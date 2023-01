Une étude de Dresner Advisory Services désigne Pyramid Analytics parmi les meilleurs fournisseurs de plateformes analytiques





Pyramid Analytics (Pyramid), un fournisseur pionnier d'une plateforme d'analyse augmentée pour l'intelligence décisionnelle, est identifié comme l'un des meilleurs fournisseurs dans l'édition 2022 de Dresner Advisory Wisdom of Crowds Analytical Platforms. Ce nouveau rapport a évalué seize fournisseurs. Les notes sont basées sur les fonctionnalités collectives telles que rapportées et confirmées par les fournisseurs et pondérées par l'importance de l'utilisateur et de l'analyste. L'évaluation comprend des scores pour l'ingénierie des données, le catalogue de données, la BI en libre-service, la BI intégrée, la science des données et l'apprentissage automatique. Les fournisseurs devaient démontrer des capacités suffisantes dans au moins quatre de ces catégories pour être inclus.

Points clés :

Pyramid Analytics est l'un des fournisseurs les mieux notés de Dresner Advisory Wisdom of Crowds Analytical Platforms.

Les plateformes analytiques intégrées offrent de nombreux avantages par rapport aux meilleures de leur catégorie en 2022, selon les utilisateurs interrogés pour le rapport.

Les organisations dotées de plateformes analytiques intégrées ont signalé qu'il était plus facile de trouver du contenu analytique.

Les organisations qui appliquent la consolidation et la normalisation dans le but de maîtriser les coûts et la complexité privilégient une plateforme analytique intégrée à fournisseur unique.

L'importance de Guided Analytics® augmente, car elle améliore le délai d'analyse et d'action.

Le libre-service gouverné reste une priorité absolue.

Dresner Advisory Services définit les plateformes analytiques comme des environnements technologiques intégrés qui incluent toutes les fonctionnalités nécessaires pour prendre en charge plusieurs cas d'utilisation d'analyse ou d'intelligence économique (BI), y compris l'ingénierie des données, le catalogue de données, la BI en libre-service, la science des données et l'apprentissage automatique, la BI intégrée et l'analyse, et la prise en charge du cloud.

L'intelligence décisionnelle est la prochaine grande innovation dans le domaine de l'analyse

La prochaine innovation majeure dans l'analyse est l'intelligence artificielle (IA). L'application de l'IA à la préparation des données, à l'analyse commerciale et à la science des données est ce qui sépare l'intelligence décisionnelle des outils d'intelligence économique traditionnels tels que Microsoft Power BI, Qlik et Tableau. L'IA réduit la barrière des compétences en automatisant le travail hautement technique nécessaire pour préparer et analyser les données et créer et partager des rapports et des tableaux de bord.

La plateforme Pyramid Decision Intelligence fournit des informations basées sur les données permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et optimisées. La plateforme Pyramid fournit un accès instantané à toutes les données, permet un libre-service gouverné automatisé pour toute personne et répond à tous les besoins d'analyse, des plus simples aux plus sophistiqués. En combinant de manière unique la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données avec l'assistance de l'IA dans un environnement unique, la plateforme Pyramid réduit les coûts et la complexité tout en accélérant la croissance et l'innovation. Cela permet une approche stratégique à l'échelle de l'organisation de l'intelligence économique et de l'analyse.

Plateforme complète et unifiée d'intelligence décisionnelle

Pour cette nouvelle étude, Dresner a demandé aux répondants de quantifier sept avantages et inconvénients spécifiques associés à l'utilisation de plateformes analytiques intégrées à fournisseur unique. Dresner a constaté que « la flexibilité globale et les fonctionnalités de pointe sont désormais les attributs les moins avantageux des plateformes intégrées (par rapport aux plus avantageux pour les meilleures approches). À l'inverse, la réduction des coûts, la sécurité, la gestion de la plateforme et la gouvernance des utilisateurs et des données deviennent des avantages bien plus importants des plateformes intégrées à fournisseur unique. Tout en reconnaissant les compromis, nous notons également que la somme des avantages moyens est clairement plus élevée pour les plateformes intégrées par rapport aux meilleures de leur catégorie en 2022. »

Seule la plateforme Pyramid Decision Intelligence unifie la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données sur une seule plateforme intégrée. Cela élimine le recours à plusieurs outils disparates ainsi que le coût de licence et la complexité de gestion associés. Un coût total de possession (TCO) réduit, un déploiement et un retour sur investissement (ROI) rapides, un accès direct aux requêtes à toutes les données disponibles et une adoption par les utilisateurs à la pointe du secteur signifient un retour sur investissement plus rapide. La plateforme Pyramid Decision Intelligence peut être déployée sur site, dans un cloud privé ou public, intégrée dans d'autres applications ou fournie par l'intermédiaire de fournisseurs de services gérés (MSP).

Citations

Omri Kohl, PDG et co-fondateur de Pyramid Analytics : « Le rapport Dresner Advisory Wisdom of Crowds - Analytical Platforms est un guide précieux pour les consommateurs de solutions d'intelligence économique et d'analyse et pour les développeurs de ces produits et plateformes. Compte tenu de la méthodologie rigoureuse et multidimensionnelle utilisée par Howard Dresner et son équipe, il est d'autant plus gratifiant que Pyramid Analytics soit l'un des meilleurs fournisseurs de plateformes analytiques. »

Howard Dresner, fondateur et directeur de la recherche chez Dresner Advisory Services : « Nous félicitons Pyramid Analytics pour son succès dans le cadre du rapport de cette année. Pyramid Analytics a démontré de solides performances sur de nombreux critères clés que les clients utilisent pour évaluer les fournisseurs de plateformes analytiques. Dans un marché concurrentiel, notre recherche et notre évaluation ont montré que Pyramid était un fournisseur de premier ordre. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid est le prochain horizon en matière d'analyse. La plateforme primée Pyramid Decision Intelligence fournit des informations permettant de prendre des décisions plus rapides et optimisées en fournissant un accès direct à toutes les données, en permettant un libre-service gouverné pour toute personne et en répondant à tout besoin d'analyse dans un environnement sans code. La plateforme Pyramid combine de manière unique la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données dans un environnement unique avec l'assistance de l'IA, réduisant les coûts et la complexité tout en accélérant la croissance et l'innovation. Cela permet une approche stratégique à l'échelle de l'entreprise de l'intelligence économique et de l'analyse, du plus simple au plus sophistiqué. Réserver une démonstration. Réserver une démonstration.

Pyramid Analytics est déclarée à Amsterdam et possède un siège régional dans des centres mondiaux d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, New York et Tel Aviv. Notre équipe est disséminée dans le monde entier, car la géographie ne doit pas être un obstacle au talent et aux opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

