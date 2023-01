La Fondation TON lance TON Storage, une solution de stockage de fichiers de nouvelle génération





LONDRES, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation TON a annoncé aujourd'hui le lancement tant attendu de TON Storage, une solution décentralisée de partage de fichiers et de stockage de données qui devrait résoudre un grand nombre de problèmes posés par le volume de données que nécessite notre mode de vie moderne. TON Storage est similaire au partage de fichiers peer-to-peer par le biais de « torrents », mais utilise la blockchain TON (The Open Network) pour transférer des données via un réseau informatique décentralisé, sécurisé et privé. Ainsi, les utilisateurs pourront échanger des fichiers de toute taille librement et en toute sécurité, toutes les données étant automatiquement sauvegardées et cryptées.

Dans les torrents traditionnels, il n'y a aucune garantie de stockage, un fichier n'existe que s'il y a au moins un noeud qui le stocke. Cependant, en utilisant les torrents traditionnels, il n'y a pas d'incitation à stocker un fichier, et donc son stockage ne peut être garanti à long terme. Cela peut convenir pour des données sans importance, mais pour des données importantes, une garantie de stockage est vitale. TON Storage est révolutionnaire, en partie parce qu'il peut garantir le stockage pratiquement à perpétuité. TON Storage utilisera des incitations financières à l'aide de contrats intelligents sur la blockchain. Un opérateur de noeud et un utilisateur créent un contrat intelligent sur la blockchain TON qui garantit que l'utilisateur paiera un montant fixe en Toncoin pour stocker des fichiers pendant une durée prédéterminée.

Tout le monde peut devenir opérateur de noeud sur le réseau TON et recevoir des paiements d'autres utilisateurs pour l'hébergement de fichiers, même s'il n'exploite qu'un seul noeud. L'accessibilité de ce nouveau produit incitera de nouveaux utilisateurs indépendants à rejoindre le réseau TON, ce qui contribuera à développer encore davantage l'écosystème TON.

En outre, TON Storage se combine puissamment avec TON Sites et TON DNS pour permettre aux sites de se lancer sur le réseau TON sans avoir besoin d'une adresse IP fixe, d'un domaine centralisé ou d'un centre centralisé certifié. TON Sites peuvent être hébergés sur TON Storage, sans avoir besoin d'un serveur web. Il s'agit de la prochaine pièce du puzzle que la Fondation TON doit mettre en place pour atteindre son objectif d'un Internet totalement décentralisé.

Anatoly Makosov, membre fondateur de la Fondation TON, a déclaré : « Le lancement de TON Storage était attendu depuis longtemps ; cette technologie peut être utilisée aussi bien par des utilisateurs individuels que par des services ayant une audience de plusieurs millions de dollars. Fournir une solution de stockage distribué fiable est la prochaine étape dans la réalisation de notre vision d'un Internet décentralisé et ouvert. Nous sommes impatients de voir les produits que notre communauté créera à l'aide de cette technologie. »

