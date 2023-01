Ncardia et Cellistic recrutent Gustavo Mahler pour diriger la prochaine phase de croissance des deux entreprises





Ncardia et Cellistic poursuivent le renforcement de leurs équipes de direction en recrutant Gustavo Mahler au poste de PDG. Gustavo a récemment agi en tant que Venture Partner chez DYNAMK Capital, investissant dans des outils, des technologies et des services de premier plan du domaine des sciences de la vie. Auparavant, Gustavo a dirigé et développé CMC Biologics (aujourd'hui AGC Biologics) pendant dix ans, ce qui a permis d'aboutir à la vente de CMC à Asahi Glass Corporation pour un montant de 520 millions d'euros et à la création d'AGC Biologics. Gustavo a également occupé différents postes de direction au niveau mondial chez Bayer Healthcare.

Gustavo est titulaire d'un doctorat en biochimie de l'Université de Buenos Aires ainsi que d'un MBA de l'Université de Madrid et a également suivi la formation supérieure en leadership et gestion de la MIT Sloan School of Management.

Dans le cadre des changements au sein de l'équipe de direction, Stefan Braam, le fondateur de Ncardia et de Cellistic, occupera le poste de président et de directeur technique. Ses fonctions incluent la supervision des enjeux techniques du groupe, notamment les investissements dans l'unique plateforme clé en main de thérapie cellulaire en immuno-oncologie basée sur les CSPi.

« Nous nous réjouissons de la croissance et de l'expansion continues de Ncardia et de Cellistic », déclare Geoff Glass, président de Ncardia et de Cellistic. « Notre capacité à attirer une personne du calibre de Gustavo pour diriger le groupe témoigne de l'occasion unique d'impacter profondément les thérapies avancées. La promotion de Stefan à un poste optimisant son expertise unique en matière de CSPi ainsi que la collaboration avec Gustavo qui bénéficie d'une grande expérience dans la mise en place à grande échelle des BPF au sein d'entreprises technologiques est une combinaison puissante. »

« Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de rejoindre Ncardia et Cellistic, toutes deux leaders dans le domaine des CSPi. » Gustavo Mahler, PDG de Ncardia et de Cellistic, déclare : « Nous avons pour objectif d'accélérer la commercialisation de nouvelles applications en vue de découvertes et de développements thérapeutiques qui devraient transformer le paysage du développement de médicaments et de la thérapie cellulaire. »

Stefan Braam, président et directeur technique de Ncardia, déclare : « L'expérience, l'expertise et la contribution de Gustavo à la croissance d'entreprises comme la nôtre, à la fois en tant que PDG et en tant qu'investisseur, nous permettrons de mûrir et d'évoluer dans les années à venir, en apportant à nos projets de croissance stratégiques un leadership créatif et chevronné. »

À propos de Cellistic

Lancée en avril 2022 en tant que filiale de Ncardia, Cellistictm est spécialisée dans le développement de procédés et la production de thérapies cellulaires dérivées de la technologie des cellules souches pluripotentes induites humaines (CSPi). Grâce à son expertise et l'accent mis sur la reprogrammation, la différenciation et le développement de protocoles d'expansion CSPi, l'entreprise peut se positionner comme partenaire de référence auprès des développeurs de thérapies cellulaires innovantes souhaitant commercialiser de nouvelles thérapies avancées. S'appuyant sur les connaissances et l'expérience scientifiques et techniques accumulées pendant plus de dix ans par Ncardia, Cellistic possède une capacité unique pour la conception et l'optimisation de plateformes exclusives de production de cellules basées sur les CSPi, qui fournissent des produits de qualité à grande échelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cellistic.com.

À propos de Ncardia

Ncardia est une société de technologie CSPi humaine qui opère à l'échelle mondiale grâce à ses installations, bureaux et équipes situés en Europe et en Amérique du Nord. Ncardia se fonde sur la conviction que la technologie des cellules souches permettra de proposer plus rapidement de meilleures thérapies aux patients. L'objectif de la société consiste à permettre aux entreprises biopharmaceutiques axées sur la découverte de médicaments d'accélérer leurs processus de développement en intégrant les technologies liées aux iPSC humaines. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ncardia.com.

