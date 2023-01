La prochaine génération de porte-monnaie cryptographique numérique facile à utiliser ajoute un nouveau support de blockchain et des fonctionnalités interactives pour les NFT





SAN FRANCISCO, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ ? Nufinetes a annoncé aujourd'hui que son application de portefeuille pour les actifs basés sur la blockchain a publié une mise à jour riche en fonctionnalités qui permettra aux utilisateurs d'accéder à de nouveaux sommets.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs d'iOS, d'Android et de bureau peuvent interagir directement avec les NFT dans l'application, ainsi qu'accéder à une gamme d'applications blockchain et décentralisées (dApps). Cette fonctionnalité permet aux détenteurs de SmartNFT d'utiliser la plateforme NFT Utility de VIMworld pour alimenter et traiter leurs NFT directement dans l'application. Et ce n'est pas tout : les autres NFT disponibles sur la plateforme, y compris la collection de boîtes Hiver 2022 fraichement lancée, peuvent maintenant être consultés et transférés à différentes adresses.

Nufinetes a également ajouté le support Polygon, afin que vous puissiez visualiser et transférer les NTFT et les jetons Polygon. Avec une liste croissante de soutien blockchain qui comprend déjà BSC Smart Chain, Ethereum, et Vechain, les utilisateurs peuvent choisir et garder tous leurs actifs numériques en un seul endroit. L'application permet à différents dApps de se relier à différentes adresses de portefeuille simultanément, ce qui rend l'expérience utilisateur transparente à travers l'environnement web3 et divers réseaux blockchain.

En plus de ces importantes mises à niveau, Nufinetes a réalisé diverses optimisations pour améliorer l'expérience utilisateur. Du transfert d'actifs numériques au processus de vérification de la sécurité lors de la création ou de l'importation de portefeuilles, les utilisateurs peuvent maintenant s'attendre à une expérience plus fluide et plus rapide que jamais. Avec plusieurs améliorations de performance notables, telles que la vitesse accrue pour la récupération de la balance de portefeuille et les connexions optimisées à divers protocoles de communication, les interactions blockchain de Nufinetes seront plus stables que jamais, améliorant les liens avec dApps simultanés.

Doté de fonctionnalités avancées et conçu par une équipe technique experte, le portefeuille Nufinetes est une centrale d'actifs numériques qui donne la priorité à l'expérience utilisateur et à la sécurité. Grâce à la compatibilité sur n'importe quel navigateur, appareil ou système d'exploitation, les utilisateurs ont accès à leur portefeuille virtuel où qu'ils se trouvent.

À propos de Nufinetes

Nufinetes est un portefeuille multichaîne complet créé par l'équipe de développement de VIMWorld et peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les dApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs tokens dans un environnement sécurisé et convivial. Procurez-vous le portefeuille Nufinetes sur nufinetes.com (compatible avec le système d'exploitation, l'appareil ou le navigateur Web de votre choix).

Twitter ? Site Web ? Discord

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1978445/Nufinetes_Adds_NFT_Features.jpg

Communiqué envoyé le 6 janvier 2023 à 13:20 et diffusé par :