La dernière étude mondiale de l'ISAPS révèle une augmentation importante de la chirurgie esthétique dans le monde

Le nombre total d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté de 19,3 %

MOUNT ROYAL, New Jersey, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La Société internationale de chirurgie plastique esthétique (ISAPS) a publié aujourd'hui les résultats de son enquête mondiale annuelle sur les procédures esthétiques/cosmétiques, montrant une augmentation globale de 19,3 % des procédures effectuées par les chirurgiens plasticiens en 2021, avec plus de 12,8 millions d'interventions chirurgicales et 17,5 millions d'interventions non chirurgicales effectuées dans le monde.

Points forts

L'augmentation de 19,3 % montre une reprise par rapport à 2020 (qui a vu une baisse globale de -1,8 % dans toutes les procédures et de -10,9 % dans les interventions chirurgicales en raison de l'impact de la COVID-19 sur la pratique globale).

Le rapport montre une augmentation continue de la chirurgie esthétique, avec une hausse de 33,3 % au cours des quatre dernières années.

Les interventions chirurgicales et non chirurgicales ont augmenté depuis la dernière enquête (18,5 % et 19,9 % respectivement), avec une augmentation significative de 54,4 % des procédures non chirurgicales au cours des quatre dernières années.

Procédures esthétiques

La liposuccion était l'intervention de chirurgie esthétique la plus courante en 2021, avec plus de 1,9 million d'interventions et une augmentation de 24,8 %, dépassant l'augmentation mammaire (+3,8 %). Les cinq interventions chirurgicales les plus populaires sont toujours la liposuccion, l'augmentation mammaire, la chirurgie des paupières, la rhinoplastie et l'abdominoplastie. Les cinq principales interventions non chirurgicales sont la toxine botulique, l'acide hyaluronique, l'épilation, le raffermissement de la peau et la réduction des graisses.

L'augmentation mammaire reste l'intervention chirurgicale la plus courante pour les femmes, avec seulement une légère augmentation de +0,5 % au cours des quatre dernières années. En revanche, la chirurgie visant à retirer les implants a augmenté de 22,6 % (+49,6 % au cours des quatre dernières années), et les liftings de 31,4 % l'année dernière.

Les interventions sur le visage et la tête ont augmenté de 14,8 %, la chirurgie des paupières étant l'intervention la plus courante, et l'intervention chirurgicale la plus populaire chez les hommes. Le lifting des cuisses a affiché la plus forte croissance pour toutes les interventions chirurgicales (+53,1 %). Le lifting des fesses et l'augmentation des fesses ont également augmenté de 45,7 % et 40,5 % respectivement depuis 2017.

Les autres interventions chirurgicales les plus courantes chez les femmes demeurent la liposuccion et la chirurgie des paupières. Chez les hommes, les deux autres interventions les plus fréquentes sont la gynécomastie (augmentation notable), et la liposuccion.

Selon le Dr Gianluca Campiglio, rédacteur de l'enquête mondiale et chirurgien plasticien en Italie, « Ces données reflètent clairement l'expérience de récupération de l'impact négatif de la COVID-19 de l'année précédente sur les procédures esthétiques et les chiffres dépassent maintenant ceux d'avant la pandémie. Nous avons remarqué une augmentation intéressante des interventions chirurgicales liées à ce que l'on appelle le "body contouring", comme la liposuccion, qui est maintenant classée comme la procédure la plus courante, devant l'augmentation mammaire pour la première fois depuis de nombreuses années, et aussi une tendance émergente similaire pour l'abdominoplastie, le lifting des cuisses et l'augmentation des fesses. L'augmentation plus faible de l'augmentation mammaire, et l'augmentation connexe des retraits d'implants, reflète également notre expérience suite à la publication de rapports sur le LAGC-AIM l'année précédente. »

La plupart des augmentations mammaires (53,1 % du total) et des rhinoplasties (63,7 %) ont eu lieu chez les 19-34 ans, tandis que les injectables à base de toxine botulique ont été les plus populaires chez les 35-50 ans (47,2 % du total).

La toxine botulique reste la procédure non chirurgicale la plus courante, tant chez les hommes que chez les femmes et dans tous les groupes d'âge, avec plus de sept millions de procédures réalisées par les chirurgiens plasticiens dans le monde. Elle devient également la procédure esthétique la plus courante chez les patients âgés de 18 ans ou moins, dépassant la rhinoplastie des années précédentes.

On constate une augmentation notable des injections d'acide hyaluronique (+30,3 %) et le Dr Campiglio pense que cela peut être lié à l'utilisation croissante de ce produit dans d'autres parties du corps comme les fesses.

Statistiques par pays

Une fois encore, ce sont les États-Unis qui ont pratiqué le plus d'interventions dans le monde (24,1 % du total), avec 30,4 % de toutes les interventions non chirurgicales et 15,5 % de toutes les interventions chirurgicales, suivis par le Brésil (8,9 %) et le Japon (5,7 %). On estime que les États-Unis et le Brésil comptent le plus grand nombre de chirurgiens plasticiens (30% du total mondial). Viennent ensuite les pays asiatiques, avec la Chine en troisième place, suivie par le Japon en quatrième place et la Corée du Sud en cinquième place

Les interventions chirurgicales continuent d'être pratiquées principalement dans les hôpitaux (43,5 % dans le monde) ou dans des bureaux (35,6 %). Les pays qui accueillent la plus grande proportion de patients étrangers sont la Turquie, la Colombie, le Mexique et la Thaïlande.

Méthodologie de l'enquête

Les participants à l'enquête ont rempli un questionnaire qui portait principalement sur le nombre d'interventions chirurgicales et non chirurgicales spécifiques réalisées en 2021, ainsi que sur certaines questions annexes liées à l'impact de la COVID-19, aux caractéristiques démographiques des chirurgiens et à la prévalence du tourisme médical. Des données provenant d'un total de 1 003 chirurgiens plasticiens ont été compilées pour cette enquête. Les résultats ont été rassemblés, listés et analysés par Industry Insights, Inc. ( www.industryinsights.com ), une entreprise de recherche indépendante basée à Columbus, en Ohio. L'ISAPS est le seul organisme à recueillir ce type de données à l'échelle mondiale chaque année. Pour obtenir une copie des résultats de l'enquête, visitez le site https://www.isaps.org/discover/about-isaps/global-statistics/reports-and-press-releases/ .

À propos de l'ISAPS ? La Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS) est la principale organisation professionnelle mondiale de chirurgiens plasticiens esthétiques qualifiés. Fondée en 1970, l'ISAPS offre un forum ouvert pour l'échange de connaissances et une éducation esthétique de la plus haute qualité dans le monde entier (Aesthetic Education Worldwide ©). L'ISAPS sponsorise et soutient des réunions scientifiques dans le monde entier, et offre à ses membres une formation actualisée et continue. Aujourd'hui, l'ISAPS compte plus de 5 600 chirurgiens plasticiens esthétiques et reconstructeurs parmi les plus respectés au monde, dans 117 pays. Les patients à la recherche d'un chirurgien esthétique peuvent utiliser notre option Trouver un Chirurgien pour trouver un chirurgien qualifié et expérimenté ayant démontré son engagement envers une pratique éthique et la sécurité des patients.

