CCTV+ : La Chine d'aujourd'hui déborde de vigueur, de vitalité et de résilience : Xi

PÉKIN, 2 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping a déclaré samedi que la Chine d'aujourd'hui est un pays plein de vigueur, de vitalité et de résilience, avec des rêves qui se réalisent grâce aux efforts persistants d'une génération après l'autre.

M. Xi a fait ces remarques alors qu'il prononçait un discours pour présenter ses meilleurs voeux aux 1,4 milliard de Chinois à l'occasion du Nouvel An.

« La Chine d'aujourd'hui est un pays où les rêves deviennent réalité. Les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin se sont achevés sur un succès retentissant. Les athlètes chinois de sports d'hiver ont tout donné et ont obtenu des résultats extraordinaires. Shenzhou-13, Shenzhou-14 et Shenzhou-15 se sont élevés dans les cieux. La station spatiale chinoise a été achevée et notre 'maison dans l'espace' erre dans le ciel bleu profond. Les forces armées du peuple ont célébré leur 95e anniversaire et tous les membres des services marchent avec confiance sur la grande voie de la construction d'une armée forte. Le troisième porte-avions chinois, le Fujian, a été lancé. Le C919, le premier grand avion de passagers chinois, a été livré. La centrale hydroélectrique de Baihetan est entrée en pleine activité... Aucune de ces réalisations n'aurait été possible sans la sueur et le labeur d'un peuple chinois nombreux. Des étincelles de talent se rassemblent, et elles font la force de la Chine », a-t-il déclaré.

« La Chine d'aujourd'hui est un pays qui déborde de vigueur et de vitalité. Plusieurs zones pilotes de libre-échange et le port de libre-échange de Hainan sont en plein essor, les innovations jaillissent dans les zones côtières, le développement s'accélère dans les régions du centre et de l'ouest, la dynamique de revitalisation se développe dans le nord-est, et les régions frontalières connaissent un développement et une prospérité accrus. L'économie chinoise bénéficie d'une forte résilience, d'un énorme potentiel et d'une grande vitalité. Les fondamentaux qui soutiennent sa croissance à long terme sont restés solides. Tant que nous resterons confiants et que nous chercherons à progresser tout en maintenant la stabilité, nous réaliserons les objectifs que nous nous sommes fixés. Lors de ma visite à Hong Kong au début de l'année, j'ai été profondément heureux de constater que Hong Kong a rétabli l'ordre et est prêt à prospérer à nouveau. Avec une mise en oeuvre déterminée de l'initiative 'Un pays, deux systèmes', Hong Kong et Macao bénéficieront certainement d'une prospérité et d'une stabilité à long terme », a-t-il déclaré.

« La Chine d'aujourd'hui est un pays qui reste fidèle à son caractère national. Au cours de l'année 2022, nous avons été confrontés à diverses catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre, des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt, et nous avons connu quelques accidents du travail. Au milieu de ces scènes déconcertantes et déchirantes, de nombreuses histoires touchantes de personnes se serrant les coudes face à l'adversité, voire sacrifiant leur vie pour aider d'autres personnes en détresse, ont vu le jour. Ces actes héroïques resteront à jamais gravés dans nos mémoires. À chaque tournant de l'année, nous pensons toujours au grand caractère de résilience que la nation chinoise a porté à travers les millénaires. Cela nous donne encore plus de confiance alors que nous poursuivons notre chemin », a-t-il déclaré.

« La Chine d'aujourd'hui est un pays étroitement lié au monde. Au cours de l'année écoulée, j'ai accueilli un grand nombre d'amis, anciens et nouveaux, à Pékin ; j'ai également voyagé à l'étranger pour communiquer les propositions de la Chine au monde. Des changements inédits depuis un siècle se déroulent à un rythme plus rapide, et le monde n'est pas encore un endroit tranquille. Nous chérissons la paix et le développement et apprécions nos amis et partenaires comme nous l'avons toujours fait. Nous nous tenons fermement du bon côté de l'histoire et du côté du progrès de la civilisation humaine. Nous travaillons dur pour apporter la sagesse et les solutions de la Chine à la cause de la paix et du développement pour toute l'humanité », a-t-il déclaré.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=UVo0FrBjJHM

