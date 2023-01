Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de la République d'Haïti





OTTAWA, ON, le 1er janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la République d'Haïti :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Haïtiens et à la communauté haïtienne au Canada et à travers le monde pour souligner le Jour de l'indépendance de la République d'Haïti.

« Depuis 1804, le 1er janvier de chaque année, les Haïtiens et les personnes d'ascendance africaine commémorent la déclaration d'indépendance d'Haïti. La révolution haïtienne, qui a duré 15 ans, a fait d'Haïti la deuxième nation indépendante des Amériques, la première nation indépendante de l'Amérique latine ainsi que le premier pays de l'hémisphère occidental où les personnes venant des communautés noires ont réussi à vaincre l'esclavage.

« Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1954, le Canada et Haïti ont maintenu des liens étroits grâce à leur proximité géographique, à leur langue officielle commune et à la présence constante d'organisations canadiennes dans le pays qui soutiennent le développement de ce dernier. Le Canada et Haïti sont de proches partenaires au sein d'organisations telles que la Francophonie et les Nations Unies, où nous travaillons ensemble pour relever des défis mondiaux et bâtir un avenir meilleur pour les gens.

« Aujourd'hui, nous devons également reconnaître la situation sécuritaire et humanitaire précaire qui prévaut en Haïti. Face à l'adversité, les Haïtiens démontrent la force extraordinaire de leur peuple, et le Canada est là pour les épauler. Au cours des derniers mois en particulier, le Canada a réagi face à cette situation déplorable, notamment en augmentant l'envoi d'aide humanitaire, en coordonnant la livraison d'équipement de sécurité essentiel acheté par le gouvernement haïtien pour rétablir la sécurité et la stabilité et en imposant de lourdes sanctions aux responsables des perturbations.

« En tant que partenaire indéfectible d'Haïti, le Canada restera solidaire du peuple haïtien dans sa quête d'un avenir meilleur. Nous poursuivrons notre collaboration avec la communauté internationale pour préconiser une solution dirigée par les Haïtiens et soutenir les institutions haïtiennes afin de rétablir la stabilité dans le pays.

« Le Canada compte plus de 165 000 citoyens d'origine haïtienne. Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à célébrer les nombreuses contributions que la communauté canado-haïtienne apporte au dynamisme et à la prospérité de notre pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de la République d'Haïti.

« Bòn Ane! e Bòn Fèt endepandans! »

