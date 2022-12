Antier Solutions : Offrir des services de tenue de marché pour les cryptomonnaies afin de renforcer les échanges avec une liquidité élevée





NOTTINGHAM, Angleterre, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La liquidité est l'élément vital de tout échange de cryptomonnaies, qu'il soit centralisé ou décentralisé. Une plateforme d'échange renforcée avec une liquidité élevée peut non seulement remplir les ordres d'achat et de vente rapidement, mais aussi tirer profit du privilège d'obtenir plus d'utilisateurs sur sa plateforme.

Antier Solutions, l'une des principales sociétés de « market making crypto », donne aux échanges crypto les moyens d'atteindre une liquidité élevée, grâce à ses services de market making crypto de bout en bout . Leurs experts en finance et en blockchain suivent une approche méthodique pour créer de puissants bots de « market making crypto » pour les échanges crypto centralisés et décentralisés afin de faciliter les carnets d'ordres robustes, les spreads cohérents et l'accès sans effort aux ordres bid-ask de tiers sur les échanges à distance populaires.

Les algorithmes personnalisés d'Antier, conçus pour les entreprises, ont reçu la confiance de nombreux projets de premier plan. Ils déploient des mécanismes propriétaires de tenue de marché hautement évolutifs dans le but de faciliter des marchés financiers plus équitables et plus efficaces.

Les caractéristiques suivantes sous-tendent le logiciel de tenue de marché en cryptomonnaie fourni par Antier :

Ajustement en temps réel aux situations changeantes du marché

Les robots de tenue de marché fournis par Antier permettent aux propriétaires de bourses de modifier leur stratégie de négociation en fonction des conditions fluctuantes du marché et d'étendre leur liste de fournisseurs de liquidités à tout moment grâce à une API facilement configurable .

Négociation automatisée de cryptomonnaies

Les propriétaires de bourses peuvent mettre en oeuvre toute stratégie de tenue de marché en cryptomonnaies, prête à l'emploi ou intégrée, sur leur bourse de cryptomonnaies centralisée ou décentralisée.

Une tenue de marché transparente

Les propriétaires de bourses peuvent abandonner les services de tenue de marché en boîte noire et adopter un teneur de marché crypto qui leur permet de prendre le contrôle total de l'activité de tenue de marché.

Agrégation du carnet d'ordres

Les connexions API sécurisées permettent aux bourses de cryptomonnaies de combiner les ordres d'achat et de vente sur leur plateforme avec ceux des avenues de négociation et des fournisseurs de liquidités tiers pour permettre aux investisseurs d'acheter au meilleur prix.

Des stratégies intelligentes de tenue de marché pour les entreprises innovantes

Les experts d'Antier conçoivent des stratégies intelligentes de « market making crypto » pour permettre aux entreprises de prospérer sur le marché crypto à forte liquidité. Leur expertise dans la création de réussites pour leurs clients est attribuée à l'étendue de leur expérience, à leurs prouesses techniques et à leur connaissance approfondie du domaine.

Les bourses de crypto qui s'efforcent d'obtenir une liquidité élevée peuvent exploiter l'expérience et l'expertise d'Antier pour bénéficier d'un puissant teneur de marché de crypto pour alimenter la croissance de leur activité.

À propos d'Antier Solutions

Antier Solutions est une société de technologie blockchain de premier plan qui vise à « décentraliser le monde ». L'entreprise propose une multitude d'offres, du développement d'échange de crypto et de portefeuille au développement personnalisé de blockchain , en passant par la tokenisation et le développement de plateforme bancaire favorable aux crypto.

Antier est animé par la devise d'adopter des solutions technologiques ingénieuses pour rester en avance sur le changement. Fort de cette conviction, Antier a élargi son offre pour répondre au marché florissant des NFT et des métavers .

