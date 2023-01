Voyager Space et Airbus annoncent un partenariat international pour la future station spatiale Starlab





Ce partenariat garantit la poursuite de la collaboration entre les États-Unis et l'Europe dans le domaine de l'espace

DENVER, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Voyager Space et Airbus Defence and Space s'associent pour développer et exploiter Starlab, une station spatiale en vol libre destinée à la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et à une clientèle internationale d'agences spatiales et de chercheurs. Le lancement de Starlab est prévu pour 2028 afin d'assurer une présence humaine continue en orbite terrestre basse (OTB).

Airbus Defence and Space fournira un soutien et une expertise en matière de conception technique pour la station spatiale Starlab, qui servira de laboratoire en orbite aux astronautes afin de mener des recherches et de faire progresser les découvertes scientifiques. Starlab est conçue et architecturée de manière à fournir 100 % de la capacité de charge utile de la Station spatiale internationale, avec la possibilité de mener des centaines d'expériences et de recherches techniques par an.

« Nous sommes fiers de nous associer à Airbus Defence and Space pour donner vie à Starlab. Notre vision est de créer l'infrastructure la plus accessible dans l'espace au service de la communauté scientifique, a déclaré Dylan Taylor, PDG de Voyager Space. Ce partenariat est unique dans la mesure où il fait appel à des partenaires internationaux dans le cadre du programme de vols libres pour les destinations commerciales. En travaillant avec Airbus, nous allons élargir l'écosystème de Starlab pour servir l'Agence spatiale européenne (ESA) et les agences spatiales de ses États membres afin de poursuivre leurs recherches en microgravité en OTB. »

« Ce partenariat avec Voyager Space est la première étape vers la mise en service de la prochaine génération de stations spatiales destinées aux astronautes internationaux. Nous sommes ravis de soutenir un projet qui entend changer l'histoire, a déclaré Jean-Marc Nasr, vice-président exécutif des systèmes spatiaux chez Airbus Defence and Space. Cette collaboration est une étape importante pour faire de Starlab une réalité, et poser les bases d'un leadership européen et américain durable dans l'espace. Notre équipe est impatiente de se plonger dans la technologie et de mettre nos meilleurs ingénieurs au travail. »

Voyager et sa société d'exploitation, Nanoracks , ont obtenu de la NASA un accord Space Act de 160 millions de dollars en décembre 2021 pour créer Starlab, une station spatiale à équipage continu et à vol libre destinée à remplacer la Station spatiale internationale. Starlab est conçue pour accueillir le parc scientifique George Washington Carver, le premier parc scientifique dans l'espace, où les scientifiques et les experts de l'industrie peuvent partager leurs découvertes, collaborer et utiliser de nouvelles technologies pour faire progresser les activités scientifiques et commerciales.

« Nous remercions la NASA et nos partenaires du gouvernement américain pour leur soutien indéfectible à nos efforts visant à construire une destination commerciale en OTB au service de la communauté de recherche américaine et internationale, a poursuivi Dylan Taylor. Nous voulons que Starlab soit la plateforme de choix pour nos clients du monde entier. Ce partenariat avec Airbus offre la possibilité d'un accès continu et significatif des États-Unis et de l'Europe à l'espace. »

À propos de Voyager Space

Voyager Space est une société de technologie spatiale qui se consacre à bâtir un meilleur avenir pour l'humanité dans l'espace et sur Terre. Forte de près de 20 ans d'expérience dans les vols spatiaux et de plus de 1 500 missions réussies à l'automne 2022, Voyager fournit des infrastructures et des services de stations spatiales et des solutions technologiques aux utilisateurs commerciaux, aux agences gouvernementales civiles et de sécurité nationale, aux institutions universitaires et de recherche, et bien d'autres, dans le but d'accélérer la mise en place d'une économie spatiale durable.

À propos d'Airbus

Airbus est le pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde sûr et solidaire. La société innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et des services connectés. Dans le domaine des avions commerciaux, Airbus propose des avions de ligne modernes et économes en carburant, ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen en matière de défense et de sécurité et l'une des principales entreprises spatiales au monde. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus fournit les solutions et services de giravions civils et militaires les plus efficaces au monde.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits, y compris celles relatives à l'énoncé de mission et à la stratégie de croissance de Voyager Space Inc. (la « Société »), sont des « déclarations prospectives ». Bien que la direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes sont ou seront correctes. Ces déclarations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs de la société diffèrent sensiblement de ceux prévus. Les risques et incertitudes potentiels comprennent, entre autres, les conditions économiques générales et les conditions affectant les industries dans lesquelles la société opère ; l'incertitude des exigences et des approbations réglementaires ; et la capacité d'obtenir le financement nécessaire à des conditions acceptables ou pas du tout. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, car elles impliquent des incertitudes connues et inconnues et d'autres facteurs qui, dans certains cas, échappent au contrôle de la société et qui pourraient, et auront probablement, un impact important sur les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations réels. Toute déclaration prospective reflète les vues actuelles de la Société concernant des événements futurs et est soumise à ces risques et à d'autres risques, incertitudes et hypothèses concernant les opérations, les résultats d'exploitation, la stratégie de croissance et les liquidités. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient devenir disponibles à l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1976848/Voyager_Starlab_Airbus_Logo.jpg

