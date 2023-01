Cognite nomme quatre dirigeants mondiaux pour stimuler la dynamique du marché





Cognite, un leader mondial des logiciels industriels, a annoncé aujourd'hui quatre nominations de dirigeants qui prendront en charge les efforts d'expansion de l'entreprise dans sa prochaine étape de croissance. Ces nouveaux dirigeants de Cognite sont Moe Tanabian, Chief Product Officer (CPO) ; Paul Lightfoot, SVP of User Experience ; Emmanuelle Camus, présidente de Cognite EMEA ; et Liat Berger, Chief Human Resources Officer (CHRO). Ces dirigeants ont occupé des postes aux responsabilités croissantes chez Red Hat, Microsoft, Amazon, PTC et Aker Solutions.

Girish Rishi, CEO de Cognite, a déclaré : « La constitution d'une équipe performante et le développement de nos talents représentent une priorité absolue. Je suis heureux d'accueillir ces dirigeants aux expériences diverses et internationales, notamment des compétences techniques approfondies et des postes dans des entreprises du classement Fortune 500. Ces cadres accomplis nous aideront à augmenter notre engagement client et vis-à-vis des partenaires, au moment où nous résolvons conjointement le problème de la disponibilité et de la valorisation des données industrielles ».

Moe Tanabian, le nouveau Chief Product Officer de Cognite, est chargé de la stratégie et de l'exécution des produits, ainsi que de la gestion, de la conception et de l'ingénierie des produits. Il stimule l'innovation adaptée aux besoins depuis près de trente ans, notamment dans les domaines des produits logiciels, de l'IA, du ML et de l'IoT. M. Tanabian a récemment occupé le poste de vice-président et de directeur général d'Azure Light Edge de Microsoft, avec un chiffre d'affaire de plus de 2 milliards de dollars de pertes et profits pour le portefeuille de produits de Microsoft dans les domaines de l'IoT, de l'OT et de l'industrie embarquée. Avant d'occuper ce poste chez Microsoft, M. Tanabian a été vice-président des produits intelligents et de l'IoT chez Samsung, ainsi que chez Amazon, en charge des efforts conduits pour créer et fournir l'Amazon Android Appstore sur les appareils Kindle Fire et Amazon Phone. M. Tanabian est titulaire d'une maîtrise en génie des systèmes et en informatique de l'Université Carleton, à Ottawa (Ontario), et d'un MBA de la School of Business de l'Université Queen's, à Kingston (Ontario).

Liat Berger LB, sera la nouvelle CHRO. Possédant de solides antécédents comme responsable des ressources humaines dans des entreprises internationales multisites, elle contribuera à la stratégie d'expansion de Cognite. Au cours des dix dernières années, elle travaillé chez Aker Solutions et a récemment occupé le poste de vice-présidente principale des ressources humaines et de l'organisation, où elle s'est axée sur la stratégie commerciale accompagnant les dirigeants afin d'identifier, hiérarchiser et développer les capacités, les comportements et les structures organisationnelles prenant en charge le programme de changement. Elle a également été responsable des activités de production pour la Subsea Organization d'Aker Solutions, qui comptait 4 500 employés répartis sur 10 sites différents sur quatre continents. Son expertise consiste à créer des entreprises mondiales et à leur apporter l'équilibre tout en tenant compte des réalités locales, et jouera un rôle essentiel pour dynamiser la main-d'oeuvre mondiale de Cognite. Elle est diplômée en administration des affaires de l'Universidade Federal do Parana et a une spécialisation en dynamique de groupe et en gestion des personnes.

Emmanuelle Camus assumera la fonction de présidente de Cognite EMEA. Elle s'attachera à accélérer la croissance de Cognite et à renforcer le positionnement de l'entreprise comme fournisseur de logiciels industriels de premier plan dans la région EMEA sur les marchés de l'énergie, de l'électricité, des technologies propres et de la production. Avant de rejoindre Cognite, Mme Camus a passé 25 ans chez PTC, où elle a occupé différents postes de direction orientés vers la transformation de l'entreprise. Elle était récemment vice-présidente senior des alliances EMEAI. Elle a acquis une grande expérience en gérant une croissance exponentielle en Europe et en Inde par le biais de ventes B2B et en s'appuyant sur des alliances et des partenaires stratégiques, et possède également de solides antécédents en matière de résolution des défis de l'industrie 4.0, de transformation numérique, de responsabilité sociale des entreprises et de diversité, d'égalité et d'inclusion. Elle est diplômée de la NEOMA Business School.

Paul Lightfoot soutiendra M. Tanabian, le nouveau vice-président senior de l'expérience utilisateur, au moment où Cognite va plus loin en matière de conception de produits pour permettre aux clients d'accroître de façon exponentielle le nombre d'experts industriels compétents en matière de données au sein de leurs organisations. À ce poste, M. Lightfoot conduira la mission et la stratégie de Cognite en matière de conception de produits afin de répondre à ces besoins en constante évolution, alors que l'industrie de l'OT est désormais définie par des logiciels et évolue vers la fusion adaptée des mondes physique et numérique. Auparavant, il a occupé des postes de direction en matière de conception de produits dans plusieurs entreprises technologiques à forte croissance, et plus récemment, il a développé la pratique de conception de produits et d'expérience utilisateur chez Red Hat comme directeur mondial de l'équipe de conception de produits en matière d'expérience utilisateur. Paul apporte à ce poste sa passion pour l'entretien et le développement d'une culture orientée client, ainsi que son leadership en matière de gestion de produits et un focus particulier à la découverte et au développement de l'adéquation produit-marché. Paul est titulaire d'un diplôme en systèmes d'information de gestion de la Bridgewater State University.

Cognite est une entreprise SaaS industrielle mondiale qui a été créée avec une mission précise : donner rapidement aux entreprises industrielles les moyens de disposer de données contextualisées, fiables et accessibles afin de contribuer à une transformation numérique élargie des industries à forts capitaux dans le monde entier. Notre plateforme principale Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®, permet aux utilisateurs de données et de domaines industriels de collaborer rapidement et en toute sécurité pour développer, opérationnaliser et adapter des solutions et des applications d'IA industrielle afin d'offrir à la fois rentabilité et durabilité.

