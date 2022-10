Kinetic Technologies présentera des solutions de gestion de l'alimentation, de commande moteur et de connectivité intelligente leader de l'industrie au salon electronica 2022





Le leader des circuits intégrés de gestion de l'alimentation et d'interface vidéo/audio, Kinetic Technologies, annonce sa présence au salon electronica 2022, présentant ses solutions de gestion de l'alimentation, de commande moteur et de connectivité intelligente leader de l'industrie au service des marchés grand public, des communications, de l'industrie, de l'automobile et des entreprises.

Se déroulant du 15 au 18 novembre 2022 à Munich, en Allemagne, Kinetic Technologies a le plaisir d'inviter les participants à visiter le stand 160 dans le hall C2 où son personnel technique sera sur place pour effectuer des démonstrations de produits en direct tout en fournissant des recommandations techniques sur la façon dont les avantages uniques des circuits imprimés de Kinetic peuvent être mis en oeuvre dans les conceptions de produits électroniques.

Les principales démonstrations comprendront :

Conceptions de référence USB-C/DP (MST) ? Intégration de la gamme complète de circuits intégrés de puissance analogique hautes performances et de traitement audio-vidéo haute vitesse de Kinetic Technologies, y compris le concentrateur USB Type-C/DisplayPort1.4 MST avec prise en charge DSC1.2, Retimer, convertisseurs CC-CC, circuits d'alimentation USB et de commutation/protection des données plus contrôleur PD.

Commande moteur BLDC ? La dernière famille de contrôleurs PureSineTM de Kinetic, avec des pilotes de grille intégrés offrant le meilleur rendement électrique de sa catégorie, une augmentation de 1,7 fois le régime et une augmentation de 15 % du couple pour la même puissance de sortie.

Solutions Power over Ethernet (PoE) ? De l'une des solutions PoE 13 W les plus petites du secteur aux nouveaux produits conformes à la norme de puissance supérieure IEEE802.3bt.

Conception de référence de récepteur d'alimentation sans fil 5 W qualifié Qi/WPC ? Conforme et certifié WPC/Qi v1.3, ce qui peut réduire considérablement le temps de mise sur le marché des clients.

Roue chromatique LED RVB ? Pilotes LED RVB programmables, multicanaux et multiplexés uniques jusqu'à 3 fois plus petits que les solutions concurrentes.

Pour planifier une rencontre pendant le salon avec un représentant de Kinetic Technologies, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

https://www.kinet-ic.com/request-a-meeting-with-kinetic-technologies-at-electronica-2022/

Résumé de l'événement :

Quand : Du mardi 15 novembre au vendredi 18 novembre.

Où : Parc des expositions Messe München, Allemagne. Hall C2, Stand 160

À propos de Kinetic Technologies

Kinetic Technologies est un concepteur, développeur et fournisseur mondial de produits semi-conducteurs analogiques et à signaux mixtes exclusifs et innovants à hautes performances pour une grande variété de marchés. Les produits de Kinetic Technologies aident ses clients à réguler efficacement l'alimentation, à protéger intelligemment leurs appareils contre les pics de tension et de courant nocifs, et à fournir une connectivité à bande passante élevée, à faible latence et sécurisée pour la vidéo, l'affichage et les applications à usage général.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.kinet-ic.com/.

*Le logo de Kinetic Technologies est une marque de commerce de Kinetic Technologies. Tous les autres noms de marques et de produits apparaissant dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

