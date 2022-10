Des organismes scientifiques forment un groupe international pour faire progresser la science ukrainienne et soutenir les chercheurs ; la fondation Breakthrough Prize fait un don de 3 millions de dollars





WASHINGTON, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Grâce à un don de 3 millions de dollars de la part de la fondation Breakthrough Prize, un groupe de coordination international de haut niveau composé d'organismes scientifiques a été créé afin de prendre des mesures concrètes pour soutenir les scientifiques et la communauté des chercheurs ukrainiens dans le but de reconstruire un système scientifique et d'innovation mondial performant en Ukraine.

L'Académie nationale des sciences (NAS) des États-Unis et l'Académie polonaise des sciences assureront le secrétariat du groupe de coordination, qui comprendra initialement des représentants de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, de toutes les académies européennes, de l'Académie nationale allemande des sciences Leopoldina, de l'Académie australienne des sciences, de l'Académie française des sciences, de l'Académie royale danoise des sciences et des lettres et de la Société royale du Royaume-Uni.

Ce don de 3 millions de dollars de la fondation Breakthrough Prize fait suite à un don d'un million de dollars qu'elle a effectué plus tôt cette année en faveur de l'initiative SEED (Scientists and Engineers in Exile or Displaced, scientifiques et ingénieurs en exil ou déplacés) de la NAS, qui a aidé les scientifiques et ingénieurs ukrainiens à conserver leurs conditions de vie et leur dignité durant les bouleversements actuels en restant employés et connectés à la communauté scientifique mondiale.

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la communauté scientifique mondiale s'inquiète de plus en plus des dommages immédiats et durables causés à l'entreprise scientifique ukrainienne et à la recherche mondiale. Des millions d'Ukrainiens, dont des centaines de chercheurs, ont été contraints de fuir leur pays, et une grande partie des infrastructures scientifiques essentielles en Ukraine ont été endommagées ou détruites. Si les instituts scientifiques du pays fonctionnent encore, certains chercheurs ont rejoint l'armée ukrainienne et d'autres, qui sont restés, ont perdu leur soutien financier en raison des coupes budgétaires effectuées en temps de guerre. Par ailleurs, les chercheurs qui ont quitté l'Ukraine, y compris plus de 200 chercheurs placés temporairement dans des instituts de recherche polonais, ont également besoin d'un soutien financier et de perspectives de poursuite de leurs recherches.

Le groupe de coordination de la science, de l'innovation et de la recherche ukrainiennes permettra aux participants de soutenir les chercheurs ukrainiens, de partager leurs idées et leurs meilleures pratiques, d'identifier les domaines qui pourraient bénéficier d'une collaboration supplémentaire et de mettre en évidence les domaines de chevauchement ou de redondance potentiels. Les premiers efforts du groupe seront axés sur la réalisation de progrès tangibles dans la mise en oeuvre des mesures élaborées à l'issue d'une réunion tenue à Varsovie au début du mois de juin.

« Le monde a besoin de la science ukrainienne, et la science ukrainienne a besoin de soutien, a déclaré Yuri Milner, fondateur de la fondation Breakthrough Prize. C'est un honneur de collaborer avec des partenaires aussi distingués sur cette initiative importante et opportune. »

« Alors que la guerre fait rage, ce n'est pas un hasard si l'infrastructure de recherche de l'Ukraine, qui est si essentielle pour l'avenir de la nation, continue d'être prise pour cible par l'armée russe, a ajouté Marcia McNutt, présidente de la NAS. Avec l'aide de la fondation Breakthrough Prize, la communauté scientifique internationale se réunit non seulement pour fournir un soutien indispensable aux chercheurs ukrainiens en ces temps de guerre, mais aussi pour s'assurer que l'entreprise de recherche ukrainienne est prête à aider à reconstruire le pays et à contribuer à la science mondiale lorsque la guerre sera terminée. »

La fondation Breakthrough Prize est un organisme à but non lucratif qui se consacre à la reconnaissance des grands scientifiques du monde, à l'avancement de la recherche scientifique de pointe et à la création d'une culture de la connaissance dans laquelle tout le monde, en particulier la prochaine génération, peut être inspiré par les grandes questions de la science. Le Breakthrough Prize, surnommé les « Oscars de la science », récompense les meilleurs scientifiques du monde dans les domaines des sciences de la vie, de la physique fondamentale et des mathématiques. La valeur de chaque prix s'élève à 3 millions de dollars. Le Breakthrough Junior Challenge est un concours vidéo mondial annuel destiné aux étudiants et visant à susciter une réflexion créative sur la science.

L'Académie nationale des sciences des États-Unis est une institution privée à but non lucratif créée en vertu d'une charte du Congrès signée par le président Abraham Lincoln en 1863. Elle reconnaît les réalisations scientifiques par l'élection de ses membres et, avec l'Académie nationale d'ingénierie et l'Académie nationale de médecine, fournit des conseils en matière de politique scientifique, technologique et sanitaire au gouvernement fédéral et à d'autres organismes.

