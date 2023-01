BMR réaffirme sa confiance envers la solution d'étiquette électronique Pricer de JRTech après une étude de marché approfondie





MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - À la suite d'un examen approfondi des technologies alternatives d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et d'étiquettes numériques intelligentes ou « digital smart labels (DSL) » actuellement disponibles sur le marché, BMR réaffirme sa confiance envers JRTech Solutions comme fournisseur exclusif de référence au sein du réseau BMR. La première installation de JRTech Solutions au sein d'un magasin BMR a eu lieu en 2010 et JRTech Solutions a, depuis, poursuivi le déploiement dans plus de 100 magasins au sein du réseau BMR avec sa technologie d'étiquette de prix numérique et sa plateforme de communication infrarouge. BMR et JRTech Solutions continueront de travailler ensemble pour mettre en évidence les avantages de l'utilisation des étiquettes électroniques Pricer de JRTech Solutions au sein de la bannière BMR, aidant ainsi les détaillants à réaliser des gains d'efficacité opérationnelle et à obtenir un avantage concurrentiel.

« Nous avons commencé avec JRTech Solutions il y a plus de 10 ans en tant que fournisseur d'étiquettes électroniques de choix pour BMR. Ils ont toujours fait preuve d'un service exceptionnel et, au fil des années, ils ont tenu les promesses de performance de leur système EEG. Il est toutefois de notre devoir de demeurer objectif et d'évaluer continuellement les solutions alternatives sur le marché, dans l'éventualité où il existerait d'autres options qui conviendraient davantage à nos marchands et qui s'aligneraient sur la stratégie opérationnelle de notre entreprise », déclare Martin Lecomte, vice-président, Exploitation des magasins corporatifs et service marchand, chez Groupe BMR. « Après avoir examiné les nouvelles et existantes solutions concurrentes d'EEG et d'étiquettes numériques dites « Digital Smart Label » qui vont de la radiofréquence à la communication Bluetooth, la performance, la longévité de la batterie et les capacités intemporelles de la technologie infrarouge de JRTech Solutions ne peuvent tout simplement pas être égalées. Par conséquent, nous continuerons à recommander JRTech Solutions comme fournisseur exclusif de choix de la technologie d'étiquetage numérique au sein du réseau BMR ».

« Nous encourageons toujours nos clients existants, comme BMR, à examiner des solutions concurrentes sur le marché, car nous sommes convaincus que toute analyse effectuée ne fera que convaincre nos clients, une fois de plus, qu'en ayant choisi notre plateforme EEG infrarouge, ils ont déjà choisi la solution gagnante. Aucune solution d'étiquette électronique concurrente ne propose la communication optique ou infrarouge. Les autres options existantes offrent toutes de légères variations de la même plateforme de communication radio ou bluetooth (BLE), qui propose à peine plus qu'une étiquette papier numérisée. Les détaillants avertis qui ont testé de manière approfondie plusieurs solutions sur le marché ont constaté que la communication à radiofréquence et BLE sont particulièrement sujettes à des problèmes liés à la performance, aux interférences et à la durée de vie des batteries », déclare Diego Mazzone, Président et Chef de la Direction de JRTech Solutions. « Nos étiquettes numériques Pricer à infrarouge ne sont affectées par aucun de ces problèmes. De plus, nos étiquettes intelligentes à infrarouge offrent des avantages hors pair en termes de vitesse, une espérance de vie exceptionnelle de la batterie multipliée par quatre et des fonctionnalités avancées comme la Gestion des Stocks, le Géopositionnement, le Click & Collect, le Shelf Vision et le Réapprovisionnement des produits qui sont empiriquement inégalés par toute autre solution sur le marché. En bref, JRTech Solutions est le leader incontesté de son offre technologique. ».

À propos du Groupe BMR

Le Groupe BMR est une filiale du Groupe coopératif Sollio, qui regroupe plus de 275 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail du Groupe BMR et de ses membres sont estimées à plus de 1,5 milliard de dollars par année et quelque 8 000 personnes travaillent au sein du réseau. Le Groupe BMR est le principal acteur québécois de l'industrie de la quincaillerie et opère sous les bannières BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard.?Pour en savoir plus, visitez le site www.bmr.co .

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 1000 installations de magasins avec plus de 14 millions d'étiquettes électroniques déployées depuis 2008. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com .

À propos de Pricer

Pricer AB, est le leader mondial dans la fourniture de solutions numériques en magasin qui sert le marché en pleine croissance de la vente au détail intelligente avec des solutions numériques en magasin qui améliorent à la fois la performance du magasin et l'expérience d'achat. À travers les étiquettes électroniques, une technologie de pointe, telle que la communication optique infrarouge et l'IA, et une innovation continue, Pricer offre la base de la communication et de l'efficacité en magasin. La plateforme Pricer, leader du secteur, bénéficie d'une expertise de 30 ans d'expérience en déploiement et est rapide, robuste, interconnectable et évolutive. Pricer a été fondée en Suède en 1991 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Pour en savoir plus, visitez le site www.pricer.com .

SOURCE JRTECH SOLUTIONS INC.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :