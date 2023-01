Le Groupe TMX annonce un investissement stratégique dans VettaFi





L'entente commerciale accélérera l'expansion de TMX Datalinx et permettra d'offrir de nouveaux services complets en matière d'indices et d'appui aux FNB.

TORONTO, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique dans VettaFi Holdings LLC (« VettaFi »), une société fermée établie aux États-Unis qui se spécialise dans la collecte et l'analyse de données, la création d'indices, la distribution numérique et le leadership éclairé. VettaFi a conçu une plateforme évolutive de pointe fondée sur les données qui permet d'informer et d'outiller les conseillères financières et conseillers financiers, les gestionnaires d'actifs et les investisseurs institutionnels d'aujourd'hui. Le Groupe TMX a acquis environ 21 % des capitaux propres ordinaires de VettaFi pour la somme de 175 M$ US, soit environ 234 M$ CA. La clôture de la transaction a eu lieu le 9 janvier 2023.

« Nous sommes ravis d'annoncer que dans le cadre de cet investissement important dans VettaFi, une entente commerciale permettra d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de TMX en matière d'indices et d'accroître la profondeur et la valeur des services d'analyse fondée sur les données à l'intention de nos clients de par le monde, a indiqué Jay Rajarathinam, chef de l'exploitation, Groupe TMX. VettaFi est une société dynamique en plein essor qui propose des services d'indices, de données sur les FNB et de distribution numérique. Nous sommes impatients de nous mettre au travail pour élaborer avec elle de nouvelles façons de jumeler les données et les capacités de TMX Datalinx à l'offre de service complète et au savoir-faire de VettaFi, afin d'élargir encore davantage notre gamme de produits. »

VettaFi a conçu une vaste sélection d'indices mondiaux par l'entremise de son outil de création d'indices, ainsi qu'une gamme étoffée de services touchant les FNB, y compris des données et analyses sur les tendances, une base de données sur les FNB mondiaux et des services de distribution. En plus des services en ligne interactifs et des outils de recherche, VettaFi présente aux gestionnaires d'actifs un éventail de solutions en matière d'indices et de distribution numérique qui leur permettent d'innover et de faire croître leurs affaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez vettafi.com.

« Nous sommes ravis d'inaugurer ce partenariat avec TMX, qui permettra de jumeler la plateforme numérique, les capacités d'analyse et les activités liées aux indices fondées sur les données de VettaFi avec la portée mondiale de TMX et les activités de TMX Datalinx, a indiqué Leland Clemons, chef de la direction de VettaFi. Nous explorerons ensemble des occasions novatrices qui permettront aux investisseurs de toute taille du monde entier de prospérer grâce à la création de nouveaux produits et de communautés numérique et à la transformation de la distribution traditionnelle. »

John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX, et Jay Rajarathinam se joindront au conseil d'administration de VettaFi, avec prise d'effet immédiate.

Evercore a agi à titre de conseiller financier exclusif pour le Groupe TMX, et WilmerHale LLP a agi à titre de conseiller juridique pour le Groupe TMX.

