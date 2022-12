GLO Healthcare, une société CapVest, finalise l'acquisition de Calyx, un chef de file mondial de la fourniture de résultats améliorés d'essais cliniques





GLO Healthcare ("GLO"), une plateforme de soins de santé en pleine expansion créée par CapVest Partners LLP ("CapVest"), a, en partenariat avec la direction, finalisé l'acquisition de Calyx, un fournisseur leader de logiciels essentiels à la mission et de services technologiques destinés au marché à forte croissance de la recherche clinique.

Les clauses de la transaction ne sont pas divulguées.

Basé aux États-Unis et au Royaume-Uni, Calyx emploie plus de 1 900 professionnels dans sept bureaux dans six pays, fournissant des services 24/7 à la plupart des principales sociétés biopharmaceutiques au monde. L'entreprise est structurée autour de trois domaines de spécialisation englobant l'imagerie médicale, la technologie de réponse interactive et les technologies d'entreprise (système de gestion des essais cliniques, logiciel de gestion des informations réglementaires et logiciel de saisie de données électroniques).

Le service leader du marché de Calyx, ses connaissances scientifiques, son expertise et son offre technologique accélèrent la fourniture de traitements vitaux à des millions de patients du monde entier en améliorant les résultats cliniques. Parmi ses clients figurent les 20 principales sociétés pharmaceutiques au monde et, à ce jour, Calyx a soutenu plus de 60 000 essais dans toutes les phases cliniques. Récemment, Calyx a engagé d'importants investissement pour développer sa prochaine génération de produits nuagiques, en renforçant sensiblement sa proposition de valeur et ses niveaux de service.

Sous la direction de CapVest, GLO Healthcare se spécialise dans le développement et la fourniture de tests diagnostiques de qualité supérieure et de thérapies novatrices pour tous les cancers majeurs, et d'autres maladies mortelles.

CapVest est une société internationale de placements gérant 7,5 milliards EUR d'actifs. En tant qu'investisseur actif et patient, CapVest jouit d'une solide renommée en travaillant en étroite collaboration avec la direction pour transformer la taille, l'échelle et les perspectives de ses sociétés de portefeuille. CapVest présente un bilan éprouvé dans la création d'entreprises à haute performance et leader du marché grâce à d'importants investissements dans les talents, les technologies, l'innovation, les capacités et une croissance organique et axée sur les acquisitions.

Kate Briant, associée chez CapVest: "L'acquisition de Calyx représente une opportunité très attrayante de combiner la vaste expérience et la solidité financière de CapVest, à l'offre unique de technologie, d'expertise et de service de Calyx. Nous avons des plans prometteurs pour accélérer la croissance et le développement de la société afin de positionner fermement Calyx en tant que leader mondial des services e-cliniques. Nous nous réjouissons à la perspective de démarrer notre collaboration avec la direction et les équipes de Calyx en 2023. Nous nous appuierons sur nos succès passés et les accompagnerons pour optimiser la profondeur, la portée et la qualité des services aux clients, dans l'optique de fournir des traitements vitaux aux patients."

Fin

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 décembre 2022 à 08:15 et diffusé par :