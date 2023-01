Au CES de Las Vegas, Lenovo dévoile des nouveautés riches en fonctionnalités qui offrent aux utilisateurs une expérience plus personnalisée





À l'occasion du salon CES® 2023 de Las Vegas, Lenovotm a dévoilé au public sa toute nouvelle série d'appareils et et de solutions incluant des fonctions novatrices et une expérience utilisateur améliorée. Facteurs d'encombrement, produits design, usage innovant de l'IA : le nouveau catalogue de Lenovo offre aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels une expérience technologique plus personnalisée que jamais.

Le nouveau catalogue du fabricant chinois témoigne aussi de son engagement en matière d'environnement, d'action sociale et de gouvernance (ESG), comme le prévoit sa vision de neutralité carbone pour 2050. En accord avec l'initiative Science Based Targets, Lenovo continue d'oeuvrer en faveur d'une économie circulaire en augmentant la part de matériaux recyclés dans ses produits et emballages et en collaborant avec des partenaires industriels dans l'optique d'améliorer le rendement énergétique de ses équipements.

Des équipements grand public haut de gamme qui mettent en vedette l'innovation de manière inattendue

Lenovo a lancé de nouveaux produits audacieux pour satisfaire les besoins très diversifiés du consommateur moderne. Le nouveau Yoga Book 9i, à la pointe de la technologie, ouvre un nouveau chapitre pour Yoga avec un niveau d'innovation inégalé, un style haut de gamme et de hautes performances pour fournir une expérience polyvalente. Le Yoga AIO 9i, au design magnifique, redéfinit quant à lui le concept d'ordinateur de bureau tout-en-un. Le nouveau Yoga Slim 6i (14", 8), appelé Lenovo Slim 7 (14", 8) aux États-Unis, est un appareil portatif et puissant au design raffiné. Fin, léger et esthétique, cet ordinateur portable permet aux utilisateurs de travailler et de créer du contenu en toute simplicité, tant chez eux qu'en déplacement.

Lenovo a également présenté des mises à jour de ses Yoga 9i (14", 8) et Yoga Slim 7i Carbon (13", 8), tous deux équipés de processeurs Intel Core de 13e génération maximum et fournissant des performances encore plus impressionnantes - pour plus de polyvalence et de productivité. Par ailleurs, la version actualisée du Yoga 6 (13", 8) est plus puissante et inclut les tout derniers processeurs AMD Ryzentm série 7000 ainsi qu'une batterie plus performante pour permettre des sessions de travail à distance plus longues.

Au rayon des tablettes, la Lenovo Tab Extreme riche en fonctionnalités et le bloc-notes numérique Lenovo Smart Paper offrent des capacités palpitantes pour l'école, la maison et au-delà. La tablette Lenovo Tab Extreme est la plus grande et la plus puissante de la marque à ce jour et comprend un clavier à double charnière2 ; un compartiment de rangement unique est présent dans la charnière principale du support pour y ranger le Lenovo Precision Pen 3 fourni avec.

Le concept Project Chronos de Lenovo (dont le nom officiel sera révélé prochainement) est une nouvelle technologie qui consigne les mouvements de l'utilisateur. Grâce à elle, ce dernier peut interagir et réaliser des actions dans des mondes 3D virtuels sans lunettes ni objets connectés, ce qui facilite plus que jamais l'accès aux environnements virtuels en 3D.

Une technologie novatrice à effet pivotant pour les PME

Lenovo a annoncé un nouveau modèle innovant dans sa série ThinkBook Plus qui reprend et réinvente son mécanisme pivotant historique avec un double écran rotatif incluant un panneau OLED d'un côté et un écran e-Ink coloré de l'autre. Lenovo a également levé le voile sur son dernier ordinateur portable, le ThinkBook 16p Gen 4, lequel embarque des composants haute performance. Il est doté d'une conception modulaire innovante pour les accessoires Lenovo Magic Bay avec un connecteur à broche magnétique permettant une extension facile pour les accessoires Lenovo Magic Bay 4K Webcam, Lenovo Magic Bay LTE et Lenovo Magic Bay Light inclus en option.

Lenovo a également présenté une nouvelle station d'accueil sans fil, la ThinkBook 13x Gen 2, qui combine plusieurs technologies sans fil pour créer une solution d'accueil et de chargement presque sans câble. Enfin, Lenovo a dévoilé le dernier-né de sa gamme de facteurs d'encombrement Tiny. Le ThinkCentre neo 50q est un ordinateur de bureau peu encombrant de 1 l spécialement conçu pour les PME.

Un écosystème d'équipements de jeu plus élégant et plus intelligent

La gamme Lenovo Legion 2023 de PC, d'écrans et d'accessoires prêts au combat relève la barre dans le domaine des jeux sur PC et procure aux joueurs l'avantage nécessaire pour se hisser en tête des classements. La nouveauté de 2023 est la puce Lenovo LA AI, la première puce d'intelligence artificielle dédiée à un ordinateur portable de jeu3, installée sur les ordinateurs portables Lenovo Legion Pro 7 et 7i (16", 8) et les ordinateurs portables Lenovo Legion Pro 5 et 5i (16", 8). Lenovo AI Engine+, alimenté par la puce Lenovo LA AI, déploie un algorithme logiciel d'apprentissage automatique pour optimiser les performances du système.

Dans la catégorie des ordinateurs de bureau, la nouvelle génération de tours Lenovo Legion allie puissance et performances extrêmes, avec les Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) et Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8)équipées de processeurs de bureau Intel® Coretm de 13e génération et de processeurs graphiques NVIDIA® GeForce RTXtm 40 Series, tandis que la Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) inclut un processeur AMD® Ryzentm 9 et un processeur graphique AMD Radeontm RX série 7000 ou NVIDIA GeForce RTX série 40. Pour compléter le catalogue, les nouveaux moniteurs Lenovo Legion comprennent les nouveaux écrans de 27 pouces Lenovo Legion Y27f-30 FHD et Lenovo Legion Y27qf-30 QHD qui sont conçus pour répondre aux exigences des joueurs et des créateurs de contenu.

Les ThinkPad X1, ThinkPhone, ThinkVision et Lenovo Go passent à l'hybride

Lenovo a dévoilé ses derniers ordinateurs portables ThinkPad X1dotés de matériaux recyclés1, le logiciel Lenovo Commercial Vantage mis à jour, lequel est conçu pour identifier les paramètres susceptibles d'améliorer le rendement énergétique, et une nouvelle application, Lenovo View, qui propose une technologie avancée de vision par ordinateur pour une meilleure qualité d'image vidéo ainsi que des outils de collaboration, de sécurité et de bien-être numérique. La dernière gamme de moniteurs ThinkVision débute avec les écrans mini-LED ultra-lumineux ThinkVision P27pz-30 et P32pz-30 suivis des nouveaux moniteurs VOIP ThinkVision série T, conçus pour le travail hybride et pourvus d'une fonctionnalité Microsoft Teams intégrée, de caméras 5MP, de doubles microphones et de haut-parleurs. Lenovo a également exposé ses derniers moniteurs 4K ThinkVision série P de calibre professionnel et, pour la maison, ses nouveaux moniteurs Lenovo série Lau rapport qualité-prix avantageux. De nouveaux accessoires viennent compléter cet écosystème hybride efficace, notamment la station de bureau Lenovo Go unique, la webcam Lenovo Go 4K Pro ainsi que l'ensemble clavier-souris sans fil rechargeable Lenovo Professional.

Pour célébrer le 30e anniversaire du ThinkPad, voici le Lenovo ThinkPhone by Motorola, développé pour offrir aux entreprises une expérience de smartphone ayant la même qualité et fiabilité que n'importe quel appareil Lenovo de la marque Think. L'appareil comprend un ensemble d'expériences de productivité (Think 2 Think) qui permet à l'utilisateur final de profiter d'une intégration transparente entre le ThinkPhone et un ThinkPad. Pour garantir son fonctionnement optimal pendant des années, il est équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1, d'un grand écran FHD+ de 6,6 pouces et d'une charge universelle TurboPower de 68 W capable de recharger le téléphone et le PC.

Des équipements grand public offrant des fonctionnalités de nouvelle génération en matière de performance, polyvalence et ergonomie

La dernière génération d'équipements grand public de Lenovo inclut des fonctionnalités et améliorations exceptionnelles pensées pour aider les gens à vivre leurs passions et atteindre leurs objectifs quotidiens. Avec cinq nouveaux ordinateurs portables IdeaPad performants (IdeaPad Pro 5i, IdeaPad Pro 5 Gen 8, IdeaPad Slim 5i, IdeaPad Slim 5 et IdeaPad Flex 3i Chromebook), l'ordinateur de bureau IdeaCentre Mini (1L, 8) simple et compact, une tablette Lenovo de 9 pouces (Lenovo Tab M9) et la station d'accueil universelle Lenovo 500 USB type C polyvalente, ces appareils sont pensés pour fonctionner à n'importe quel endroit et épouser le mode de vie nomade du consommateur moderne. Pour travailler, étudier, créer ou simplement retrouver des amis, ces nouveaux produits tout à la fois rapides, polyvalents et ergonomiques sont capables de répondre à leurs besoins, où qu'ils soient.

Services et logiciels d'assistance

Outre les équipements haut de gamme détaillés ci-dessus, Lenovo propose un éventail de services d'assistance, de protection et d'intégrité pour assurer un fonctionnement optimal et la sécurité maximale de ses produits, parmi lesquels son dernier logiciel de sécurité dans le cloud, Lenovo Smart Lock4. Pour un niveau supplémentaire d'assistance pour les ordinateurs portables présentés aujourd'hui, Lenovo Premium Care Plus5 regroupe plusieurs services au sein d'une seule et même solution. Ce service complet comprend une assistance matérielle et logicielle avancée, Accidental Damage Protection, une garantie étendue pour la batterie, Lenovo Migration Assistant et Lenovo Smart Performance, un contrôle d'intégrité du système par autodiagnostic qui se trouve dans Lenovo Vantage.

Lenovo fête le 30e anniversaire du ThinkPad au CES 2023

Lenovo poursuit les festivités du 30e anniversaire du ThinkPad et expose un Think On Theater virtuel au CES et au-delà. Le Think On Theater présentera du contenu de nos Next 30, dont Alice Aedy, Marcus John et Bjarke Ingels. Pour découvrir le Think On Theater virtuel, visitez l'exposition virtuelle de Lenovo qui débutera le 5 janvier.

Pour plus de précisions concernant les annonces de nouveaux produits Lenovo, consultez le kit de presse du CES 2023 sur le StoryHub de Lenovo :

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 70 milliards USD. Classé au 171e rang du classement Fortune Global 500, Lenovo emploie 82 000 personnes dans le monde et sert chaque jour des millions de clients dans 180 marchés. Concentré sur sa vision audacieuse visant à fournir à tous une technologie plus intelligente, Lenovo s'appuie sur son succès en tant que chef de file mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs clés de croissance, tels que les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les solutions et les services. Combinée à des innovations qui changent le monde, cette transformation permet à Lenovo de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.lenovo.com et suivez toute notre actualité sur notre StoryHub.

