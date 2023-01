GIGABYTE présente son "Power of Computing" à l'occasion CES 2023; la puissance de l'informatique au service de la transformation du monde





GIGABYTE, grande marque de l'innovation informatique et acteur incontournable du secteur des technologies, dévoile son "Power of Computing" à l'occasion du CES 2023 où la société présentera des performances informatiques exceptionnelles susceptibles de faire progresser les technologies innovantes. Une vaste gamme de solutions informatiques destinées aux entreprises et aux particuliers sera présentée lors du salon pour illustrer ce thème.

Les centres de données font partie intégrante des avancées technologiques. GIGABYTE a toujours été reconnu en tant que pionnier dans le développement de nouveaux serveurs pour les développeurs, et s'est attelé à l'intégration de logiciels pour proposer des solutions produits en phase avec les évolutions de l'ère numérique. À l'occasion du CES, GIGABYTE présente sa technologie informatique et matérielle de serveur de nouvelle génération permettant des performances inégalées, une meilleure efficacité énergétique ainsi que des capacités de calcul à haute densité avec les derniers processeurs et GPU, capables d'accélérer les charges de travail à n'importe quelle échelle. La société présente également une station de travail de classe entreprise couplée à l'environnement de développement MLOps AI prêt à l'emploi de MyelinTek. L'interface conviviale de MLOps offre aux ingénieurs la possibilité de former rapidement des modèles d'IA en adéquation avec leurs innovations, et les performances exceptionnelles de la station de travail facilitent la mise en oeuvre.

Les exigences en matière de performance informatique font face à un dilemme thermique où le gain de performance se traduit par un sacrifice sur le plan environnemental. Les solutions de refroidissement par air, liquide et par immersion de GIGABYTE ont été spécialement conçues pour accroître le pouvoir de dissipation de la chaleur, ce qui permet aux serveurs d'offrir des performances élevées exceptionnelles tout en réduisant les émissions de carbone, traçant ainsi la voie vers un avenir durable sans pour autant compromettre la croissance économique. Au CES, GIGABYTE présente également le TO15-Z40, un serveur OCP compatible avec les principaux réservoirs d'immersion, pour démontrer aux leaders de l'industrie qui souhaitent créer un équilibre entre les progrès technologiques et la durabilité de l'environnement que l'informatique est prête pour le futur.

Les technologies automobiles sont en plein essor, dans la mesure où elles exploitent la puissance de l'informatique pour piloter l'intelligence artificielle et les communications, préparant ainsi la voie à une conduite plus sûre et à une circulation plus intelligente. Grâce à sa vaste expérience dans le développement de l'ADCU (Autonomous Driving Control Unit - Unité de contrôle de la conduite autonome) et de l'ADAS DCU (unité de contrôle de domaine), GIGABYTE propose à l'industrie automobile des DCU intégrés zonaux et des systèmes de contrôle décisionnel de haute performance, conçus selon une architecture centralisée et pouvant être intégrés à diverses exigences et concepts, réduisant ainsi les coûts de production des véhicules.

GIGABYTE a lancé sa dernière génération d'ordinateurs portables AERO creator et d'ordinateurs de jeux AORUS juste avant le début du CES. Les deux gammes d'ordinateurs portables sont dotées de processeurs Intel® Coretm de 13e génération et de cartes graphiques NVIDIA RTXtm 40. Elles exploitent par ailleurs les dernières technologies pour offrir aux férus de technologie des performances informatiques qui vont au-delà de leurs attentes. Le nouveau lauréat du prix de l'innovation du CES 2023, le kit DIY PC Stealth 500, ainsi qu'un énorme écran de jeu de 48 pouces sont également présentés pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

