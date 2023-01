Ivanhoé Cambridge annonce une prolongation d'un bail de près de 112?000 m2 (1,2 million pi2) au 1211 Avenue of Americas à New York pour Fox Corporation et News Corp





MONTRÉAL et NEW YORK, le 5 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Ivanhoé Cambridge a annoncé aujourd'hui que Fox Corporation et News Corp ont signé des baux séparés à long terme, totalisant globalement près de 112?000 m2 (1,2 million de pi2) afin de conserver chacun leur siège social au 1211 Avenue of the Americas, à Midtown Manhattan. Les conditions de leurs baux ont été prolongées jusqu'en 2042, assorties d'autres options de prolongation au-delà de cette date.

La transaction de près de 62?000 m2 avec Fox Corporation prévoit une prolongation de bail prenant effet en décembre 2025, alors que celle de 41?000 m2 avec News Corp doit entrer en vigueur en décembre 2027.

Dans le cadre de ces accords de prolongation de bail, Ivanhoé Cambridge et son gestionnaire d'actifs, Hines, entreprendront une série de transformations planifiées de l'immeuble, qui comprendront la rénovation du hall d'entrée donnant sur 6th Avenue, la modernisation des places extérieures et des entrées de l'immeuble ainsi que la création d'un nouveau hall pour les locataires, accessible depuis 47th Street. Les travaux devraient commencer fin 2023.

Ce bail combiné de 112?000 m2 a été le plus important en 2022 et le plus important depuis plus de trois ans à Manhattan, ce qui démontre que les entreprises ont encore besoin et valorisent les espaces de bureaux pour tirer parti d'un environnement de travail hybride. Le total de baux dans Midtown a approché les 2 millions m2 (21 millions pi2) en 2022, en ligne avec la moyenne historique de 21,2 millions pi2 sur 20 ans, consolidant ainsi la résilience du marché locatif de bureaux de Midtown dans un contexte postpandémie.

Jonathan Pearce, vice-président exécutif, Location et développement, Amérique du Nord, d'Ivanhoé Cambridge, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer ces importantes transactions. Les sociétés Fox Corporation et News Corp comptent parmi nos plus importants locataires à l'échelle mondiale. Cet engagement pris par FOX et News Corp est un vote de confiance manifeste envers le 1211 et Midtown Manhattan. Il souligne également l'importance que ces entreprises de premier plan accordent au fait de disposer d'un lieu de travail dynamique à même de soutenir leurs activités commerciales, ainsi que d'attirer et de retenir les meilleurs talents et d'offrir une expérience exceptionnelle à leurs auditeurs, clients, invités et employés. Nous sommes impatients de travailler avec FOX et News Corp, dont les besoins ne cessent de croître et d'évoluer, afin que le 1211 continue à leur offrir un lieu de travail unique. »

Michael McMahon, directeur général, Gestion d'actifs, de Hines, ajoute : « Nous sommes ravis de prolonger la longue et importante relation que nous entretenons avec FOX et News Corp au 1211 Avenue of the Americas. La décision de ces grandes entreprises médiatiques mondiales de poursuivre leurs activités à cette adresse confirme la qualité de cet immeuble et de ses infrastructures, ainsi que l'importance de son emplacement privilégié dans Midtown pour répondre au mieux à leurs besoins d'affaires. »

Josh Kuriloff, Ethan Silverstein, Mitch Arkin et Heather Thomas de Cushman & Wakefield ont représenté Ivanhoé Cambridge lors de ces transactions. Timothy Dempsey, Mary Ann Tighe, Ken Rapp, Christopher Mansfield et Ariel Ball de CBRE ont représenté Fox Corporation et News Corp.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1200 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à plus de 69 G$ CA au 31 décembre 2021. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com/), un groupe mondial d'investissement. Pour de plus amples informations : www.Ivanhoecambridge.com.

À propos du 1211 Avenue of the Americas

Le 1211 Avenue of the Americas est un immeuble de bureaux de classe A, de 44 étages et d'une superficie de 186?000 m2 (2 M pi2), situé en plein coeur de Midtown Manhattan, à proximité des principaux axes de transport en commun. Il donne directement accès aux installations et à la station de métro de la galerie marchande du Rockefeller Center. Situé à une courte distance à pied des gares ferroviaires Grand Central et Penn ainsi que de la gare d'autobus de l'Autorité portuaire, il offre sur place des correspondances directes en métro pour toute la région métropolitaine. L'immeuble certifié LEEDMD Or et Energy Star a remporté les prix BOMA Édifice de l'année 2010 pour la région Centre de l'Atlantique et Édifice de l'année 2008-2009 pour l'exploitation.

À propos de Hines

Hines, fondée en 1957 par Gerald D. Hines, est une société d'investissement immobilier privée de stature mondiale présente dans 28 pays. La société gère un portefeuille de 92,3 G$¹ d'actifs très performants dans les secteurs résidentiel, commercial, de la logistique, des bureaux et des stratégies à utilisation mixte. Nos équipes locales gèrent 634 propriétés totalisant plus de 20 millions m2 (225 millions pi2) à l'échelle mondiale. Hines s'est engagé à atteindre, d'ici 2040, une cible de carboneutralité sans achats de compensations. Pour en savoir plus sur Hines, visitez le www.hines.com et suivez @Hines sur les médias sociaux.

¹Comprend l'organisation mondiale de Hines ainsi que les actifs sous gestion auprès du conseiller en placement inscrit en date du 30 juin 2022.

SOURCE Ivanhoé Cambridge Inc.

Communiqué envoyé le 5 janvier 2023 à 09:21 et diffusé par :