CCTV+ : Le président du China Media Group adresse ses voeux du Nouvel An à un public étranger

BEIJING, le 2 janv. 2023 /CNW/ - Le président du China Media Group (CMG), Shen Haixiong, a adressé ses voeux du Nouvel An à un public du monde entier alors que l'année 2023 commence.

Dans son allocution, M. Shen a souligné que le Parti communiste de Chine avait tenu avec succès son 20e Congrès national en 2022, définissant les tâches à accomplir et la voie à suivre pour faire progresser le renouveau de la nation chinoise.

Il a déclaré que China Media Group avait été acteur, témoin et narrateur de la nouvelle ère.

« China Media Group a fait un excellent travail en présentant au monde entier le grand et magnifique congrès », a-t-il déclaré.

M. Shen a également souligné les efforts novateurs de CMG visant à intégrer les arts et la technologie afin d'offrir des produits de qualité.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a félicité CMG pour l'ampleur et le succès sans précédent de sa couverture des Jeux. Les programmes produits par CMG, tels que « La Chine dans les classiques » et « La Chine dans la poésie et la peinture », ne sont pas seulement une interprétation artistique de la pérennité de la civilisation chinoise, mais aussi une quête permanente qui contribue à la diversité des civilisations humaines, a-t-il ajouté.

CMG a organisé un certain nombre de spectacles, comme le Gala traditionnel de la Fête du Printemps, le Gala de la Fête de la Mi-Automne et le Gala du Nouvel An afin de célébrer des occasions spéciales.

M. Shen a également déclaré que CMG avait aussi servi de plateforme pour combler les écarts avec des programmes et des forums de médias.

Comme le président Xi Jinping l'a souligné à maintes reprises, la Chine demeure résolument du bon côté de l'histoire et du progrès humain. CMG s'est efforcé de mettre en valeur la sagesse et les solutions chinoises en améliorant son réseau mondial de collecte d'actualités et en s'efforçant d'affiner sa capacité à couvrir l'actualité brûlante dans le monde, a-t-il déclaré.

« Nous diffusons désormais nos programmes en 68 langues, contre 44 auparavant, et couvrons 233 pays et régions. Dans nos reportages sur le conflit russo-ukrainien et la pandémie de COVID-19, nous avons abandonné nos préjugés, respecté la vérité et présenté la position et les solutions chinoises objectives et impartiales à la communauté internationale » a-t-il déclaré.

M. Shen souligne que l'année à venir marque également le 10e anniversaire de la proposition de l'Initiative « la Ceinture et la Route ». CMG continuera à améliorer la coopération médiatique, à faire progresser les échanges et à assumer sa mission en tant qu'organisation de médias responsable.

Le président de CMG a conclu son allocution en souhaitant à tous et à toutes une bonne année pleine de santé, de paix et de bonheur.

Link : https://www.youtube.com/watch?v=_yiZRDVJdRQ

