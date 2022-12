Mary Kay Inc. présente les prix obtenus, les jalons franchis et les accomplissements réalisés durant l'année 2022





Préparez-vous pour un feu d'artifice en rose: Mary Kay Inc. fête ses accomplissements annuels. Tout au long de 2022, l'emblématique société mondiale d'entrepreneuriat a fait progresser ses innovations dans le domaine de la dermatologie, a poursuivi ses efforts en matière de durabilité et d'impact social et a remporté des prix prestigieux pour son activité et son leadership. C'est une question de beauté ? et la preuve que la marque âgée de près de 60 ans pérennise sa position de leader au service des femmes du monde entier.

Voici quelques accomplissements sélectionnés tout au long de 2022. Cliquez ici pour la liste complète.

PHILOSOPHIE ET ÉCOSYSTÈME: EXCELLENCE COMMERCIALE

A Great Place to Work

Resume.io a publié une liste des entreprises que les employés ne veulent pas quitter, dans laquelle Mary Kay se classe à la 8e place. Parmi les autres entreprises figurent: Virgin Atlantic, Merck & Co., et Thomson Reuters.

Mary Kay a reçu de Kincentric quatre prix d'employeur de premeir plan en Europe et en Malaisie.

Mary Kay a été nommée un des meilleurs employeurs de taille moyenne d'Amérique en 2022 par Forbes .

. Deloitte a nommé Mary Kay une des sociétés américaines les mieux gérées en 2022.

Mary Kay Chine a été nommée "Meilleur employeur de l'année" par Yidian Zixun.

Mary Kay Chine a reçu les "Prix d'excellence en innovation commerciale en Chine de 2021 à 2022" lors de la 9 e China Business Innovation Conference pour le Mary Kay Beauty Consultant en tant que modèle contemporain d'opportunités de revenus flexibles.

China Business Innovation Conference pour le Mary Kay Beauty Consultant en tant que modèle contemporain d'opportunités de revenus flexibles. Mary Kay Chine a été reconnue "Meilleur employeur de plateforme de développement de carrière" par le China Business Journal.

Mary Kay Chine figure comme un cas de pratique DEI dans le guide "Promouvoir la DEI, guide des meilleures pratiques 2022" élaboré par Page Group en collaboration avec sHero.

Mary Kay Chine a reçu le prix "Meilleur employeur pour les femmes" de sHero.

Mary Kay Pologne a été nommée parmi les "Meilleurs employeurs de 2022" de Pologne par le Financial Magazine .

. Mary Kay République tchèque / Slovaquie a reçu la désignation de "Meilleur employeur" par le Kincentric Best Employers Program.

Mary Kay Bélarus a reçu le "Prix de la meilleure société de produits cosmétiques en vente directe" à la cérémonie nationale annuelle des prix "Number One" en Bélarus.

Mary Kay Espagne a reçu la désignation de "Meilleur employeur" par le Kincentric Best Employers Program.

Mary Kay Europe a reçu la désignation de "Meilleur employeur" par le Kincentric Best Employers Program.

Mary Kay Malaisie a reçu la désignation de "Meilleur employeur" par le Kincentric Best Employers Program.

Efficacité organisationnelle

Deborah Gibbins, chef de l'exploitation, a élargi sa fonction au niveau des opérations dans l'optique de soutenir la stratégie numérique de la société pour devenir une activité davantage axée sur la technologie, avec toute l'équipe TI désormais sous sa direction.

Nathan Moore a été nommé au poste récemment créé de président des ventes et du marketing mondial, et supervise tous les marchés de Mary Kay à l'échelle mondiale en soutien aux consultants beauté indépendants de Mary Kay.

Chaun Harper devient chef de la chaîne d'approvisionnement avec des responsabilités accrues en matière d'approvisionnement et de fabrication sous contrat.

Dr Lucy Gildea devient chef de l'innovation, des produits et des activités scientifiques. Ses responsabilités supplémentaires incluent le développement de nouveaux produits, la stratégie et la planification du portefeuille de produits, le développement et la commercialisation des process (PrD&C), l'ingénierie de conditionnement (PE), et la conformité R&D.

Un leadership reconnu

La science au service de la beauté

Six récipiendaires du monde entier ont reçu des subventions créées pour soutenir les jeunes femmes dans les domaines STEAM et les encourager à poursuivre leurs passions et leurs activités professionnelles.

Mary Kay, en partenariat avec la Society for Investigative Dermatology, a remis quatre subventions de recherche sur la santé et les maladies cutanées à des chercheuses.

Mary Kay a reçu le prix Gold Stevie dans la catégorie "COVID: produit le plus utile", pour son désinfectant pour les mains à l'occasion des 20e Annual American Business Awards.

Innovation numérique

L'appli Mary Kay® est arrivée finaliste dans la catégorie Innovation technologique de la Direct Selling Association.

Le Mary Kay China RC Store a fait l'objet d'une étude de cas dans le cadre de la recherche "Bridging the Gender Divide in the Digital Age" menée conjointement par l'Académie des Sciences sociales de Shanghai et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

OBJECTIF ET IMPACT SOCIAL: CATALYSEUR DU CHANGEMENT

Autonomisation et égalité des femmes

Diversité, équité et inclusion (DEI)

Le service juridique de Mary Kay a reçu du Texas General Counsel Forum le prix Magna Stella pour ses efforts en matière de DEI.

Mary Kay Chine a reçu le "Prime Employer for Women Gold Award" et le "Driving DEI China Best Practices Award" lors de la cérémonie de remise des prix 2022 de sHero.

Grâce à son partenariat avec Equal Rights Trust, Mary Kay a contribué à lancer l'Algorithmic Discrimination Initiative, un nouveau programme de recherche et de défense visant à recueillir des preuves sur les modèles de discrimination découlant de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des systèmes de prise de décision algorithmique.

Lors de la réunion annuelle SCC75 de la Society of Cosmetic Chemists (SCC), A'Lelia Bundles, arrière-arrière-petite-fille de Madame C.J. Walker, et Michelle Hines, Ph.D., directrice de la formulation des produits chez Mary Kay, ont présenté les bourses scolaires Madam C.J. Walker pour les étudiants minoritaires sous-représentés qui suivent des études supérieures dans les disciplines STEM liées aux cosmétiques et à l'industrie des soins personnels.

pour les étudiants minoritaires sous-représentés qui suivent des études supérieures dans les disciplines STEM liées aux cosmétiques et à l'industrie des soins personnels. Mary Kay a rejoint l'Accélérateur d'égalité entre les sexes du Pacte mondial de l'ONU dans le prolongement de la consultation sur la stratégie pour l'égalité entre les hommes et les femmes du Pacte mondial des Nations unies de juin 2021 afin d'approfondir la mise en oeuvre des principes d'autonomisation des femmes et de renforcer la contribution de l'entreprise à l'ODD 5.5, qui appelle à la pleine participation des femmes et à l'égalité des chances dans les postes de direction à l'horizon 2030.

Approvisionnement sensible au genre et diversité des fournisseurs

Deborah Gibbins, chef de l'exploitation, a signé l'avant-projet du mémoire d'ONU Femmes sur le plaidoyer en matière d'approvisionnement tenant compte des sexospécificités, intitulé: "Procurement's Strategic Value. Why gender-responsive procurement makes business sense".

Mary Kay a été nommée Champion d'argent 2022 pour la diversité et l'inclusion des fournisseurs pour son engagement en faveur de la diversité et l'inclusion des fournisseurs mondiaux en ce qui concerne le développement des dépenses, des politiques et des procédures inclusives, au côté de Bayer, Eaton Corporation, Goldman Sachs, et Marriott International.

Julia Simon, responsable juridique et responsable de la diversité et de l'inclusion, s'est exprimée lors de l'événement d'ONU Femmes en Europe et en Asie centrale et de KAGIDER sur les conclusions d'une enquête GRP menée par IPSOS en Turquie pour mieux comprendre les obstacles auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures. Simon a invité les secteurs privé et public à adopter des stratégies d'approvisionnement tenant compte des sexospécificités.

Recherche sur le cancer

Mary Kay Ash Foundation SM a annoncé une subvention de 1 million de dollars accordée à dix chercheurs menant des recherches révolutionnaires sur les cancers touchant les femmes des plus grands instituts de recherche et universités du pays.

a annoncé une subvention de 1 million de dollars accordée à dix chercheurs menant des recherches révolutionnaires sur les cancers touchant les femmes des plus grands instituts de recherche et universités du pays. Dr Lucy Gildea, chef de l'innovation, produits et sciences, a accepté Cancer Support Community North Texas Thrive Award au nom de la Mary Kay Ash Foundation.

Mary Kay Ash Foundation, en collaboration avec le Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center du UT Southwestern Medical Center à Dallas, a annoncé un autre récipiendaire de la bourse de recherche postdoctorale internationale sur le cancer, Maria del Rosario Chica Parrado, une étudiante biologiste postdoctorale de Málaga, en Espagne.

Violences sexistes et violences domestiques

Mary Kay a été reconnue dans le livre blanc "Addressing Conflict-Related Sexual Violence: Private Sector Opportunities for Engagement", publié lors de l'AGNU 77 par le Réseau des Nations unies contre la violence sexuelle dans les conflits, un groupe de 21 entités onusiennes qui s'emploient à prévenir les violences sexuelles liées aux conflits et à y répondre, et par l'organisation Committed to Good.

Lors de la Commission de la condition de la femme (CSW66), le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, dans son rapport annuel 2022 sur ses activités de 2021, a reconnu les efforts déployés par la Mary Kay Ash Foundation et Mary Kay pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles, au côté des gouvernements de 15 pays et de neuf comités nationaux d'ONU Femmes.

Mary Kay et la Mary Kay Ash Foundation ont soutenu le Guide GBV pour les programmes de développement de CARE, un outil pratique pour la mise en oeuvre d'interventions GBV de haute qualité dans les domaines d'impact de CARE pour le développement de contextes.

Instituto Mary Kay a été reconnu par l'Associação Brasileira de Venda Direta (ABEVD) pour sa campagne 2021 de sensibilisation à la violence sexiste, "Sinal Vermelho".

Réponse d'urgence

Parallèlement à une déclaration de soutien, Mary Kay a annoncé un don à l'appel de crise humanitaire de la Croix-Rouge en Ukraine.

Mary Kay a reçu le prix des partenaires corporatifs de la Croix-Rouge américaine pour sa réponse d'urgence au conflit en Ukraine.

Mary Kay Ash Foundation a reçu un prix Bronze Stevie pour ses efforts de secours contre la COVID-19 lors de la 20 e édition des American Business Awards.

édition des American Business Awards. Depuis mars 2022, le programme Mary Kay China Charity a alloué 1 049 800 yuans pour fournir du matériel de protection et des fournitures du quotidien à 73 communautés de 15 villes en réponse à l'épidémie de COVID-19.

Impact social mondial et communauté locale

Mary Kay se hisse à la 91e place de l'indice Purpose Power. Il s'agit de la troisième édition de la plus grande étude jamais réalisée pour mesurer les perceptions de l'objectif de la marque, sur la base de plus de 20 500 évaluations individuelles parmi plus de 5 500 consommateurs et employés américains, englobant plus de 200 marques différentes.

DURABILITÉ ET ESG: ENRICHIR LES VIES AUJOURD'HUI POUR UN AVENIR DURABLE

Changement climatique

Mary Kay a participé à un événement organisé par le Secrétariat régional du Triangle de corail sur les récifs coralliens, les pêches et la sécurité alimentaire (CTI-CFF). La discussion intitulée "Women Leaders Protecting the Coral Triangle's Threatened Biodiversity and Endangered Species" a mis en lumière les innovations et les mesures entreprises par les femmes leaders à travers le Triangle de corail dans la protection de la biodiversité marine.

À la Commission de la condition de la femme (CSW66), le Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) a organisé un panel intitulé "Investing in Women Entrepreneurs to Tackle Climate Change".

Le documentaire Forest of Hope suit Doña Angelica, une guerrière écosystémique de 71 ans, et son équipe entièrement féminine, de Mujeres Unidas Para La Conservacion De Laguna Sanchez, une des organisations partenaires de The Nature Conservancy au Mexique. Le film a été officiellement sélectionné pour le North Dakota Environmental Rights Film Festival et le Hot Springs International Women's Film Festival. Le court métrage, produit par Mary Kay en partenariat avec The Nature Conservancy et écrit, réalisé et produit par une équipe entièrement féminine, a été précédemment nommé demi-finaliste dans le festival Films for the Forest.

Gestion de l'eau

Mary Kay a participé à une consultation avec les gouvernements des Pays-Bas et du Tadjikistan pour aider à définir le rôle joué par le secteur privé dans le Programme d'action pour l'eau et la Conférence des Nations unies sur l'eau en 2023.

Mary Kay a participé à un panel intitulé "Making Waves: Women in Water Conservation" en collaboration avec The Nature Conservancy. La conversation virtuelle s'est concentrée sur les dirigeantes du monde entier qui relèvent le défi et mènent des efforts pour restaurer la santé de nos océans.

Transparence et plaidoyer (auto-reporting et mises à jour)

Mary Kay a terminé l'outil d'analyse des inégalités hommes-femmes des Principes d'autonomisation des femmes et a partagé les conclusions avec BSR, une organisation spécialisée dans la responsabilité d'entreprise, sur la façon dont les experts peuvent faire avancer les résultats. Sur la base d'une analyse des politiques et des pratiques de Mary Kay dans différentes fonctions commerciales, le score de Mary Kay se situe dans la catégorie "Achiever". Les prochaines étapes consistent à combler les lacunes qui subsistent dans la mise en oeuvre des Principes d'autonomisation des femmes.

et a partagé les conclusions avec BSR, une organisation spécialisée dans la responsabilité d'entreprise, sur la façon dont les experts peuvent faire avancer les résultats. Sur la base d'une analyse des politiques et des pratiques de Mary Kay dans différentes fonctions commerciales, le score de Mary Kay se situe dans la catégorie "Achiever". Les prochaines étapes consistent à combler les lacunes qui subsistent dans la mise en oeuvre des Principes d'autonomisation des femmes. Mary Kay a présenté des progrès dans l'exécution de ses engagements à l'égard des cinq coalitions d'action pour l'égalité générationnelle. Mary Kay s'est inscrite à ces coalitions d'action lors du Generation Equality Action Forum en juillet 2021.

Mary Kay a présenté sa communication sur le Pacte mondial des Nations unies pour le rapport d'étape, qui examine les catégories de durabilité suivantes: gouvernance, droits humains, travail, environnement et lutte contre la corruption.

