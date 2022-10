Axelera AI, la startup européenne spécialisée dans l'IA, clôture une série A de 27 millions USD





La startup européenne Axelera AI annonce aujourd'hui la clôture de son cycle de financement de série A de 27 millions USD.

Le financement soutiendra le lancement et la production de masse de la première plateforme d'accélération d'Axelera AI, optimisée par son calcul en mémoire et ses flux de données disruptifs. Depuis sa création et son financement initial l'an dernier, Axelera AI a déployé sa première puce de banc d'essai, développée entièrement en interne, démontrant ainsi la performance et l'efficience du calcul en mémoire pour les calculs d'IA [lien]. Axelera AI continuera également à étoffer son équipe.

Axelera AI conçoit les solutions les plus efficientes et avancées au monde pour l'IA périphérique. La société soutiendra des milliers d'applications d'IA périphériques plus efficientes et accessibles et s'intégrera entièrement aux cadres IA open source lors de son lancement auprès d'une sélection de clients et de partenaires début 2023.

Jonathan Ballon, ancien VP et directeur général de l'activité IA périphérique et IdO d'Intel, prendra la fonction de président du conseil d'Axelera AI.

"La clôture de ce cycle d'investissement fait suite à l'annonce de Thetis Core, qui démontre les avantages de notre technologie pour la communauté de l'IA. Nous sommes ravis de travailler au côté de nos investisseurs pour devenir un chef de file de l'IA européenne et renforcer la présence du continent sur la scène mondiale", déclare Fabrizio del Maffeo, PDG et cofondateur d'Axelera AI.

Le cycle de financement a été dirigé par Innovation Industries et rejoint par imec.xpand et la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI). De plus, la Netherland Enterprise Agency (RVO) a octroyé à Axelera AI 6,7 millions USD de crédit d'innovation (Innovatiekrediet), un prêt spécial pour les projets hautement innovants et à fort impact, mandatés par le ministère des Affaires économiques et de la Politique climatique.

Axelera AI annoncera prochainement son premier produit et débutera son cycle de série B.

À propos d'Axelera

Axelera AI conçoit les solutions d'IA périphérique de pointe les plus puissantes et avancées au monde. Ses produits matériels et logiciels révolutionnaires concentreront la puissance de calcul IA d'un serveur entier dans une simple puce, à une fraction seulement du prix et de la consommation énergétique du matériel IA actuel. Basé sur le High Tech Campus AI Innovation Center d'Eindhoven, Axelera AI dispose de bureaux de R&D en Belgique, en Suisse, et en Italie. Son équipe de spécialistes en matériel et logiciels d'IA provient de sociétés de premier rang dans le secteur et d'entreprises du Fortune 500. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.axelera.ai

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 17:15 et diffusé par :