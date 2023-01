Biocytogen et Hansoh Pharma annoncent un contrat de licence d'anticorps





Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd (« Biocytogen », SEHK : 02315), une société de biotechnologie de stade clinique qui se consacre à la découverte et au développement d'anticorps en s'appuyant sur ses plateformes exclusives RenMiceTM, et Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (« Hansoh Pharma », SEHK : 3692), un leader pharmaceutique innovant qui se consacre au traitement des maladies majeures telles que le cancer, les maladies infectieuses, les troubles du système nerveux central, les maladies métaboliques et les maladies auto-immunes, ont annoncé aujourd'hui un contrat de collaboration, d'attribution et de licence exclusive sur des anticorps. Biocytogen fournira une licence à Hansoh Pharma pour ses molécules d'anticorps entièrement humaines sélectionnées contre la cible désignée en vue du développement, de la fabrication et de la commercialisation à l'échelle mondiale. Au titre de cet accord, Biocytogen recevra un paiement initial et sera éligible à recevoir des paiements d'étape commerciaux et de développement pouvant atteindre des dizaines de millions de yuans chinois, ainsi que de redevances à un chiffre sur les ventes nettes.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à Hansoh Pharma, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques de Chine. Les anticorps sous licence ont été sélectionnés dans les programmes Project Integrum de Biocytogen et générés à partir de nos souris knockout cibles exclusives à anticorps entièrement humains RenMiceTM. Les anticorps possèdent la plus grande diversité possible pour améliorer le taux de réussite de la découverte d'anticorps », déclare le Dr Yuelei Shen, président et chef de la direction de Biocytogen. « Grâce à la reconnaissance par Hansoh Pharma de nos plateformes RenMiceTM et de Project Integrum, nous pensons que les solides capacités de Hansoh Pharma en matière de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation accéléreront le développement de molécules d'anticorps dérivées de RenMiceTM et apporteront des avantages aux patients dans le monde entier. »

À propos du Project Integrum

Project Integrum est un projet de développement de médicaments à large échelle pour plus de 1 000 cibles potentielles de médicaments qui utilise des souris knockout cibles RenMiceTM (RenMabTM, RenLite® et RenNano®). À la différence de la stratégie de développement de médicaments basée sur le mécanisme d'action traditionnel, Project Integrum utilise des méthodes de criblage de l'efficacité des médicaments in vivo à grande échelle pour découvrir des médicaments innovants avec une excellente sécurité et efficacité. Jusqu'à présent, nous avons terminé la fabrication de knockouts RenMiceTM pour plus de 1 000 cibles. De plus, nous avons développé divers actifs d'anticorps précliniques, dont 10 anticorps bispécifiques entièrement humains, plus de 20 ADC bispécifiques, plus de 10 anticorps imitant les TCR, plus de 30 anticorps monoclonaux contre de nouvelles cibles et plus de 600 hits d'anticorps. Les molécules d'anticorps générées par Project Integrum ont une spécificité élevée, une affinité élevée et un bon potentiel médicamenteux, ce qui a incité de nombreuses sociétés biopharmaceutiques de premier plan à demander une licence ou à conclure un contrat de codéveloppement de médicaments avec nous, notamment Merck KGaA, ADC Therapeutics, Remgen, NJCTTQ, etc.

À propos de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. est une société mondiale de biotechnologie qui stimule la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. À l'aide de ses plateformes exclusives de souris RenMabTM/RenLite®/RenNano® pour le développement d'anticorps monoclonaux, bispécifiques/multispécifiques et nanocorps entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de criblage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa solide expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des anticorps pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Projet Integrum. Ce projet a débouché sur 28 accords de codéveloppement médicamenteux et 16 accords de licence RenMiceTM avec des entreprises du monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales. Le portefeuille de Biocytogen comprend 12 produits principaux, parmi lesquels deux sont en Phase II d'essais cliniques multirégionaux, et deux autres en Phase I. Basé à Pékin, Biocytogen possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne). Pour plus d'informations, veuillez visiter http://en.biocytogen.com.cn.

