Tigo Energy annonce une levée de fonds de 50 millions de dollars pour soutenir ses projets de croissance

Tigo Energy, Inc. («?Tigo?», ou la «?Société?»), un des principaux fournisseurs de solutions solaires intelligentes et de stockage d'énergie, a conclu un accord définitif avec L1 Energy pour l'achat de 50 millions de dollars de billets convertibles récemment émis (les «?billets?») afin de soutenir les futures opportunités de croissance de la Société à travers le déploiement de ses solutions solaires intelligentes et de stockage d'énergie et le remboursement de la dette existante. La transaction a été clôturée en même temps que la signature.

Les billets offrent un taux d'intérêt annuel fixe de 5 % avec une date d'échéance de 36 mois. Ceux-ci peuvent être convertis au gré de l'investisseur en actions ordinaires de Tigo ou en un instrument de capitaux propres équivalent résultant d'une opération de société ouverte, laquelle prévoit une fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS). Le prix de conversion est basé sur une évaluation pré-monétaire de 550 millions de dollars excluant les actions pouvant être émises au titre des billets ainsi que toute autre action émise dans le cadre d'une opération de société ouverte.

«?Nous avons hâte de déployer ces fonds pour poursuivre notre mission de fournir des solutions solaires décisives qui optimisent la sécurité, le rendement et les coûts?», a déclaré le président-directeur général de Tigo, Zvi Alon. «?Conjugué au produit attendu de la fusion de nos activités avec Roth CH Acquisition IV Co, cet investissement nous place dans une position de force alors que nous envisageons de nous lancer sur les marchés publics et de poursuivre notre solide trajectoire de croissance.?»

Le 6 décembre 2022, Tigo et Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ : ROCG)("ROCG") ont annoncé une fusion de leurs activités qui devrait convertir Tigo en une société publique. À la clôture de la transaction, sous réserve de l'approbation des actionnaires de ROCG et d'autres exigences habituelles, le groupement d'entreprises portera le nom de «?Tigo Energy, Inc.?» et devrait être inscrit au NASDAQ sous le symbole d'action «?TYGO?». La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2023.

À propos de Tigo Energy, Inc.

Fondée en 2007, Tigo est une société leader mondiale du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d'exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et son optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes dans le cloud pour une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Les produits MLPE de Tigo maximisent la performance, permettent la surveillance de l'énergie en temps réel et fournissent un arrêt rapide requis par le code au niveau du module. Tigo développe et fabrique également des produits comme des onduleurs et des systèmes de stockage par batterie pour le marché résidentiel du solaire plus stockage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tigoenergy.com.

À propos de Roth CH Acquisition IV Co.

Roth CH Acquisition IV Co. est une société-chèque en blanc constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises de même nature avec une ou plusieurs entreprises. Roth CH est gérée conjointement par des sociétés affiliées de Roth Capital Partners et de Craig-Hallum Capital Group. Son premier appel public à l'épargne a eu lieu le 5 août 2021 et a permis de lever environ 115 millions de dollars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.rothch.com.

À propos de L1 Energy

L1 Energy est la division des investissements énergétiques de LetterOne (L1). L1 est en train de construire un groupement d'entreprises énergétiques sûres et à croissance durable, qui sera reconnu comme un partenaire de choix dans son secteur et qui permettra la transition vers une économie plus sobre en carbone et plus circulaire. Fondé en 2013, L1 est un groupe d'investissement à long terme basé au Luxembourg qui gère plus de 20 milliards de dollars de capitaux focalisés sur des secteurs essentiels à la prospérité durable de notre société. L1 est convaincu que le capital à long terme, l'expertise sectorielle inégalée, les équipes de classe mondiale et l'engagement actif finiront par récompenser les investisseurs, les employés et la société dans son ensemble, et ce en créant des entreprises qui font la différence.

