Shippeo lève 40 M? pour améliorer l'efficience des chaines d'approvisionnement et garantir leur parfaite maitrise dans un contexte économique perturbé





Shippeo, leader de la visibilité du transport multimodal en temps réel, annonce aujourd'hui une levée de fonds record de 40 M?. Cette somme porte l'investissement total dans l'entreprise à 110 M? et permettra à Shippeo d'accélérer son développement à l'échelle mondiale.

Cette levée de fonds va permettre à Shippeo de renforcer et de développer l'accompagnement des principaux expéditeurs et prestataires de services logistiques vers la construction de chaînes d'approvisionnement plus collaboratives, automatisées, durables, rentables et centrées sur le client. Dans un contexte d'incertitudes grandissantes, les entreprises ont besoin de réactivité pour faire face aux perturbations de leur chaîne d'approvisionnement. Shippeo offre aux entreprises une gestion logistique de plus en plus efficace avec une visibilité opérationnelle en temps réel et une orchestration parfaite des processus.

Tous les investisseurs historiques de Shippeo ont participé à ce tour de table : Battery Ventures, Partech, NGP Capital, ETF Partners, Bpifrance Digital Venture et SAP.io aux côtés de nouveaux investisseurs stratégiques comme LFX Venture Partners, basé à Hong Kong et Yamaha Motor Ventures, basé au Japon, dont les investissements contribueront à accélérer les opérations de Shippeo dans la région Asie-Pacifique.

« En dépit de l'instabilité macroéconomique dans laquelle nous nous trouvons, chacun de nos investisseurs historiques a voulu contribuer à ce tour de table. C'est un témoignage fort de la confiance qu'ils accordent à notre projet. » explique Pierre Khoury, Président de Shippeo. « De nouveaux investisseurs nous ont également rejoints faisant de cette levée de fonds la plus importante de son secteur en Europe. Cette dernière nous fournit les moyens de nos ambitions, qu'il s'agisse de nos projets de développement en Amérique du Nord ou en Asie Pacifique. »

Une trajectoire de croissance ambitieuse

Au cours des 12 derniers mois, la valorisation de Shippeo a augmenté de +70 %, avec une gestion des coûts exemplaire qui a permis de maintenir une position financière robuste et d'envisager une rentabilité prochaine. De plus, en trois ans, Shippeo est passé du statut de leader régional de la visibilité en temps réel du transport à celui de leader mondial. Cela s'est accompagné d'une augmentation de +80% des revenus d'abonnements, d'une année à l'autre et d'une croissance rapide du nombre de clients. Parmi les 150 que compte l'entreprise, figurent Coca-Cola HBC, Renault, AkzoNobel, Philip Morris International et Jaguar Land Rover. En parallèle, Shippeo a maintenu un taux de résiliation sous la barre des 4 %.

Lancée sur le marché nord-américain en début d'année, la plateforme Shippeo poursuit son expansion avec le partenariat e2open (NYSE : ETWO) récemment annoncé. Cette plateforme SaaS de connexion des chaînes d'approvisionnement possède le plus grand réseau multi-entreprises. Le réseau de transporteurs de Shippeo est également passé à plus de 150 000 dans le monde, avec un suivi actif des expéditions dans 92 pays sur tous les continents, y compris les régions complexes telles que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique.

La croissance de Shippeo a aussi été soutenue par une vague de recrutements massive. En effet, le nombre de collaborateurs a été multiplié par trois pour atteindre aujourd'hui plus de 220. L'entreprise a accueilli plusieurs cadres de renommée mondiale, dont Anand Medepalli, basé à Londres, Chief Product Officer, ancien de BlueYonder et ServiceNow - Philippe Van Hove, basé à Paris, Chief Revenue Officer ancien de Zuora et Lacework - Christopher Mazza, basé à San Francisco, Senior Vice President - International Growth, ancien de chez ClearMetal.

Une des plateformes les plus recommandées du secteur

Shippeo reste la plateforme de visibilité en temps réel des transports la plus recommandée de sa catégorie* par ses utilisateurs (selon Gartner® Peer Insightstm). Dans ce même domaine, Shippeo a figuré récemment dans les "Challengers" du Magic Quadrant de Gartner®, récompensant l'exhaustivité de la vision proposée et la capacité d'exécution.

Shippeo a par ailleurs été reconnu comme le leader mondial de l'industrie par le G2 Fall 2022 Grid Report for Supply Chain Visibility pour la quatrième fois consécutive, grâce à un score élevé de satisfaction client et à une large présence sur le marché. Avec 98 % des utilisateurs qui lui attribuent une note de quatre à cinq étoiles sur cinq, Shippeo se classe premier pour la simplicité de son utilisation.

Un leader de son secteur en termes de qualité des données, de fonctionnalités et d'expérience utilisateur

Shippeo poursuit l'ambition de devenir la principale solution de visibilité en temps réel du transport, entièrement automatisée et durable, dans le monde entier, avec des données précises pour fournir le meilleur ETA possible du maché (Estimated Time of Arrival). Cette année, Shippeo a annoncé plusieurs développements de produits majeurs avec de nouvelles fonctionnalités et de meilleures capacités, comme l'amélioration de la solution de visibilité des flux maritimes considérée aujourd'hui comme la meilleure solution du marché, offrant une expérience utilisateur sans précédent et de puissantes capacités de suivi. Shippeo est ainsi le seul acteur du marché à proposer une plateforme unique pour le suivi des expéditions de bout en bout et pour tous les modes de transport. Shippeo a également lancé un nouveau tableau de bord de suivi des émissions de CO2 des activités de transport et de distribution, pour les expéditeurs et pour les transporteurs. En parallèle, la précision de l'ETA (Estimated Time of Arrival) pour le suivi des expéditions a été améliorée de +32 %. Enfin, pour améliorer ses solutions de visibilité ferroviaire, Shippeo a récemment noué un partenariat avec Everysens, principal fournisseur de systèmes de gestion du transport ferroviaire et intermodal.

Michael Brown, General Partner, Battery Ventures, se réjouit des perspectives de Shippeo : "Nous sommes confiants dans les capacités de développement de Shippeo. L'entreprise continue d'attirer des clients de premier rang sur le long terme, et de répondre à leurs besoins les plus complexes. Comparé à certains de leurs concurrents directs, Shippeo a réussi à atteindre une position de leader sur le marché avec un financement moindre et une meilleure gestion des coûts."

À propos de Shippeo

Shippeo, leader mondial de la visibilité du transport en temps réel, aide les principaux expéditeurs et prestataires de services logistiques à exploiter des chaînes d'approvisionnement plus collaboratives, automatisées, durables, rentables et centrées sur le client. Pour ce faire, la société offre une visibilité opérationnelle en temps réel extrêmement précise et une orchestration parfaite des flux de travail. Leur réseau de visibilité multimodale s'intègre à plus de 875 systèmes TMS, télématiques et ELD, ce qui permet à la plateforme de Shippeo de fournir un accès instantané au suivi des expéditions en temps réel pour tous les modes de transport, et ce, sur un portail unique offrant une expérience utilisateur intuitive. Un algorithme d'apprentissage automatique exclusif et à la pointe de l'industrie offre une précision inégalée des ETA, ce qui permet aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement d'anticiper immédiatement les problèmes, d'alerter les clients de manière proactive, de gérer efficacement les exceptions grâce à des flux de travail collaboratifs, et de mesurer avec précision les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre générées par les activités de transport de la chaîne d'approvisionnement. Des centaines de clients, dont des marques mondiales comme Coca-Cola HBC, Carrefour, le Groupe Renault, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain et Eckes Granini, font confiance à Shippeo pour suivre plus de 28 millions d'expéditions par an dans 92 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shippeo.com

