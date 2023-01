Affinity doit héberger la première conférence sur l'intelligence relationnelle pour les négociateurs, qui se tiendra à Londres





Affinity, la plateforme d'intelligence relationnelle destinée aux négociateurs, a annoncé ce jour qu'elle hébergera la première conférence sur l'intelligence relationnelle de Londres, Campfire London. Cet événement se tiendra au coeur de Londres le 8 février 2023.

« Notre événement Campfire inaugural en Californie a été une grande réussite, et a rassemblé des centaines d'investisseurs américains, en présentiel comme en virtuel », a affirmé Shubham Goel, co-PDG et cofondateur d'Affinity. « Nous sommes impatients de transposer cet événement en Europe afin de donner à nos clients l'opportunité de rencontrer leurs pairs et de découvrir comment ils utilisent la technologie pour alimenter leur croissance, gérer leurs différentes pistes et optimiser le temps passé à entretenir leurs relations pour conclure des transactions en 2023. »

Une récente étude a révélé que les investisseurs sont divisés sur la question des attentes à placer sur l'année qui s'ouvre en termes de volume de transactions : 31 % s'attendent à une augmentation, 36 % à une baisse, et 33 % ne sont pas sûrs. Les données de la plateforme Affinity, qui représentent le jeu de données le plus important en matière de flux de transactions de préclôture au monde, montrent une augmentation marquée du volume d'investissements potentiels sourcés. De novembre 2021 à novembre 2022, le volume des transactions a augmenté de plus de 69 %. Une chose est sûre, les investisseurs restent concentrés sur le sourçage de nouvelles transactions : 39 % déclarent qu'ils prévoient de consacrer la majeure partie de leur temps à la prospection cette année. Dans la mesure où 50 % des transactions proviennent toujours de sources sortantes, les investisseurs concentrent leurs efforts sur le renforcement de leur réseau dans de nouveaux domaines et investissent dans leurs réseaux existants afin de s'assurer d'avoir les bonnes transactions dans leur pipeline.

Campfire London se tiendra à un moment bien choisi pour l'industrie des capitaux privés, qui vit une chute historique des investissements mais qui indique toutefois que les investisseurs intensifient leur flux de transactions pour un modèle différent en 2023. Cette conférence sur l'intelligence relationnelle inclura des présentations et des panels par divers investisseurs et fondateurs, comme ABACON Capital, Notion Capital et Isomer Capital. Ils aborderont de quelle façon les négociateurs peuvent utiliser la technologie pour alimenter la croissance, gérer les différentes pistes et se concentrer sur les questions importantes au sein d'un marché en transition. Invitée d'honneur, la médaillée olympique et autrice primée Col. Dame Kelly Holmes participera à la conférence pour un échange informel à propos des hauts et des bas de sa carrière, et de l'importance de cultiver un état d'esprit conquérant.

« Le secteur des capitaux privés a connu une croissance exponentielle, que nous avons observée dans le contexte européen ces 15 dernières années. Conserver une bonne maîtrise de l'écosystème est devenu de plus en plus difficile », a commenté Thomas Schneider, partenaire chez Isomer Capital. « Nous sommes impatients de participer à l'événement Campfire London afin de nous connecter et de nous concerter avec les autres leaders de l'industrie étant donné le marché de plus en plus concurrentiel au sein duquel nous évoluons. »

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour participer à l'événement Campfire London d'Affinity, en présentiel ou en virtuel, à l'adresse https://www.affinitycampfire.com/london.

À propos d'Affinity

Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle qui permet aux négociateurs des secteurs axés sur les relations de trouver, de gérer et de conclure davantage de transactions. Grâce aux informations et à la technologie les plus automatisées en matière d'intelligence relationnelle, Affinity permet aux dirigeants de générer des transactions, de se libérer du travail fastidieux de saisie des données, et de s'assurer que leurs équipes peuvent agir en toute confiance, en connaissant le contexte et l'historique de chaque relation. La plateforme Affinity, y compris Affinity CRM, est utilisée par plus de 2 700 organisations axées sur les relations dans le monde. Fondée en 2014, Affinity a son siège social à San Francisco et est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC et MassMutual Ventures.

