Ferring présente sept nouvelles analyses à l'ACG 2022 pour RBX2660, son agent biothérapeutique expérimental vivant basé sur le microbiote





Ferring Pharmaceuticals annonce aujourd'hui la présentation au congrès scientifique annuel 2022 de l'American College of Gastroenterology (ACG) de sept analyses pour RBX2660, un agent biothérapeutique expérimental vivant basé sur le microbiote pour son potentiel à réduire l'infection à C. difficile (ICD) récurrente après un traitement par antibiotique.

Les données ont été présentées à partir d'une analyse en sous-groupe post hoc (24-Month Sustained Clinical Response and Safety of RBX2660 in Participants with Recurrent Clostridioides difficile Infection: Subgroup Analysis; affiche numéro E0100) sur l'efficacité et l'innocuité à long terme de RBX2660 dans l'essai PUNCH CD ouvert de Phase 2. Les participants à l'essai étaient âgés de 18 ans ou plus, avec soit deux épisodes ou plus d'ICDr traités par des antibiotiques standard après un premier épisode d'ICD ou deux épisodes ou plus d'ICD sévère avec hospitalisation. Le succès du traitement était défini comme l'absence de diarrhée causée par ICD durant huit semaines après la fin du traitement de l'étude. Parmi les 142 participants traités par RBX2660 (population évaluable), une réponse thérapeutique soutenue à six, 12, et 24 mois après le traitement, respectivement, a été obtenue par 98%, 97,9%, et 93,5% des participants de moins de 65 ans et par 96,8%, 93,1%, et 88% des participants de 65 ans et plus. Des taux de réponse soutenue similaires ont été observés chez les participants catégorisés par sexe, race, et nombre d'épisodes d'ICD antérieurs. L'analyse a également montré que des événements indésirables apparus durant le traitement (EIAT) ont été signalés par un pourcentage similaire de participants dans l'ensemble des sous-groupes démographiques entre 6-12 mois (plage: 31%-43%) et 12-24 mois (plage: 23%-37%). La plupart des EIAT étaient gastrointestinaux et de sévérité légère à modérée.

"L'infection à C. difficile représente un important fardeau de santé publique susceptible de provoquer un cycle implacable de récurrence, avec un impact à long terme sur la santé", déclare Elizabeth Garner, M.D., M.P.H., directrice scientifique, Ferring Pharmaceuticals, U.S.

Deux analyses supplémentaires ont évalué les données du programme clinique PUNCHtm CD et ont inclus des analyses post hoc suggérant une amélioration de la qualité de vie liée à la santé (HRQL) pour les patients traités par RBX2660. L'impact sur la qualité de vie liée à la santé se base sur le Clostridioides difficile Health-Related Quality of Life Questionnaire (Cdiff32), un instrument validé spécifique à la maladie, comportant trois domaines (physique, mental et social), et avec un score général (de 0 à 100, avec 100 comme meilleur niveau possible).

La première analyse (Health-Related Quality of Life in Patients with One Prior Episode of Recurrent Clostridioides difficile Infection: Results from the RBX2660 Phase 3 Randomized, Placebo-Controlled rCDI Trial [PUNCH CD3]; affiche numéro E0349), était une analyse post hoc de la qualité de vie liée à la santé durant une période de huit semaines pour un sous-groupe de participants dans l'essai PUNCH CD3 ayant présenté une première récurrence. L'analyse a inclus 66 participants (76,7%) avec les données Cdiff32 au niveau de référence et à la semaine 8 (43 RBX2660, 23 placebo). Les analyses non ajustées ont montré des améliorations supérieures de la qualité de vie liée à la santé avec RBX2660 par rapport au placebo, pour un score général (13,5±5,7, p<0,05) et un domaine mental (16,2±6,0, p<0,01), avec des améliorations non significatives pour les domaines physique (11,9±6,1, p=0,07) et social (7,6±7,5, p=0,45). Les analyses ajustées ont montré des écarts statistiquement significatifs (tous p<0,05) pour le score général (11,03, 95% d'intervalle de confiance: [1,34; 20,72]), et les domaines physique (10,74, 95% IC: [1,36; 20,13]), et mental (13,07, 95% IC: [2,02; 24,13]).

La seconde analyse post hoc (Health-Related Quality of Life of Week 8 Responders and Non-Responders: Results from the RBX2660 Phase 3 Randomized, Placebo-Controlled Trial in Recurrent Clostridioides difficile Infection [PUNCH CD3]; affiche numéro E0348) a inclus les participants répondant sans récurrence (n=178; 125 RBX2660, 53 placebo) et les participants non-répondant avec récurrence de C. difficile (n=7; 3 RBX2660, 4 placebo) dans l'essai PUNCH CD3. Parmi les répondants, les améliorations entre le niveau de base et la semaine 8 étaient statistiquement significatifs (tous p<0,001) pour les deux groupes et tous les scores Cdiff32. Les analyses ajustées parmi les répondants ont montré une différence en faveur de RBX2660 par rapport au placebo à la semaine 8 pour le domaine mental (7,4, 95% IC: [0,33, 14,43], P<0,05). Parmi les non-répondants, des améliorations numériques dans les quatre scores ont été observées pour RBX2660, alors que les scores sont restés similaires entre le niveau de base et la semaine 8.

"Ces deux analyses suggèrent le potentiel du RBX2660 pour contribuer à améliorer la qualité de vie liée à la santé des patients atteints d'ICD récurrente", déclare Paul Feuerstadt, M.D., F.A.C.G., A.G.A.F., Yale University School of Medicine.

Présentations supplémentaires de données à l'ACG 2022

Quatre analyses supplémentaires ont été présentées à l'ACG 2022, qui ont porté sur l'efficacité et l'innocuité de RBX2660 dans diverses populations, y compris les participants avec des comorbidités sous-jacentes. Parmi ces analyses figurent:

Une analyse ad hoc de PUNCH CD3-OLS (An Interim Analysis of a Phase 3, Open-Label Study Indicates Efficacy and Safety of RBX2660 in Patients with Recurrent Clostridioides difficile Infection; numéro de session 56). PUNCH CD3-OLS est une étude de Phase 3 ouverte en cours qui évalue l'efficacité et l'innocuité de RBX2660. Les participants recrutés avaient 18 ans et plus et présentaient une ICDr médicalement documentée, y compris des patients de première récurrence et de vastes critères d'admissibilité. Après la prise standard d'antibiotiques, les participants ont reçu une dose unique de RBX2660. Au moment de cette analyse, 483 participants avaient reçu RBX2660. Le succès du traitement était défini comme l'absence de récurrence durant 8 semaines après le traitement et a été atteint par 74,6% des participants pour lesquels les résultats pouvaient être analysés (300/402), ce qui est cohérent avec une analyse ad hoc de 2021. Parmi les répondants (n=300) au RBX2660 qui ont réalisé un suivi à six mois (n=262), 84% (220/262) sont restés sans récurrence d'ICD. Des EIAT ont été signalés par 69% des participants traités par RBX2660. La plupart des EIAT étaient de sévérité légère à modérée et de nature gastrointestinale, avec une diarrhée et une douleur abdominale comme EIAT les plus communément signalés. Cette présentation orale a reçu l'Outstanding Research Award de l'American College of Gastroenterology dans la catégorie côlon.

Une analyse ad hoc de PUNCH CD3-OLS (Efficacy and Safety of RBX2660 in Reducing Recurrent Clostridioides difficile Infection in Patients with Underlying Gastrointestinal Comorbidities; numéro d'affiche D0099) portant sur un sous-groupe de participants d'une population modifiée en intention de traiter (n=402) qui présentaient des comorbidités gastrointestinales (reflux gastro-oesophagien, syndrome du côlon irritable, diverticulite, maladie de l'intestin irritable, colite non spécifiée). Parmi les participants dans cette population de sous-groupe, le succès du traitement (défini comme l'absence de récurrence d'ICD pendant huit semaines après le traitement) a été observé chez 75% des participants traités par RBX2660. En outre, les résultats à six mois ont montré que 84% des participants traités par RBX2660 dans les sous-groupes à comorbidités gastrointestinales sont restés sans récurrence d'ICD. Une réponse clinique soutenue à six mois a été maintenue chez les participants RBX2660 avec et sans comorbidités gastrointestinales. De plus, les événements indésirables et les EIAT ont été similaires entre les participants avec et sans comorbidités gastrointestinales. La plupart des EIAT étaient de sévérité légère à modérée et de nature gastrointestinale (avant tout diarrhée et douleur abdominale).

Une analyse post hoc préspécifiée de PUNCH CD3 (Efficacy and Safety of RBX2660 in Patients After First Recurrence of Clostridioides difficile Infection - Results from a Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled Study; numéro d'affiche D0100), a porté sur l'efficacité et l'innocuité de RBX2660 dans un sous-groupe de participants avec un seul épisode d'ICDr avant le recrutement dans l'étude (86 sur 276), qui ont reçu une dose unique en aveugle de RBX2660 ou de placebo. Le succès du traitement, défini comme l'absence de récurrence d'ICD pendant huit semaines après le traitement, a été atteint par 79,2% (42/53) des participants traités par RBX2660 contre 60,6% (20/33) pour ceux traités par placebo. Les participants ont été suivis durant six mois et la majorité des répondants étaient restés sans récurrence durant cette période (RBX2660: 91% [38/42]; placebo: 85% [17/20]). Des EIAT ont été signalés par 54,7% (29/53) des participants traités par RBX2660 et 33,3% (11/33) des participants traités par placebo, un écart composé d'événements légers, principalement gastrointestinaux.

Une analyse post hoc en sous-groupe de l'essai PUNCH CD3 (Efficacy and Safety of RBX2660 in Patients with Recurrent Clostridioides difficile Infection Grouped by Age and Underlying Comorbidities; numéro d'affiche D0098), qui a évalué les résultats d'une population modifiée en intention de traiter (n=262) regroupée par âge et par comorbidités sous-jacentes en utilisant les scores de sévérité du Charlson Comorbidity Index (CCI), légers, modérés ou sévères. Le CCI est un indice communément utilisé qui intègre 16 conditions et l'âge pour estimer le risque de mortalité à long terme basé sur le fardeau de la comorbidité, avec les scores CCI sévères équivalents à un risque plus élevé de décès. Le succès du traitement était défini comme l'absence de récurrence d'ICD huit semaines après le traitement. Dans la population modifiée en intention de traiter totale, 71% des participants traités par RBX2660 ont atteint le succès du traitement comparé à 62% des participants traités par placebo. L'analyse a montré qu'un pourcentage supérieur de participants traités par RBX2660 est resté sans récurrence comparé aux participants traités par placebo dans la plupart des sous-groupes: <65: 75% vs 76% (léger), 70% vs 45% (modéré), 75% vs 40% (sévère); âges ?65 à <75 ans: 100% vs 0% (léger), 74% vs. 63% (modéré), 73% vs 50% (sévère); ?75 ans: 50% vs 100% (modéré), et 64% vs 63% (sévère). Dans la population totale pour le profil d'innocuité (n=267), l'incidence globale des EIAT était de 52% pour les participants traités par RBX2660, contre 42% pour les participants traités par placebo. Dans tous les sous-groupes, la plupart des EIAT étaient de sévérité légère à modérée.

À propos de l'infection à C. difficile

L'infection à C. difficile (CDI) est une maladie grave et potentiellement mortelle qui affecte des personnes dans le monde entier. La bactérieC. difficile est responsable de symptômes débilitants tels que diarrhée sévère, fièvre, sensibilité ou douleurs stomacales, perte d'appétit, nausées et colite (inflammation du côlon).1 Déclarée menace de santé publique par les U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nécessitant une action urgente et immédiate, l'infection à C. difficile affecte chaque année environ un demi-million de personnes et entraîne des dizaines de milliers de décès, rien qu'aux États-Unis. 1,2,3

L'infection à C. difficile marque souvent le début d'un cercle vicieux de récurrence entraînant un fardeau considérable pour les patients et le système de santé.4,5 Il a été estimé que jusqu'à 35% des cas d'ICD réapparaissent après un premier diagnostic et les personnes ayant connu une récidive de la maladie présentent un risque sensiblement plus élevé de subir de nouvelles infections.6,7,8,9 Après la première récidive, on estime que jusqu'à 65% des patients sont susceptibles de connaître une nouvelle récidive.8,9

À propos du RBX2660

RBX2660 est un agent biothérapeutique expérimental vivant basé sur le microbiote étudié pour sa capacité potentielle à réduire l'infection récurrente à C. difficile. RBX2660 a obtenu les désignations de thérapie orpheline et révolutionnaire de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). RBX2660 a été développé par Rebiotix, une société Ferring.

À propos de l'essai clinique PUNCHtm CD3 (identifiant Clinicaltrials.gov: NCT03244644)

PUNCH CD3 est un essai clinique de phase 3, prospectif, multicentrique, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo qui évalue l'efficacité et l'innocuité du RBX2660 par rapport à un placebo pour la prévention des ICDr. L'étude incluait des adultes âgés de 18 ans ou plus ayant connu au moins une récidive après un premier épisode d'ICD. Les participants ont été suivis jusqu'à 8 semaines pour l'analyse de l'efficacité et jusqu'à 6 mois pour l'analyse de l'innocuité.

À propos de l'essai clinique PUNCHtm OLS (identifiant Clinicaltrials.gov: NCT02589847)

PUNCH OLS est une étude de Phase 2, prospective, multicentrique et ouverte évaluant l'efficacité du RBX2660 comparé au groupe de contrôle historique traité par antibiotique. L'étude a inclus des adultes âgés de 18 ans ou plus ayant présenté au moins deux épisodes récurrents documentés d'ICD après un premier épisode et ayant terminé deux cycles de thérapie antibiotique par voie orale ou ayant présenté au moins deux épisodes documentés d'ICD grave avec hospitalisation. Le critère principal d'efficacité (succès du traitement) a été défini comme l'absence de diarrhée associée au C. difficile, sans besoin de traitement pour l'ICD, et a été déterminé lors de la consultation à la semaine huit. Un résultat secondaire était le profil d'innocuité de RBX2660, incluant les événements indésirables et la survenue d'ICD durant 24 mois après le traitement. Une analyse post hoc a évalué les répondants RBX2660 qui n'ont pas présenté d'ICD jusqu'à 24 mois après le traitement.

À propos de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique axé sur la recherche qui s'engage à améliorer la qualité de vie et à permettre à chacun de fonder une famille. Basé à Saint-Prex, en Suisse, Ferring est un leader dans les domaines de la médecine reproductive et de la santé maternelle ainsi que dans les spécialités de la gastroentérologie et de l'urologie. Ferring développe, depuis plus de 50 ans, des traitements pour les mères et leurs bébés, et possède un vaste portefeuille de produits, allant de la conception à la naissance. Fondé en 1950, l'entreprise privée Ferring emploie aujourd'hui 6 000 personnes dans le monde, possède des filiales opérant dans plus de 50 pays et commercialise ses produits dans 110 pays.

Plus d'information sur www.ferring.com, et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

Ferring s'engage à explorer le lien crucial entre le microbiome et la santé humaine, à commencer par la menace d'infection récurrente à C. difficile. Ferring travaille à développer des agents thérapeutiques novateurs basés sur le microbiome pour répondre à d'importants besoins non satisfaits et aider les personnes à avoir une meilleure qualité de vie. Suivez-nous sur nos canaux dédiés au développement thérapeutique du microbiome sur Twitter et LinkedIn.

Références:

