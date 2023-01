Déception et frustration pour les employé(e)s du secteur aquatique de la Ville de Gatineau





GATINEAU, QC, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec un grand sentiment de déception et de frustration que les 300 membres de la section locale 4881 du SCFP, employé(e)s du secteur aquatique de la Ville de Gatineau, ont appris le 5 janvier dernier que leur rétroaction salariale n'avait pas été versée, comme prévu à leur nouvelle convention collective.

Pourtant, le 5 octobre 2022, les parties avaient signé ce contrat de travail qui stipulait que la rétroactivité serait versée au plus tard dans les 90 jours suivant la signature.

« Cette situation est extrêmement décevante. Au cours des trois derniers mois, il y a eu des suivis qui ont été demandés à l'employeur par l'exécutif syndical et la Ville avait alors affirmé être en mesure de verser la rétroactivité selon l'entente prévue. Il nous semble impensable qu'une Ville aussi importante s'acharne à étirer des délais qui avaient été négociés et à retarder le paiement de sommes dues à ses salarié(e)s », fustige Angélica Martinez, présidente du SCFP 4881.

En raison de cette situation, la partie syndicale se voit obligée de déposer un grief contre la Ville de Gatineau ainsi que d'entreprendre d'autres démarches pour assurer le versement de la rétroaction salariale dans les plus brefs délais.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 9 janvier 2023 à 13:19 et diffusé par :