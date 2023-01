QULIPTA(MC) est maintenant approuvé par Santé Canada pour la prévention de la migraine épisodique chez les adultes





QULIPTA est le premier et le seul antagoniste du récepteur du CGRP (gépant) administré par voie orale mis au point expressément pour la prévention de la migraine épisodique.





AbbVie est la seule société pharmaceutique qui offre trois traitements couvrant tout le spectre de la migraine afin d'aider les personnes qui doivent composer avec cette maladie invalidante.

MONTRÉAL, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé QULIPTA (atogépant) pour la prévention de la migraine épisodique (moins de 15 jours de migraine par mois) chez les adultes1. QULIPTA, le premier et le seul antagoniste du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine (calcitonin gene-related peptide ou CGRP) (gépant) administré par voie orale utilisé comme traitement préventif, constitue la plus récente innovation dans la gamme de produits antimigraineux d'AbbVie visant à aider les personnes touchées par la migraine au Canada.

« La migraine est l'une des principales causes d'invalidité au Canada. Elle a un impact sur la capacité d'une personne à fonctionner et à accomplir ses activités quotidiennes, affirme la Dre Heather Pim, M.D., neurologue spécialisée en médecine des céphalées et présidente de Migraine Québec. Les personnes atteintes de migraine doivent relever des défis considérables pour prendre en charge une maladie neurologique invalidante que les autres ne peuvent ni voir ni vraiment comprendre. Migraine Québec accueille favorablement l'approbation de QULIPTA pour les Canadiennes et les Canadiens qui pourront maintenant recevoir un nouveau traitement qui les aidera à prévenir et à prendre en charge adéquatement la migraine épisodique, et ce, avant même qu'une crise de migraine ne survienne. »

Cette approbation est appuyée par les données d'un programme clinique robuste qui a évalué l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité de QULIPTA chez près de 2 000 personnes qui présentaient de 4 à 14 jours de migraine par mois. Comparativement au placebo, QULIPTA a permis d'obtenir des réductions rapides, durables et significatives sur les plans statistique et clinique du nombre moyen de jours de migraine par mois chez des adultes atteints de migraine épisodique pendant la période de traitement de 12 semaines. Des réductions significatives ont d'ailleurs été observées au cours des semaines 1 à 41.

« AbbVie est déterminée à offrir de nouveaux traitements novateurs pour répondre aux besoins des personnes atteintes de migraine au Canada, souligne Tracey Ramsay, Vice-présidente et Directrice générale d'AbbVie Canada. Avec l'homologation de QULIPTA pour la prévention de la migraine épisodique, AbbVie élargit sa gamme de produits visant à aider les personnes atteintes de migraine, laquelle comptait déjà BOTOX® pour le traitement de la migraine chronique et UBRELVY®, récemment approuvé pour le traitement des crises de migraine. AbbVie est fière de s'associer à la communauté de la migraine pour faire progresser le traitement et les soins des personnes atteintes de cette maladie neurologique. »

À propos de la migraine

La migraine est une maladie neurologique complexe dont les crises récurrentes durent de 4 à 72 heures. Elle peut s'accompagner de symptômes tels qu'une douleur d'intensité modérée à élevée, des nausées, des vomissements, une photophobie et une phonophobie2. Au Canada, on estime que 2,7 millions de personnes ont reçu un diagnostic de migraine, mais le nombre de personnes qui en sont atteintes est beaucoup plus élevé3. La migraine est dite épisodique lorsqu'une personne a moins de 15 jours de céphalée par mois, et chronique lorsqu'une personne a 15 jours de céphalée ou plus par mois4.

À propos de QULIPTA (atogépant)

QULIPTA (atogépant) est le premier et le seul antagoniste du récepteur du CGRP administré par voie orale mis au point expressément pour la prévention de la migraine épisodique. QULIPTA est un antagoniste sélectif du récepteur du CGRP; il s'agit d'une petite molécule administrée par voie orale qui bloque la liaison du CGRP à son récepteur. Le CGRP est un neuropeptide qui jouerait un rôle dans la physiopathologie de la migraine1.

Pour connaître les renseignements importants sur l'innocuité, veuillez consulter la monographie de QULIPTA au www.abbvie.ca.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en oeuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Twitter et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète des produits antimigraineux d'AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca.

