Sym-Tech Services aux concessionnaires complète l'acquisition des activités de distribution de SSQ Services aux concessionnaires de Beneva





QUÉBEC ET TORONTO, le 6 janvier 2023 /CNW/ - Sym-Tech Services aux concessionnaires (Sym-Tech), une compagnie du Groupe Amynta, a complété l'acquisition de SSQ Services aux concessionnaires du Groupe Beneva (Beneva). Cette entente d'achat avait été précédemment annoncée en novembre 2022.

« Nous sommes ravis de conclure l'acquisition de SSQ Services aux concessionnaires, qui accélère notre croissance dans le marché stratégique du Québec et présente des opportunités de développement attrayantes. SSQ Services aux concessionnaires a établi, au cours des 20 dernières années, une forte présence sur le marché en offrant des solutions de performance à ses concessionnaires », a déclaré Derek Sloan, président de Sym-Tech.

SSQ Services aux concessionnaires offre des produits et services de protection automobile à un vaste réseau de concessionnaires à travers le Québec. Francis Vallée, vice-président régional, continuera de diriger les activités de l'équipe qui est au service des concessionnaires depuis plus de deux décennies. Beneva demeurera l'assureur des produits d'assurance crédit et de remplacement de SSQ Services aux concessionnaires, qui sera renommé Sym-Tech Services aux concessionnaires.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

À propos de Sym-Tech Services aux concessionnaires

Sym-Tech Services aux concessionnaires, compagnie du groupe Amynta, est un chef de file canadien en services de financement et d'assurance pour l'industrie automobile, offrant des solutions d'affaires et une gamme complète de produits et de formation aux concessionnaires, aux groupes et aux fabricants d'origine. Depuis plus de 50 ans, Sym-Tech offre une approche clé en main avec un processus de vente centré sur le client produisant un indice de satisfaction à la clientèle plus élevé. Le Groupe Amynta est l'un des principaux fournisseurs de produits et services d'assurance spécialisés dans l'assurance de dommages et une gamme complète de produits de protection de garanties. Pour plus d'informations, visitez sym-tech.ca.

Renseignements

Beneva

Relations médias

1 866 332-3806 / [email protected]

Sym-Tech

Emily Chan

647 472-0155 / [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1978903/Sym_Tech_Logo___FR_Logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1936449/Beneva_logo_Logo.jpg

SOURCE Sym-Tech Dealer Services

Communiqué envoyé le 6 janvier 2023 à 12:43 et diffusé par :