Cirium dévoile le classement 2022 de la ponctualité des principales compagnies aériennes et des principaux aéroports

Azul Airlines a été désigné comme le leader mondial de la ponctualité des compagnies aériennes en 2022 par Cirium, le chef de file mondial de l'analyse du secteur de l'aviation. Le Cirium 2022 On-Time Performance Review est la référence mondiale pour les performances des compagnies aériennes et des aéroports et il sera publié plus tard cette semaine, avec des résultats pour toutes les catégories de compagnies aériennes, plus de détails et d'analyses.

L'année écoulée a vu un environnement opérationnel difficile à travers le monde, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, avec plusieurs compagnies aériennes et aéroports confrontés à des retards, des perturbations et des problèmes de ressources. D'autres continuent de sortir des restrictions liées à la COVID-19, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Malgré ce climat, de nombreuses compagnies aériennes et aéroports dans le monde ont fait preuve d'excellence.

Pour la deuxième année consécutive, Delta Air Lines a reçu le Cirium Platinum Award pour son excellence opérationnelle mondiale. Ce prix tient compte d'un certain nombre de facteurs, notamment la ponctualité, la complexité opérationnelle et la capacité d'une compagnie aérienne à limiter l'impact des perturbations sur ses passagers.

Au côté du prix Cirium Platinum de Delta, Azul était le leader mondial au niveau de la ponctualité. Les gagnants régionaux étaient Delta Air Lines en Amérique du Nord, Thai AirAsia pour l'Asie-Pacifique, Oman Air pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Azul en Amérique latine et Iberia en Europe. Starflyer était le premier opérateur low-cost et l'aéroport de Haneda était l'aéroport le plus performant au monde. Des résultats plus détaillés sont disponibles ci-dessous et seront également consultables sur www.cirium.com, le rapport complet devant être publié plus tard cette semaine.

Un vol ponctuel est défini comme un vol qui arrive dans les 15 minutes suivant l'arrivée prévue à la porte. Pour un aéroport, il est défini comme le départ dans les 15 minutes de son départ prévu.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium : « Félicitations à Delta Air Lines pour ses excellentes performances dans le 2022 On-Time Performance Review de Cirium, qui a permis à ses passagers d'arriver à destination de manière ponctuelle, alors que le secteur s'est relancé en 2022. La reprise si rapide des opérations après un ralentissement forcé n'est une tâche facile, et les compagnies aériennes et les aéroports les mieux classés dans le 2022 On-Time Performance Review de Cirium méritent une telle reconnaissance pour leur performance bien orchestrée ».

En 2022, les compagnies aériennes ont peiné à anticiper la reprise soudaine de la demande. Elles avaient été déçues à plusieurs reprises au cours de la pandémie : alors que la demande semblait augmenter, elle finissait par inverser sa trajectoire face aux nouveaux variants de la Covid. Lorsque la reprise est finalement intervenue l'année dernière, l'industrie (compagnies aériennes, aéroports, prestataires de navigation aérienne et autres parties prenantes) a dû faire face à un manque de personnel et une capacité insuffisante. Les retards et les annulations sont devenus problématiques. Avec le temps, cependant, les opérations se sont considérablement améliorées à mesure que l'industrie a recruté des travailleurs et ajusté sa capacité. 2023 semble être une année très prometteuse pour l'industrie de l'aviation.

Cirium se réjouit à la perspective de renforcer sa position de leader mondial du suivi de la ponctualité de l'aviation, alors que le secteur s'adapte aux normes postpandémiques. Les données de l'entreprise sont conçues pour fournir aux acteurs sectoriels une perspective neutre et tierce, basée sur l'ensemble le plus large et le plus détaillé de données collectées et conservées à partir de plus de 600 sources d'informations de vol en temps réel, notamment des compagnies aériennes elles-mêmes, des aéroports, des systèmes de distribution mondiaux, des données de position, des autorités de l'aviation civile, des prestataires de services de navigation aérienne, des partenariats de données propriétaires et de l'Internet. Les données de ponctualité de Cirium sont étayées par un comité de conseillers totalement indépendant, composé d'experts ayant une vision impartiale du secteur de l'aviation. La supervision du comité garantit l'exactitude et la représentation correcte de toutes les informations que l'entreprise présente.

Les leaders mondiaux des compagnies aériennes étaient :

Compagnie aérienne Classement pour la ponctualité Arrivées ponctuelles Total de vols (AD) Azul 1 88,93% 279 722 (NH) ANA 2 88,61% 162 370 (JL) JAL 3 88,00% 165 981 (LA) LATAM Airlines 4 86,31% 451 651 (DL) Delta Air Lines 5 83,63% 1 004 684 (AV) SA AVIANCA 6 83,48% 144 525 (EK) Emirates 7 81,30% 137 589 (UA) United Airlines 8 80,46% 789 200 (QR) Qatar Airways 9 78,32% 152 377 (AA) American Airlines 10 78,29% 1 076 100

Les aéroports mondiaux les plus performants de 2022 étaient :

Aéroport Classement pour la ponctualité Départs ponctuels Total de vols (HND) Haneda Airport 1 90,33% 373 264 (BLR) Kempegowda International Airport 2 84,08% 201 897 (SLC) Salt Lake City International Airport 3 83,87% 226 545 (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport 4 82,62% 271 963 (PHL) Philadelphia International Airport 5 82,54% 233 777 (MSP) Minneapolis-St. Paul International Airport 6 81,95% 276 346 (DEL) Indira Gandhi International Airport 7 81,84% 411 205 (SEA) Seattle-Tacoma International Airport 8 81,04% 383 250 (BOG) El Dorado International Airport 9 80,72% 273 721 (CLT) Charlotte Douglas International Airport 10 80,68% 457 871

En Amérique du Nord, les dix compagnies aériennes les plus performantes étaient :

Compagnie aérienne Classement pour la ponctualité Arrivées ponctuelles Total de vols (DL) Delta Air Lines 1 83,63% 1 004 684 (UA) United Airlines 2 80,46% 789 200 (AS) Alaska Airlines 3 80,36% 243 072 (AA) American Airlines 4 78,29% 1 076 100 (WN) Southwest Airlines 5 74,06% 1 336 888 (F9) Frontier Airlines 6 68,32% 170 047 (B6) JetBlue Airways 7 66,35% 343 673 (G4) Allegiant Air 8 65,93% 117 469 (WS) WestJet 9 59,10% 94 663 (AC) Air Canada 10 54,51% 150 602

En Europe, les compagnies aériennes les plus performantes étaient :

Compagnie aérienne Classement pour la ponctualité Arrivées ponctuelles Total de vols (IB) Iberia 1 85,87% 91 154 (UX) Air Europa 2 84,10% 48 163 (I2) Iberia Express 3 83,80% 35 665 (VY) Vueling 4 82,04% 197 546 (OS) Austrian 5 82,00% 95 708 (DY) Norwegian Air Shuttle 6 81,29% 71 561 (AZ) ITA Airways 7 80,29% 91 841 (D8) Norwegian Air International 8 79,03% 41 215 (AY) Finnair 9 75,16% 45 727 (LO) LOT - Polish Airlines 10 75,08% 85 902

En Amérique latine, les résultats ont été les suivants :

Compagnie aérienne Classement pour la ponctualité Arrivées ponctuelles Total de vols (AD) Azul 1 88,93% 279 722 (H2) Sky Airline 2 88,74% 27 161 (CM) Copa Airlines 3 88,02% 104 083 (LA) LATAM Airlines 4 86,31% 451 651 (AV) SA AVIANCA 5 83,48% 144 525 (AR) Aerolineas Argentinas 6 82,02% 94 982 (AM) Aeromexico 7 75,83% 113 814 (Y4) Volaris 8 71,61% 187 502

Classement pour l'Asie-Pacifique :

Compagnie aérienne Classement pour la ponctualité Arrivées ponctuelles Total de vols (FD) Thai AirAsia 1 91,56% 66 043 (NH) ANA 2 88,61% 162 370 (JL) JAL 3 88,00% 165 981 (HO) Juneyao Airlines 4 86,65% 88 115 (6E) IndiGo 5 84,11% 561 864 (I5) AirAsia India 6 83,70% 60 882 (NZ) Air New Zealand 7 81,29% 156 591 (MH) Malaysia Airlines 8 80,99% 95 962 (UK) Vistara 9 80,98% 87 901 (MM) Peach Aviation 10 79,81% 56 176

Au Moyen-Orient et en Afrique, les compagnies aériennes les plus ponctuelles étaient :

Compagnie aérienne Classement pour la ponctualité Arrivées ponctuelles Total de vols (WY) Oman Air 1 91,38% 29 631 (RJ) Royal Jordanian 2 86,76% 28 887 (KU) Kuwait Airways 3 81,64% 25 982 (EK) Emirates 4 81,30% 137 589 (QR) Qatar Airways 5 78,32% 152 377 (ET) Ethiopian Airlines 6 77,30% 102 571 (ME) Middle East Airlines 7 75,91% 20 654 (AT) Royal Air Maroc 8 72,01% 45 062 (LY) EL AL 9 69,80% 23 274 (SV) Saudia 10 69,75% 172 797

Les opérateurs low-cost les plus performants étaient :

Compagnie aérienne Classement pour la ponctualité Arrivées ponctuelles Total de vols (7G) StarFlyer 1 95,23% 21 894 (6J) Solaseed Air 2 94,53% 27 486 (FD) Thai AirAsia 3 91,56% 66 043 (AD) Azul 4 88,93% 279 722 (H2) Sky Airline 5 88,74% 27 161 (HD) Air Do 6 88,34% 22 187 (6E) IndiGo 7 84,11% 561 864 (I2) Iberia Express 8 83,80% 35 665 (I5) AirAsia India 9 83,70% 60 882 (VY) Vueling 10 82,04% 197 546

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire avancer le monde. L'entreprise fournit des informations basées sur des décennies d'expérience dans le secteur, qui permettent aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions logiques et éclairées façonnant l'avenir des voyages, qui augmentent les revenus et améliorent l'expérience clients. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision fondés sur l'information auprès des professionnels et des entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées sur les bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

Suivez l'actualité de Cirium sur LinkedIn et Twitter, ou rendez-vous sur cirium.com.

