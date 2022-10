NioBay annonce une mise à jour corporative





MONTRÉAL, 24 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est une société axée sur l'exploration, le développement et l'utilisation de métaux critiques « verts », annonce qu'en date effective du 23 octobre 2022, M. Jacquelin Gauthier cessera d'agir à titre de vice-président, géologie de la Société.



À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l'exploration, le développement et l'utilisation de métaux critiques ?'verts'' et ayant une priorité sur l'environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI).

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 kilomètres au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

