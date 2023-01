Alphyn Biologics annonce des résultats positifs pour la première cohorte de l'essai de phase 2a sur le traitement de la dermatite atopique légère à modérée





L'étude a satisfait à tous les critères d'évaluation primaires

ANNAPOLIS, Maryland, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Alphyn Biologics , une société de dermatologie au stade clinique qui développe des traitements multicibles de première classe, a annoncé aujourd'hui les résultats positifs de la première cohorte de son essai clinique de phase 2a de l'AB-101a, un traitement topique pour la dermatite atopique (DA) légère à modérée. L'essai a satisfait à tous les critères d'évaluation principaux, soulignant le potentiel du AB-101a en tant que traitement efficace et sûr de la DA.

L'essai randomisé, contrôlé par véhicule et en double aveugle, évalue le protocole de traitement de l'AB-101a sur plusieurs sites en utilisant des échelles standard d'évaluation de la DA. L'essai, mené en Australie, a recruté 41 patients atteints de la DA, et le traitement a été évalué après quatre semaines.

« En tant que médecin ayant traité 15 % des patients de l'essai clinique, je suis rassuré par les résultats obtenus avec l'AB-101a », a déclaré le Dr Stephen Shumack, professeur agrégé de clinique en dermatologie à l'Université de Sydney, et chercheur principal au St George Dermatology & Skin Cancer Centre. « J'attends avec impatience les prochains essais et une meilleure compréhension des avantages potentiels de l'AB-101a pour les patients. »

« Les patients atteints de dermatite atopique légère à modérée souffrent considérablement des symptômes de cette maladie souvent débilitante, mais les traitements disponibles s'accompagnent d'effets secondaires et de problèmes de sécurité », a déclaré Neal Koller, PDG d'Alphyn. « Nous sommes satisfaits de ces résultats et nous attendons avec impatience les résultats de notre cohorte en cours de traitement de la DA infectée. Nous prévoyons d'approfondir l'étude du AB-101a dans un essai de phase 2b/3 cette année, conjointement avec un financement de série B. »

Alphyn a l'intention de présenter les résultats complets de cet essai lors d'une conférence scientifique et de soumettre un article pour publication dans une revue à comité de lecture. Le recrutement est en cours dans la deuxième cohorte de l'essai clinique de phase 2a. Cette cohorte étudie la capacité unique de l'AB-101a à traiter la composante infectée de la DA chez les patients souffrant d'infections bactériennes, y compris le Staphylococcus aureus, ou « Staph », et le SARM, le Staph résistant aux antibiotiques. Alphyn prévoit que l'AB-101a sera efficace pour traiter la DA non infectée et la DA infectée. L'AB-101a devrait fournir aux patients et aux médecins de la DA une option de traitement complète, sûre et pratique.

L'AB-101a a été développé à l'aide de la plateforme AB-101 exclusive d'Alphyn. Cette plateforme possède de multiples composés bioactifs et, par conséquent, de multiples mécanismes d'action permettant de s'attaquer aux multiples problèmes de toute maladie cible. Alphyn a pu commencer le programme d'essais cliniques de l'AB-101a en phase 2 grâce au solide profil d'innocuité de sa plateforme AB-101.

À PROPOS D'ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics est une société de dermatologie en phase clinique qui développe, sur la base de sa plateforme AB-101, des traitements multicibles de premier ordre pour les maladies cutanées graves et répandues. Son principal produit candidat, AB-101a, est développé comme traitement topique de la dermatite atopique (DA), la forme la plus courante d'eczéma. L'AB-101a a démontré un fort profil d'innocuité et est en cours de développement pour cibler de façon unique le système immunitaire et les composantes bactériennes de la DA, ce qui le rend idéal pour le traitement de la DA et de la DA infectée. La plateforme AB-101 d'Alphyn possède de multiples composés bioactifs et donc de multiples mécanismes d'action pour soutenir un pipeline robuste de produits thérapeutiques dermatologiques qui présentent des avantages potentiels en matière d'innocuité, d'efficacité et d'autorisation réglementaire de mise en marché. Alphyn est basée à Annapolis, dans le Maryland et à Cincinnati, dans l'Ohio, et dispose d'une filiale australienne en propriété exclusive. La société est devenue opérationnelle en 2020 et a levé environ 6,9 millions de dollars.

