamment 721 g/t d'or sur 0,6 mètre, 155 g/t d'or sur 2,8 mètres et 153 g/t d'or sur 2,2 mètres (redevance de 2 % NSR).

10) O3 Mining a déposé la description initiale du projet aux niveaux fédéral et provincial en vue de l'obtention d'un permis pour le projet Marban (redevance de 0,435-2 % NSR).

11) Calibre Mining a recoupé 5,5 g/t d'or sur 3 mètres et suggère que les nouveaux résultats indiquent qu'il pourrait y avoir un vaste système minéral de type Carlin non testé en profondeur (redevance de 4 % NSR sur la majeure partie de Gold Rock).

12) Westhaven Gold a recoupé 1,95 g/t d'or et 5,61 g/t d'argent sur 25 mètres à Shovelnose (redevance de 2 % NSR).

13) Pacific Ridge Exploration a recoupé 278 mètres à 0,72 g/t Au, 0,14 % Cu et 0,95 g/t Ag sur le projet de porphyre cuivre-or Kliyul (redevance de 1,5 % NSR).

14) Eagle Mountain Mining a recoupé 1,3 % Cu, 13,63 g/t Ag et 0,18 g/t Au sur 29,7 mètres à Talon (redevance de 3% NSR).

15) Poseidon Nickel a publié une étude de faisabilité sur le projet Black Swan qui prévoit 300 000 tonnes à 4,7 % nickel pour 13 000 tonnes de nickel provenant de Silver et Golden Swan. Une décision finale d'investissement est attendue en 2023 avec une production de concentré possible en 2024 (redevance de 1,75 % NSR sur les métaux de base sur Golden Swan et Silver Swan).





RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2022, ET DÉTAILS RELATIFS À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Osisko fournit un avis de publication des résultats du quatrième trimestre et de l'année 2022 et les détails relatifs à la conférence téléphonique.

Publication des résultats : Jeudi, le 23 février 2023, après la fermeture des marchés Conférence téléphonique : Vendredi, le 24 février 2023, 10:00 HE Numéros de téléphone : Sans frais en Amérique du Nord: 1 (888) 886 7786

Appels locaux et internationaux : 1 (416) 764 8658

ID de la conférence : 04967722



Reprise (disponible jusqu'au vendredi 24 mars 2022 à 23:59 HE) : Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-674-7070

Appels locaux et internationaux : 1-416-764 8692

Code d'accès : 967722#



Reprise également disponible sur notre site web au

www.osiskogr.com

Notes :

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse, incluant les produits et les coûts des ventes, n'ont pas été audités et pourraient être modifiés. Comme la Société n'a pas encore terminé ses procédures de clôture de trimestre, l'information financière anticipée présentée dans ce communiqué de presse est préliminaire, assujettie à des ajustements finaux de clôture du trimestre et peuvent changer de façon importante.

(1) Onces d'équivalent d'or



Les onces d'équivalent d'or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d'écoulement. L'argent (Ag) provenant d'ententes de redevances et de flux a été converti en onces d'équivalent d'or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l'or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en trésorerie ont été convertis en onces d'équivalent d'or en divisant le produit associé par le prix moyen de l'or pour la période. Les ententes d'écoulement sont converties en utilisant l'équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l'or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés

les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre 2022 2021 2022 2021 Or (i) 1 727$ 1 796$ 1 800$ 1 799$ Argent (ii) 21,17$ 23,33$ 21,73$ 25,14$ Taux de change ($ US/$ Can) (iii) 1,3578 1,2603 1,3013 1,2535

(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(iii) Taux quotidien de la Banque du Canada.

(2) M esures non conformes aux IFRS



Osisko a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse, lesquelles ne sont pas des mesures normalisées prescrites en vertu des Normes internationales d'information financières ou International Financial Reporting Standards (IFRS), incluant la marge monétaire en dollars et en pourcentage. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l'information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures ne suggèrent pas nécessairement des profits d'opérations ou flux de trésorerie issus des opérations, tel que déterminé selon les IFRS. Comme les opérations d'Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente la marge monétaire parce qu'elle croit que certains investisseurs utilisent cette information afin d'évaluer la performance de la Société en comparaison avec d'autres sociétés minières de l'industrie des métaux précieux qui présentent les résultats de façon similaire. Toutefois, d'autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente.

La marge monétaire (en dollars) représente les produits moins les coûts des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits.

Trois mois terminés

le 31 décembre 2022 Exercice terminé le

31 décembre 2022 Produits 61 914 $ 217 809 $ Moins : coût des ventes (excluant l'épuisement) (4 732 $) (16 076 $) Marge monétaire (en dollars) 57 182 $ 201 733 $ Marge monétaire (en pourcentage des produits) 92 % 93 %

(3) Dans le cas du flux argentifère CSA, les onces d'argent ont été converties en onces d'équivalent d'or en multipliant le nombre moyen d'onces d'argent payables produites annuellement à CSA par le cours de l'argent selon la LBMA le 22 décembre 2022, le résultat étant ensuite divisé par le cours de l'or PM selon la LBMA en date du 22 décembre 2022.





(4) Dans le cas du flux cuprifère CSA, les tonnes de cuivre ont été converties en onces d'équivalent d'or en multipliant le nombre moyen de tonnes de cuivre payables produites annuellement à CSA par le prix agréé officiel du cuivre à la LME le 22 décembre 2022, le résultat étant ensuite divisé par le cours de l'or PM selon la LBMA en date du 22 décembre 2022. Il est présumé que l'option de rachat n'est pas exercée.



Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D.,

géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Dans ce communiqué de presse, Osisko s'appuie sur des informations divulguées publiquement par d'autres émetteurs et par des tiers concernant ses actifs et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité quant à ces divulgations publiques par des tiers.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Redevances Osisko détient un portefeuille de plus de 175 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s'appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.





Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs », au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et comme des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Compte tenu de leur nature, ces énoncés prospectifs peuvent obliger Osisko à poser ou à s'appuyer sur certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de performance. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre, mais sans s'y limiter, des énoncés liés aux événements ou performances futurs, la réalisation des bénéfices anticipés découlant des investissement d'Osisko, la performance générale des actifs d'Osisko et au résultat des activités d'exploration, de développement et de production ainsi que des projets d'expansion concernant les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt. Des mots tels que « peut », « serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s'attend à », « suggère », « apparaît », « croit », « prévoit », « anticipe », « à l'intention de », « évalue », « cible », « estime », « continue », ou leur forme négative ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, identifient des énoncés prospectifs. L'information contenue dans les énoncés prospectifs est fondée sur des hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant, sans s'y limiter, les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future, l'exploitation continue des propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt par les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme à la pratique antérieure, l'exactitude des déclarations et divulgations publiques faites par les exploitants de ces propriétés, l'absence de changement défavorable important dans le cours des produits sous- jacents au portefeuille d'actifs, l'absence de développement défavorable à l'égard d'une propriété importante dans laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt, l'exactitude des expectatives divulguées publiquement concernant le développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production et l'absence de tout autre facteur qui pourrait entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux prévus, estimés ou visés. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information disponible, mais elle avertit le lecteur que ses hypothèses à l'égard d'événements futurs dont plusieurs échappent à son contrôle, pourraient se révéler inexactes puisqu'elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent Osisko et ses activités. Ces risques et incertitudes incluent, entre autres, que l'information financière présentée dans ce communiqué de presse est préliminaire et pourrait faire l'objet d'ajustements, la poursuite réussie des activités minières au Québec et plus particulièrement des opérations sous-jacentes aux actifs de la société, la performance des actifs d'Osisko, la croissance et les bénéfices découlant de son portefeuille d'investissements, les risques liés aux exploitants des propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt, y compris les changements dans la propriété et le contrôle de ces exploitants; les risques liés à l'exploration, au développement, à l'obtention de permis, aux infrastructures, aux difficultés d'exploitation ou techniques sur l'une des propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt, l'influence des développements macroéconomiques ainsi que l'impact et les réponses des gouvernements concernés à la pandémie de COVID-19 et l'efficacité de ces réponses. Dans ce communiqué de presse, Osisko s'appuie sur des informations divulguées publiquement par d'autres émetteurs et par des tiers concernant ses actifs et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité quant à ces divulgations publiques par des tiers.

Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle d'Osisko, déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en version électronique sous le profil de l'émetteur d'Osisko dans SEDAR (www.sedar.com), et déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et disponible en version électronique sous le profil de l'émetteur d'Osisko dans EDGAR (www.sec.gov). L'information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes d'Osisko au moment de l'émission du présent communiqué et pourrait changer après cette date. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

