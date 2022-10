Neuf canadiennes sélectionnées pour participer à l'édition nord-américaine 2022 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY





Entrepreneures canadiennes sélectionnées pour leur sens des affaires exceptionnel, leur détermination inébranlable et leur sens de l'innovation dans la conception de solutions

MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW/ - EY annonce les noms des 20 fondatrices sélectionnées dans le cadre de l'édition nord-américaine 2022 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY, parmi lesquelles on compte 9 entrepreneures canadiennes. Les gagnantes de cette année seront officiellement présentées dans le cadre du Forum sur la croissance stratégique ( Strategic Growth Forum ) en novembre. Parmi les entrepreneures canadiennes figurent :

« Les fluctuations économiques de la dernière année, combinées aux effets persistants de la pandémie, ont certes comporté leur lot d'embûches pour les entrepreneures, mais elles leur ont aussi donné l'occasion de mettre à profit leur plus grande qualité : l'esprit d'innovation, » indique Brenna Daloise, coleader du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY au Canada. « Ces entrepreneures pionnières sont appelées à composer avec des questions complexes, à remettre en question les façons de penser traditionnelles et à promouvoir l'adoption de solutions audacieuses pour favoriser l'innovation à l'échelle de l'économie. »

La cohorte 2022 comprend 18 entreprises à croissance rapide, qui, malgré leurs missions et appartenances sectorielles différentes, partagent un dénominateur commun qui consiste à mettre l'accent sur le bien commun et les questions relatives au développement durable, dont les handicaps et l'équité en milieu de travail, les soins spécialisés, les aliments biologiques et le recyclage de déchets environnementaux.

« Que ce soit au chapitre des solutions en matière d'éducation et de développement durable, ou sur le plan des soins de santé et des produits de bien-être appuyés par la technologie, ces pionnières canadiennes font grandir des entreprises rentables à forte croissance d'un océan à l'autre, en plus d'innover et d'exceller dans leur secteur, » ajoute Tiki Cheung, coleader du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY au Canada. « Nous sommes honorés de partager leurs expériences et de pouvoir jouer un rôle dans leur parcours vers l'excellence. »

Déjà dans sa quinzième année d'existence, le programme permet d'identifier des entrepreneures très prometteuses au Canada et aux États-Unis et de leur fournir le réseau, les conseils et les ressources dont elles ont besoin pour faire croître leur entreprise et libérer leur plein potentiel en tant qu'innovatrices de premier plan sur le marché. Par l'entremise du programme, les entrepreneures font partie d'une communauté de pairs à l'échelle mondiale, composée de plus de 800 entrepreneures gagnantes dans 48 pays. Les participantes au programme reçoivent une formation pour cadres, en plus d'être mises en relation avec le vaste écosystème entrepreneurial d'EY, y compris avec d'anciens participants du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY et du Réseau Accès-entrepreneurs d'EY.

« En travaillant ensemble dans le cadre du programme, nous pouvons surmonter les obstacles systémiques fondés sur le genre auxquels sont souvent confrontées les propriétaires d'entreprises, et bâtir une société plus inclusive et prospère qui incitera la prochaine génération d'entrepreneures à repousser les limites », souligne Brenna Daloise.

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur l'édition nord-américaine 2022 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur, de contribuer à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans les services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore au sein des services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

À propos du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY

L'organisation EY s'engage à aider les femmes à occuper des postes de direction. Le programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY est un programme d'envergure mondiale pour les entrepreneures accomplies dont les entreprises prospères démontrent un réel potentiel de croissance. En ayant accès aux réseaux mondiaux d'EY à l'échelle de son écosystème entrepreneurial, les fondatrices pionnières d'un bout à l'autre de la planète obtiennent les ressources, les conseils et les contacts dont elles ont besoin pour faire croître leurs entreprises de façon durable. Cette communauté de fondatrices unique en son genre réécrit les règles et transforme les marchés. ey.com/us/winningwomen

À propos d'EY Privé

En tant que conseillers d'entrepreneurs ambitieux, les professionnels d'EY Privé possèdent l'expérience et la passion nécessaires pour aider les entreprises à capital fermé et leurs propriétaires à libérer le plein potentiel de leurs ambitions. Les équipes d'EY Privé offrent des points de vue uniques tirés de la longue expérience de travail d'EY avec des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs. Ces équipes soutiennent tous les types d'entreprises à capital fermé, dont les gestionnaires et investisseurs de capitaux privés, ainsi que les entreprises en portefeuille que ces derniers financent, les propriétaires d'entreprise, les entreprises familiales, les bureaux de gestion de patrimoine et les entrepreneurs. Visitez le site ey.com/fr_ca/private.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 10:59 et diffusé par :