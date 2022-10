Voici les entreprises gagnantes du concours Les belles histoires de 2022





Postes Canada appuie les petites entreprises en leur offrant un prix de 20 000 $

OTTAWA, ON, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Postes Canada est fière d'annoncer les gagnants du concours Les belles histoires de petites entreprises 2022.

Ce concours annuel souligne les histoires et les réalisations uniques des petites entreprises d'un bout à l'autre du pays. Les cinq entreprises gagnantes recevront chacune un prix d'une valeur de 20 000 $, qui comprend des crédits échangeables contre des services d'expédition et de marketing, des services de marketing, une visibilité dans l'ensemble des canaux numériques de Postes Canada et des campagnes médiatiques ciblées aux échelles nationale et régionale.

Un jury externe composé d'experts a sélectionné les entreprises gagnantes dans trois catégories :

La nouvelle catégorie Choix du Canada permet à la population de voter pour son entreprise finaliste préférée. L'entreprise gagnante de cette catégorie est Raven Rising Indigenous Chocolates, à Sudbury, en Ontario.

Les membres du personnel de Postes Canada ont voté pour leur entreprise finaliste préférée du concours Les belles histoires de petites entreprises. La MPC Foundation de Calgary a remporté le prix Choix des employés.

« Nous sommes fiers de représenter les petites entreprises qui font tant pour le Canada, affirme Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. C'est un privilège que nous ne prenons pas à la légère et c'est pourquoi nous continuons à chercher des occasions de renforcer notre pays ensemble. »

Le concours Les belles histoires de petites entreprises est une façon pour Postes Canada d'appuyer activement ce secteur. Nous augmentons notre capacité et améliorons les services pour les petites entreprises, même dans les endroits les plus éloignés, tout en investissant dans l'environnement et dans de nouveaux produits novateurs afin de mieux servir les entreprises canadiennes et leurs clients.

Les petites entreprises sont essentielles à l'économie. En les aidant, nous offrons un service sur lequel toute la population canadienne peut compter. À chaque petite entreprise son histoire. Postes Canada est fière de célébrer ces histoires et de les raconter dans le cadre du concours Les belles histoires de petites entreprises.

Découvrir le concours Les belles histoires de petites entreprises :

