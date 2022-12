Avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel d'écorce amandes - 55% cacao noir de marque Olivia & Leo Gourmandises en raison de la présence non déclarée de lait

Résumé · Marque(s) : Olivia & Leo Gourmandises· Produit : écorce amandes - 55% cacao noir· Problème : Aliments - Allergène - Lait· Catégorie : Bonbons, confiseries, collations et édulcorants· Ce qu'il faut faire : Ne consommez pas des produits visés...

CORPORATION EXPLORATION ÎLEDOR (« Îledor » ou la « Société ») (NEX: ILE.H) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») pour l'acquisition de l'ensemble des actions et titres en...