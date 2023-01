Plani Intelli CIBC(MC) aide les clients à réaliser leurs idées en établissant des objectifs de façon intelligente





Les clients peuvent établir, suivre et garder en vue des objectifs au moyen d'un nouvel outil numérique

TORONTO, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Alors que de nombreux Canadiens se fixent des objectifs financiers pour l'année à venir, la Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement de Plani Intelli CIBC, un outil numérique libre-service facile à utiliser qui élimine la complexité de la gestion des finances et qui offre des conseils personnalisés.

Plani Intelli CIBC aide les clients à établir, à suivre et à garder facilement en vue leurs objectifs au moyen de l'application Services bancaires mobiles CIBCMD. Une fois que les clients se sont fixé un objectif dans l'outil, ils commencent à recevoir des conseils personnalisés de la part du coach CIBC, qui agit à titre de mentor financier numérique et aide les clients dans leur situation actuelle et dans leur planification pour l'avenir.

« Bien que la gestion des finances puisse sembler accablante pour de nombreuses personnes, Plani Intelli CIBC facilite l'établissement d'objectifs financiers clairs et le suivi des progrès vers la réalisation de vos idées, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Que vous vouliez réaliser un objectif à court terme, comme épargner en vue d'un voyage, ou un objectif à long terme, comme l'achat d'une propriété ou l'épargne en vue de la retraite, Plani Intelli CIBC vous permet d'établir vos objectifs de façon simple et vous aide à y arriver grâce à des conseils personnalisés. »

Plani Intelli CIBC offre un certain nombre de fonctions interactives qui permettent aux clients de personnaliser leurs objectifs et la façon de les atteindre, comme la configuration d'avertissements pour garder leurs objectifs sur la bonne voie ou l'établissement de cotisations automatiques pour atteindre leurs objectifs.

Les clients peuvent aussi prendre rendez-vous pour obtenir du soutien en personne dans un centre bancaire CIBC en tout temps par l'intermédiaire de Plani Intelli CIBC. L'outil aide à simplifier l'expérience bancaire des clients en permettant aux représentants bancaires de la Banque CIBC de voir facilement leurs objectifs et de leur donner des conseils d'expert sur les progrès réalisés ou les difficultés qui se dressent devant eux.

« Nous sommes heureux de contribuer à simplifier davantage la gestion des finances pour les Canadiens et Canadiennes et d'offrir aux clients une façon unique de planifier leur avenir à l'endroit et au moment qui conviennent le mieux à leurs besoins », a ajouté Mme Dottori-Attanasio.

Plani Intelli CIBC s'ajoute à la gamme d'outils libre-service numériques que la Banque CIBC a lancés dans l'application bancaire mobile pour aider les clients à en faire plus avec leurs finances, notamment les suivants :

La fonction Alerte intelligente de solde CIBC MC , qui permet aux clients d'éviter les soldes de comptes négatifs, les paiements refusés et les frais d'insuffisance de provision au moyen d'alertes proactives.

, qui permet aux clients d'éviter les soldes de comptes négatifs, les paiements refusés et les frais d'insuffisance de provision au moyen d'alertes proactives. L'Assistant virtuel CIBC, qui aide les clients à effectuer des opérations bancaires et répond à leurs questions sur les services bancaires courants.

À la loupe CIBC, qui donne aux clients des recommandations personnalisées et réalisables selon leurs opérations financières.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

