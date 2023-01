RateGain conclut un accord en vue de l'acquisition d'Adara et de la création de la plateforme de données et d'intention de voyage la plus complète au monde





Cette acquisition permettra aux entreprises d'accéder aux données les plus complètes sur les intentions de voyage, les prix et les stocks afin d'obtenir un meilleur retour sur investissement

SAN FRANCISCO et NEW DELHI, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le voyage et l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord définitif pour acquérir Adara Inc. (Adara) par le biais d'un contrat d'achat d'actifs. Le leader mondial des renseignements prédictifs sur le consommateur, basé dans la Silicon Valley, améliorera ses offres DaaS (Data as a Service) et Martech alimentées par l'IA pour créer la plateforme de données et d'intention de voyage la plus complète au monde alimentée par l'IA.

Les canaux numériques jouant un rôle important dans les décisions de voyage, il est essentiel que les spécialistes du marketing et les équipes commerciales étudient les moyens de capter les intentions avec précision et de cibler le bon public afin d'accroître le retour sur investissement de leurs actions de marketing.

Fondé en 2009 par Charles Mi à San Francisco, Adara est aujourd'hui un partenaire de confiance en matière de collecte et de gestion des données. Il aide les grandes entreprises du secteur du voyage et de l'hôtellerie à s'imposer dans une économie numérique en pleine évolution, en leur fournissant une intelligence prédictive pour un engagement optimal des consommateurs.

Leader mondial des données autorisées et de la collecte éthique de données, Adara utilise l'intelligence artificielle pour combiner la puissance des consortiums mondiaux de données avec plus de 24 milliards d'éléments de données à travers 130 pays alimentant le marketing numérique, le marketing programmatique, la mesure des campagnes, et la gestion de la relation client et leur fidélisation. Il aide ses clients à créer de meilleures connexions pour susciter plus d'engagement et de rentabilité chez les consommateurs.

Commentant cette acquisition, Bhanu Chopra, président et fondateur de RateGain, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Adara au sein de la famille RateGain. Le principal différentiateur d'Adara est son accès à des données autorisées sur les intentions de voyage provenant des plus grands acteurs mondiaux du voyage et de l'hôtellerie ainsi que des organisations de marketing de destination. De plus, la société se fie moins aux méthodes traditionnelles de suivi des intentions des consommateurs. L'importance qu'elle accorde à l'innovation et à l'excellence client me fait dire, qu'ensemble, nous aiderons le secteur en fournissant des informations fiables de bout en bout sur l'intention et la tarification en temps réel, ce qui simplifiera l'identification des clients, leur acquisition et leur fidélisation. »

Charles Mi, fondateur et directeur général d'Adara, a déclaré à propos de cette acquisition : « Nous sommes ravis de faire partie de la famille RateGain. La vision de Bhanu de construire une plateforme de bout en bout qui peut aider les organisations à maximiser leurs revenus, s'aligne sur les valeurs d'Adara. La réunion de RateGain et d'Adara permettra de créer une proposition de valeur unique dont le secteur a besoin, alors que de plus en plus de voyageurs adoptent les canaux numériques pour rechercher, planifier et réserver des voyages. Je suis enthousiaste quant à ce que l'avenir nous réserve et je suis impatient de faire évoluer l'histoire d'Adara vers de nouveaux sommets avec RateGain. »

Le secteur a aujourd'hui besoin d'une plateforme comme celle-ci pour s'adapter à l'évolution des attentes des clients

Aujourd'hui, attirer de nouveaux clients devient plus coûteux, car les supports publicitaires traditionnels et numériques sont devenus hyperconcurrentiels pour capter l'acheteur, alors que les voyageurs se tournent de plus en plus vers les canaux numériques pour l'inspiration, la recherche, la réservation et l'engagement.

Avec l'augmentation des coûts et le besoin de vivre des expériences plus uniques, les voyageurs cherchent à essayer différentes marques qui peuvent leur apporter plus de valeur grâce à des expériences et des offres personnalisées, mais les marques ont aujourd'hui une visibilité limitée sur leurs préférences.

L'acquisition renforcera et consolidera également la position de RateGain à travers les équipes commerciales des principales chaînes hôtelières, compagnies aériennes et sociétés de location de voitures qui travaillent à la fois avec Adara et RateGain, et donnera accès à un segment de niche de plus de 50 organisations de marketing de destination aux États-Unis.

Ensemble, Adara et RateGain créeront la plateforme d'intention de voyage la plus complète, qui traite plus de 200 milliards de mises à jour ARI, gère près de 30 milliards de points de données et travaille avec plus de 700 partenaires dans plus de 100 pays, offrant ainsi au secteur une source unique pour comprendre l'intention de voyage, la cibler et la convertir.

À propos de RateGain

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 2 800 clients et plus de 700 partenaires dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de leurs revenus par l'acquisition, la fidélisation et l'expansion de leur part de marché.

RateGain est aujourd'hui l'un des plus grands processeurs mondiaux de transactions électroniques, de tarifs et de données sur les intentions de voyage. Il aide les équipes de gestion des revenus, de distribution et de marketing des hôtels, des compagnies aériennes, des sociétés de méta-recherche, des fournisseurs de forfaits, des loueurs de voitures, des sociétés de gestion de voyages, des croisières et des ferries à obtenir de meilleurs résultats pour leur activité.

Fondée en 2004 et basée en Inde, la société RateGain et ses plus de 600 employés à travers le monde travaillent aujourd'hui avec les 23 premières chaînes hôtelières sur 30, les 25 premières agences de voyages en ligne sur 30 et tous les principaux loueurs de voitures, y compris 8 entreprises du classement Global Fortune 500, pour débloquer de nouveaux revenus chaque jour. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.rategain.com

À propos d'Adara

Adara, une société RateGain, est l'une des plus grandes plateformes d'échange de données au monde, donnant accès à des données clients collectées de manière éthique. Avec plus de 270 partenaires internationaux qui fournissent des données agrégées en temps réel sur les voyageurs, nous proposons des informations exploitables et une intelligence prédictive pour améliorer le retour sur investissement du marketing. Adara, qui s'appuie sur la coopérative de données de voyage la plus riche au monde, aide les marques à s'imposer dans une économie numérique en évolution rapide, avec 4 milliards de recherches et plus de 23 milliards d'éléments de données dans plus de 100 pays.

