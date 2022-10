Bell présente Bell Capital de risque, son initiative visant à favoriser l'innovation et à soutenir l'entrepreneuriat au Canada





Bell Capital de risque est axée sur les occasions d'investissement qui permettent aux réseaux 5G et de fibre optique de Bell de se démarquer davantage ainsi que sur les applications technologiques qui offrent des solutions aux entreprises

MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Bell a annoncé le lancement de Bell Capital de risque, sa filiale spécialisée dans le capital de risque visant à contribuer au développement d'entreprises en démarrage ou en croissance qui exploitent la puissance des réseaux de Bell pour favoriser la croissance et l'adoption de solutions technologiques avancées.

« Nous sommes ravis de présenter Bell Capital de risque et de soutenir les entreprises qui développent des solutions technologiques novatrices tirant le maximum de nos réseaux 5G et de fibre optique. De nombreuses entreprises du Canada et d'ailleurs dans le monde pourront bénéficier des investissements de Bell, de son expertise et d'un accès à ses technologies. Nous sommes la plus grande entreprise de communications du pays et, à ce titre, nous avons la chance de soutenir la croissance et l'innovation au Canada. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada

Bell Capital de risque, qui s'appuie sur l'historique d'innovation et d'investissements de Bell, s'inscrit tout naturellement dans la raison d'être de Bell qui consiste à transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. Bell Capital de risque investira dans des entreprises en démarrage et en croissance qui fournissent des solutions technologiques avancées et qui permettent aux réseaux 5G et de fibre optique de Bell de se démarquer davantage, tout en offrant des solutions à ses clients, notamment dans les domaines de la sécurité des réseaux, de l'Internet des objets (IdO), de la robotique, de la télématique, des technologies propres, de la réalité augmentée (RA) et virtuelle (RV) et du métavers.

Les entreprises dans lesquelles Bell Capital de risque investit bénéficient de l'expertise de Bell en gestion et en technologie. De plus, elles tirent parti des actifs du réseau de Bell et de ses relations stratégiques pour valider des cas d'utilisation et accélérer l'adoption de technologies sur le marché. Bell Capital de risque a récemment investi dans AST SpaceMobile, Metaverse Mind Lab, Sanctuary AI, Tiny Mile et Grandé Studios.

Bell Capital de risque sera dirigée par Curtis Millen, chef de Bell Capital de risque et premier vice-président, stratégie de l'entreprise et trésorier de Bell. Pour en savoir plus sur Bell Capital de risque et son équipe, visitez BCE.ca/bellcapitalderisque.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

