Dr Dror Paley, expert en allongement des membres, inaugure sa première clinique au Moyen-Orient dans Burjeel Medical City aux EAU





Dans le cadre de ses efforts continus déployés pour se concentrer sur les soins complexes et les sous-spécialités pédiatriques, Burjeel Holdings, l'un des prestataires de services de santé privés pionniers de la région MENA, a lancé une clinique aux Émirats Arabes Unis en collaboration avec le célèbre chirurgien orthopédiste Dr Dror Paley. La clinique Paley au Moyen-Orient, située à Burjeel Medical City (BMC) à Abou Dhabi, vise à devenir un hub pour les procédures complexes dans la région, fournissant à ses patients des soins orthopédiques spécialisés de classe mondiale. Propre au Dr Paley, il s'agit de la première clinique au Moyen-Orient et en Asie qui a effectué environ 20 000 procédures d'allongement et de reconstruction des membres.

Dr Paley est un chirurgien orthopédiste pionnier internationalement reconnu pour son expertise en matière d'allongement des membres, la reconstruction des déformations et la préservation des articulations pour enfants et adultes. La clinique, au sein du BMC, fournira un large éventail de services de diagnostic et traitement des différentes conditions orthopédiques spéciales, notamment les malformations congénitales des membres, les affections post-traumatiques des membres, les troubles de cicatrisation osseuse, les défauts osseux, la dysplasie squelettique, les troubles métaboliques, les anomalies du pied et les troubles du système nerveux périphérique.

BMC, l'un des principaux établissements de soins quaternaires aux Émirats Arabes Unis, s'attend à ce que la clinique, soutenue par un service de réadaptation complet, serve de phare pour l'excellence chirurgicale orthopédique, et l'innovation.

« Je suis ravi de pouvoir saisir ma première opportunité chez BMC aux EAU. Ensemble, nous visons à transformer les Émirats Arabes Unis en un hub pionnier en matière d'allongement des membres et de correction des déformations, attirant des patients du monde entier pour subir des traitements de pointe », a déclaré Dr Paley.

Accueillant le Dr Paley, M. John Sunil, PDG de Burjeel Holdings, a déclaré : « Cette collaboration reflète une autre étape importante dans le parcours continu du Groupe vers l'excellence en matière des soins de santé et l'amélioration des résultats des patients. Nous investissons et établissons constamment de nouveaux partenariats pour identifier les technologies médicales de pointe et les innovations qui peuvent nous aider à fournir des soins complexes aux patients. L'expertise du Dr Paley aidera les habitants de la région à bénéficier de presque tous les aspects des soins orthopédiques et neurochirurgicaux, transformant les Émirats Arabes Unis en le centre le plus recherché pour ces genres de services. »

À propos de Burjeel Medical City

Burjeel Medical City (BMC) est un hôpital multi-spécialités comprenant de 400 lits, et est un centre de soins quaternaires situé à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. BMC offre des traitements spécialisés et des soins complexes de haute qualité dans plus de 40 spécialités adultes et pédiatriques, soutenus par une technologie médicale de pointe et une équipe internationale d'experts certifiés par les meilleurs conseils médicaux au monde.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : https://www.burjeelmedicalcity.com/

