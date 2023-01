1NCE développe son activité de logiciels IoT avec le lancement de 1NCE OS





1NCE, une entreprise mondiale de connectivité et de logiciels IoT, a annoncé aujourd'hui la création de son unité opérationnelle de logiciels conjointement au lancement du Consumer Electronics Show de 1NCE OS - un logiciel IoT offrant de puissants outils de développement et de contrôle des dispositifs pour faciliter encore davantage l'accès à l'IoT.

Les outils logiciels font partie intégrante du service Lifetime Flat de 1NCE et sont disponibles gratuitement pour les clients de 1NCE.

1NCE OS est une pièce fondamentale de l'objectif ambitieux de l'entreprise : consolider la position de 1NCE comme place prééminente de l'accès à l'IoT. Il est conçu pour faciliter l'intégration de la connectivité et des fonctionnalités logicielles de 1NCE dans les projets IoT, toutes tailles confondues, qu'il s'agisse de projets nouveaux ou en cours. Avec l'intégration des dispositifs et du cloud grâce à 1NCE OS, les clients peuvent accélérer de plusieurs mois la mise sur le marché de leurs projets IoT. L'un des principes fondamentaux de 1NCE est basé sur le fait que les données clients ne doivent pas être monétisées et utilisées pour vendre des services supplémentaires. En revanche, 1NCE est transparent sur la transformation des données en outils, inclus dans le forfait global à vie.

Caractéristiques disponibles au lancement :

Authentification du dispositif : la mise en place d'une solution sécurisée et automatisée demande généralement un processus d'intégration compliqué et propice aux erreurs. 1NCE OS simplifie les choses : les clients n'ont qu'à souder la carte SIM sécurisée dans leur dispositif, comme n'importe quel autre élément matériel, et voilà, le tour est joué, ce qui contribuera a améliorer l'authentification et l'intégration de dispositifs à identification unique dans les projets IoT.

Intégrateur IoT : connecter de manière fiable des dispositifs au cloud peut s'avérer une tâche complexe, mais la traduction de protocole gérée par 1NCE utilise des normes industrielles ouvertes (UDP, CoAP, LwM2M, AWS IoT Core, Webhooks) pour offrir aux clients la gratuité et la flexibilité totale qu'ils exigent.

Inspecteur des dispositifs : le processus long et onéreux consistant à envoyer des techniciens sur le terrain pour surveiller et assurer la maintenance des dispositifs est considérablement réduit grâce à un accès à distance perfectionné vérifiant l'état des dispositifs, et grâce à la télémétrie récente.

Localisateur de dispositifs : le positionnement par réseau permet aux utilisateurs de localiser les dispositifs, même sans GPS.

Économie d'énergie : les défis inhérents aux dispositifs alimentés par batterie font de l'utilisation de l'énergie une priorité élevée, et la transmission optimisée de la charge utile assurée par 1NCE peut prolonger la durée de vie de la batterie jusqu'à 50%.

Fredrik Stålbrand de Berg Insights déclare : « 1NCE OS et la feuille de route des produits de 1NCE semblent très convaincants. Selon nous, le marché de la connectivité IoT s'orientera de plus en plus vers des ventes et des livraisons numérisées. Les cartes SIM seront préinstallées dans les chipsets, tandis que la gestion de la connectivité sera de plus en plus contrôlée par des applications SaaS. Les clients attendent des expériences simples et numériques tout au long du cycle de vie du produit. 1NCE est nettement à la pointe de cette évolution ».

Ivo Rook, Chief Operating Officer de 1NCE : « 1NCE inverse le scénario vis-à-vis des clients - nous ne monétisons pas leurs données pour quelques dollars supplémentaires parce que les données de nos clients leur appartiennent et sont uniquement les leurs. L'arrivée de 1NCE dans le secteur des logiciels nous permet de booster l'imagination de nos clients non seulement lorsqu'ils ont besoin de connectivité, mais dès le début de leurs projets et tout au long du cycle de vie d'un dispositif. Connectivité IoT et logiciel à vie pour un tarif unique, point final ».

Cinquante pour cent des projets IoT qui échouent, le font pendant les phases pilotes. Pour les nouveaux projets IoT, 1NCE facilite l'expérimentation initiale sans les dépenses importantes qui peuvent ruiner un projet. Les clients se connectent à des capteurs dans le monde entier pour une fraction du prix habituel des opérateurs réseau. Désormais, grâce à 1NCE OS, ils ont accès à des outils logiciels qui accélèrent la mise sur le marché sans pour autant être liés à un fournisseur ou au paiement de fonctionnalités inutiles, intégrées dans la plupart des plateformes IoT. Et pour les projets IoT déjà en cours, la combinaison de connectivité et de logiciels de 1NCE fournit des solutions fiables, de grade production, facilitant l'amélioration et l'optimisation continues.

La plupart des projets IoT demandent des déploiements multinationaux, mais peu d'opérateurs réseau ont la capacité de répondre réellement aux demandes transfrontalières. Le service 1NCE Lifetime Flat révolutionne le secteur mais reste simple : pour 10 dollars/10 euros, les clients peuvent déployer, se connecter et gérer des capteurs IoT dans le monde entier pour seulement un dollar par an et par dispositif. Plus de 10 000 clients dans le monde font déjà confiance à 1NCE avec un total de plus de 15 millions de connexions gérées.

La capacité de l'entreprise à fournir un IoT abordable et fiable, ainsi que son expansion mondiale rapide, passant de 106 à 153 marchés au début de l'année, ont permis à 1NCE de remporter récemment deux prix prestigieux : une mention honorable sur la la liste des « Next Big Things in Tech » de Fast Company et le premier prix du cas d'utilisation le plus remarquable dans le domaine de l'« IoT innovant » (en partenariat avec Flashnet), décernés lors de la 18e édition annuelle des Leading Lights de Light Reading.

Vous pouvez disposer de plus d'informations à propos de 1NCE OS ici et les clients peuvent commencer à utiliser 1NCE dans la boutique en ligne de l'entreprise et sur la place de marché AWS. Le support client est disponible en 14 langues.

À propos de 1NCE

1NCE est la seule entreprise de connectivité et de logiciels qui fournit l'IoT à un tarif forfaitaire global à vie. Notre mission est de fournir un véritable IoT transfrontalier, à l'épreuve du temps, sans incertitude ni souci, pendant toute la durée de vie d'un dispositif. Dans plus de 150 pays, 1NCE transforme la connectivité en électricité prête à la consommation - ouvrant le monde de l'IoT aux innovateurs qui amélioreront considérablement l'environnement, les villes, les soins de santé, la sécurité publique, la chaîne d'approvisionnement et bien d'autres choses encore. L'entreprise, fondée en 2017 par son CEO Alexander P. Sator et Deutsche Telekom AG, a son siège social à Cologne, en Allemagne, et compte plus de 250 employés dans 20 pays. En savoir plus en ligne et suivez 1NCE sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

