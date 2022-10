GROUPE SANTÉ DEVONIAN ANNONCE SA PARTICIPATION À TROIS ÉVÉNEMENTS DE LA SÉRIE DE TOURNÉES VIRTUELLES, SANS TRANSACTION, DE RENMARK.





Groupe Santé Devonian inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXv: GSD ; OTCQB: DVHGF), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, a annoncé aujourd'hui qu'ils participeront à la série de tournées virtuelles, sans transaction, de Renmark Financial Communications Inc. pour discuter de la dernière présentation aux investisseurs.

Programme complet des événements de la série de tournées:

New York, USA: mardi 25 octobre à 10 h 00 HNE

Boston, USA: jeudi 10 novembre à 12 h 00 HNE

Toronto, Canada: jeudi 8 décembre à 12 h 00 HNE.

La présentation sera animée par le président et chef de la direction, Pierre Montanaro, et le chef de la direction scientifique, le Dr André P. Boulet. Les sujets abordés comprendront la dernière présentation corporative adressée aux investisseurs suivis d'une séance de questions-réponses en direct. Les investisseurs intéressés à participer à cet événement devront s'inscrire en utilisant le lien ci-dessous. Un rappel, l'inscription à l'événement en direct peut être limitée, mais l'accès à l'enregistrement après l'événement sera disponible sur la page investisseur du site web de la société (www.groupedevonian.com)

Devonian invite les parties prenantes, les investisseurs et les autres abonnés individuels à s'inscrire et à assister à cet événement en direct.

SITES D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :

New York, Mardi le 25 Octobre, 2022:

https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshow-tsx-v-gsd-otcqb-dvhgf-2022-10-25-100000

Boston, Jeudi le 10 Novembre, 2022:

https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshow-tsx-v-gsd-otcqb-dvhgf-2022-11-10-120000

Toronto, Jeudi le 8 décembre, 2022

https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshow-tsx-v-gsd-otcqb-dvhgf-2022-12-08-120000

Pour assurer une connectivité fluide, veuillez accéder à ce lien en utilisant la dernière version de Google Chrome.

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques.

Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXv:GSD) ainsi que sur la bourse de croissance OTCQB (OTCQB : DVBHGF).

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com

À propos de Renmark Financial Communications Inc.

Fondée en 1999, Renmark Financial Communications Inc. est la principale société de relations avec les investisseurs de détail en Amérique du Nord. Utilisant une combinaison stratégique et complète de tactiques d'exposition; Renmark organise des tournées virtuelles sans transaction ainsi que des présentations d'entreprise en personne et entretient des communications quotidiennes avec des milliers de courtiers et de gestionnaires de fonds à travers le Canada et les États-Unis. Renmark permet à sa clientèle cotée en bourse de maximiser sa visibilité au sein de la communauté financière et de renforcer son public d'investisseurs.

