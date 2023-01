Orbbec dévoile deux nouvelles caméras 3D au CES 2023, propulsant la détection de mouvement/position 3D vers de nouveaux sommets





La caméra compacte Gemini 2, idéale pour le développement de produits, et la nouvelle caméra à lumière structurée Astra 2 combinent le dernier processeur ASIC avec une unité de mesure inertielle à 6 degrés de liberté (6 DoF)

LAS VEGAS, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Orbbec , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de caméras 3D, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera deux de ses caméras à capteur 3D les plus avancées au CES 2023. La Gemini 2, dotée du champ de vision le plus large parmi les gammes de produits d'Orbbec et d'une portée de détection exceptionnelle, ainsi que la caméra à lumière structurée de deuxième génération, l'Astra 2. Les deux caméras ont été développées avec la nouvelle génération de puce ASIC MX6600 d'Orbbec, qui permet un traitement de profondeur de haute qualité et prend en charge l'enregistrement d'images couleur et de profondeur dans différentes résolutions. Grâce à un kit de développement logiciel facile à utiliser, à un IMU intégré et à la prise en charge de la synchronisation de plusieurs caméras, les deux caméras offrent de nouvelles possibilités passionnantes en matière de 3D pour une variété d'industries.

« Orbbec est depuis longtemps à l'avant-garde de la technologie de détection 3D, et les caméras Astra 2 et Gemini 2 élargissent les possibilités d'application de la 3D à presque tous les égards », a déclaré David Chen, cofondateur et PDG d'Orbbec. « Que la mesure critique soit la distance, la lumière ambiante, l'identification, la vitesse de l'objet, le mouvement, la navigation, la taille de la caméra ou la capacité de traitement, ces deux caméras sont inégalées sur le marché actuel. »

Gemini 2

La Gemini 2 d'Orbbec, qui se prête à l'intégration, est basée sur la technologie infrarouge stéréo active et offre une portée impressionnante de 0,12 à 10 mètres, ainsi qu'un champ de vision allant jusqu'à 100 degrés de diagonale (89°H x 65°V, ±3°). La caméra Gemini 2 est également capable de fonctionner dans des environnements intérieurs ou extérieurs et ouvre de nouvelles possibilités à l'utilisateur.

Le module IMU de la Gemini 2 lui permet de détecter le mouvement, la position et la navigation sur six « degrés de liberté ». Cette capacité, associée à sa petite taille (90 x 25 x 30 mm), rend la Gemini 2 parfaite pour les développeurs qui recherchent une solution de caméra 3D pour la robotique, la logistique et la surveillance sécuritaire, entre autres utilisations.

Astra 2

L'Astra 2 d'Orbbec, la nouvelle génération de sa très populaire série Astra , présente des améliorations dans presque tous les domaines. La gamme Astra utilise la lumière structurée et le traitement d'image pour calculer une image 3D de l'environnement observé en temps réel.

Grâce à la dernière génération d'ASIC, Astra 2 prend en charge une résolution plus élevée (jusqu'à 2MP) pour les images en profondeur et en couleur produites en temps réel. Par rapport à la série originale Astra, Astra 2 est plus stable sur les données de profondeur de sortie, et possède un faible flou de mouvement. La caméra est idéale pour la surveillance sécuritaire et/ou l'analyse du comportement, le balayage de corps, d'objets ou de pièces, et les jeux interactifs, pour ne citer qu'eux.

Démonstrations au CES

Outre les démonstrations de la Gemini 2 et de l'Astra 2, Orbbec présentera un certain nombre d'autres cas d'utilisation de la caméra 3D à son stand du CES. Une autre attraction fascinante sera la 3D Fitness Experience, où les clients pourront profiter d'une séance d'entraînement « à domicile », d'un entraînement professionnel et de la gestion de la silhouette, le tout amélioré par la technologie 3D.

Le stand d'Orbbec au CES présentera une gamme complète d'applications 3D, notamment un robot de service autonome, l'identification biométrique et le dimensionnement d'objets pour les applications de logistique et d'entreposage. Pour découvrir le monde de la technologie 3D d'Orbbec, visitez son exposition au North Hall, stand 10838 au Las Vegas Convention Center ou sur www.Orbbec3D.com .

